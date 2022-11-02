回归热是一种由虱或蜱传染Borrelia 包柔螺旋体引起的反复发热性疾病。反复发热期间伴有头痛、肌痛和呕吐，持续3～5日，间隔明显好转期。临床诊断，确诊通过外周血涂片染色。使用 四环素、强力霉素、红霉素或者 普鲁卡因青霉素G进行治疗。

螺旋体的特征是菌体呈螺旋状。致病性螺旋体包括密螺旋体属、钩端螺旋体属和疏螺旋体属。密螺旋体和钩端螺旋体菌体太细，不能够用亮视野显微镜观察，可用暗视野显微镜或相显微镜检查。Borrelia 较厚，也可以染色并使用亮视野显微镜观察。

回归热的昆虫媒介可能是 人体虱子 或某些滴答声，取决于地理位置。

虱媒回归热 在美国是罕见的;它们仅在东北非（埃塞俄比亚，苏丹，厄立特里亚，索马里）流行，最近在欧洲从这些非洲国家的难民中被诊断出。虱传回归热往往发生为流行病，特别是在受战争影响的地区以及难民营中。虱叮咬发热的患者被感染。人类是其唯一的病原库。虱子不能在唾液或粪便中排泄 B. recurrentis 细菌（1)。如果虱在新的宿主被碾碎，回归热螺旋体被释放，经擦伤的皮肤或叮咬处进入人体。B. recurrentis 也能够穿透完整的粘膜和皮肤。完整的虱不传播该病。

体虱（Pediculus humanus人体足部、体部corporis） 隐藏详情 虱传回归热是由Borrelia recurrentis引起的，通过体虱传播给人类。 Image courtesy of the World Health Organization and the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

蜱传回归热 可以通过该属的软体蜱鸟兽 或坚强 肩胛骨硬蜱 蜱虫传播。

由软体蜱传播的蜱传回归热涉及几种 Borrelia 物种，是美洲、非洲、亚洲和欧洲的特有种。 在美国，该疾病通常局限于西部地区，好发于5～9月。蜱从啮齿动物病原库中获得螺旋体。在被蜱叮咬时，其唾液或粪便中的螺旋体迅速进入皮肤，使人被感染。当人们在啮齿动物出没的山间小屋中睡觉时，非常容易被感染，这也与洞穴探险有关。

Ornithodoros turicata 隐藏详情 蜱传回归热可通过该属的软蜱传播 鸟兽。 Image courtesy of Jim Occi, BugPics, Bugwood.org.

顽固的蜱虫 I。 scapularis （也传播莱姆病）可以传播 Borrelia miyamotoi。 因为 I。 scapularis 也是莱姆病的载体，由这种蜱传播的蜱传回归热发生在同一 发生莱姆病的地方。 还报告了与莱姆病等其他疏螺旋体疾病共同感染的情况。

Ixodes硬蜱 （成年鹿蜱） 图片 Image courtesy of James Gathany via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

Borrelia疏螺旋体很少通过输血传播。

参考文献 1.Raoult D, Roux V: The body louse as a vector of reemerging human diseases. Clin Infect Dis 29(4):888–911, 1999.doi: 10.1086/520454

