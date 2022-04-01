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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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战壕热

(Wolhynia Fever; Shin Bone Fever; Quintan Fever)

作者：Larry M. Bush, MD, FACP, Charles E. Schmidt College of Medicine, Florida Atlantic University;
Maria T. Vazquez-Pertejo, MD, FACP, Wellington Regional Medical Center
已审核/已修订 4月 2022
看法 进行患者培训

战壕热是由虱传播的革兰阴性菌 Bartonella quintana 引起的疾病，最初见于第一次和第二次世界大战军人中。表现为急性、反复发热，偶尔伴有皮疹。诊断通过血培养。治疗使用大环内酯类药物或多西环素。

（参见巴尔通体感染概述。）

人是Bartonella的唯一宿主。当感染五日热巴尔通体的虱的粪便被揉入磨损皮肤或结膜时B. quintana 就被传播到人类。

本病是墨西哥、突尼斯、厄立特里亚、波兰和前苏联的地方性流行病，美国流浪的人群中也重新出现本病。

战壕热的症状和体征

战壕热潜伏期14～30天，发病突然，症状包括发热、无力、头晕、头痛（眼后方疼痛），结膜充血和严重