回归热的症状和体征 由于纯绿蜱属的软蜱在晚上叮咬患者，时间短、无痛且并未长时叮咬，大部分患者不知已被蜱叮咬，但可能曾有在洞穴或乡下过夜史。 虱叮咬通常比较明显。 潜伏期3～11日（平均6日）。 蜱传和虱传回归热的临床表现非常相似。症状与菌血症的水平相对应，几天后，当疏螺旋体Borrelia 从血液中清除，症状消失。然后菌血症和症状在1周的无发热期后再次出现。在随后的每次复发中，症状都会逐渐减轻。单次复发为特征的虱传播回归热，以及累计达10次的复发可能在蜱传回归热中出现。 以突发寒战起病，随后高热、心动过速、严重头痛、恶心、呕吐、肌肉和关节痛，常有谵妄。 焦痂可能存在于蜱虫叮咬的部位。早期可在躯干和四肢出现红斑和紫癜。 可存在结膜、皮下或粘膜下出血。持续3至5天的高热，然后突然消失，提示为疾病的转折点。病程为1至54天（中位数18天）。在数周的疾病过程中，可能会出现黄疸，肝肿大，脾肿大，心肌炎和心力衰竭，尤其在虱传疾病中。 其他症状可能包括眼炎、虹膜睫状体炎、哮喘加重和多形性红斑。 神经系统并发症（如脑膜炎，脑膜脑炎，神经根髓炎）可能发生;它们在蜱传回归热中更常见。 可发生自然流产。 多形性红斑（背） 隐藏详情 多形性红斑以目标部位或虹膜病损为特点，即中心呈紫色的环形病损，周围有粉红色晕，由苍白环隔开。 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY 从开始到第一次发作期间，患者通常有数日至≥1周的无症状期。反复发作与螺旋体在体内的生长周期有关，发热常伴关节痛及所有先前的症状和体征突然出现。复发时黄疸常见。然后又可像以前那样病情迅速好转，但可再次出现2-10次的类似发作。每次发作后可有1～2周的间歇期。后几次的发作逐渐减轻，最后当病人产生免疫力时，则可完全恢复。

回归热的预后 经过治疗死亡率一般<5%，但在年幼者、孕妇、老人、营养不良或身体虚弱者或在虱传播发热疫情期间，死亡率可能很高。 对于虱子传播的复发性发热，未治疗的患者中有10％~40％死亡，而接受治疗的患者中有2％~5％死亡。 蜱传回归热预后较好。未经治疗的患者病死率＜10%，接受治疗的患者的病死率＜2%。

回归热的治疗 四环素、强力霉素、红霉素或者 普鲁卡因青霉素G 由蜱传播的回归热，每6小时口服四环素或红霉素500 mg，或每12小时口服多西环素100 mg，持续10天。 对于 虱子传播的回归热， 单次 500 毫克 四环素 或者 红霉素，单次口服200毫克多西环素，或单次口服40万至80万单位的普鲁卡因青霉素G是有效的。年龄 < 8岁的儿童口服红霉素酯10mg/kg，每天3次。 当呕吐或严重疾病无法口服给药或中枢神经系统受到影响时，成人或 > 8岁的儿童可服用头孢曲松，每天2克或每12小时1克，持续10至14天，多西环素，每12至24小时静脉注射1至2 mg/kg，或青霉素g，每4小时静脉注射300万单位。<8岁的儿童可给予青霉素G 2.5万U/kg，静注，每6小时一次。 治疗应在发热早期即开始。雅里施-赫克斯海默反应（Jarisch-Herxheimer reaction）可能在治疗开始后的2小时内出现。在第一次抗生素治疗前2小时和后2小时分别口服对乙酰氨基酚650mg可减轻Jarisch-Herxheimer反应的严重程度。在青霉素治疗的虱子传播性复发热患者中，该反应往往更严重。 脱水和电解质失平衡应该通过输液纠正。 对乙酰氨基酚加羟考酮或氢可酮可用于严重头痛。 恶心和呕吐应使用丙氯拉嗪 5 至 10 mg 口服或肌肉注射，每天 1 次至 4 次。 如果发生心力衰竭，需要进行特殊治疗。

关键点 回归热是一种虱或蜱传播的，由几种 Borrelia 包柔螺旋体引起的疾病。

患者出现突然的寒战、高热、剧烈头痛、恶心、呕吐、肌肉和关节疼痛，常有谵妄和/或躯干及四肢的皮疹；黄疸、肝脾肿大、心肌炎和心力衰竭可能发生，特别是在虱传播疾病中。

未治疗的患者可有2-10次的复发，每次间隔1-2周。复发表现为突然再次发热伴关节痛，及所有先前的症状和体征，尽管它们可能不那么严重。

诊断依靠暗视野显微镜或Wright-或姬姆萨染色厚薄血片;血清学试验不可靠。

治疗使用四环素、多西环素或红霉素。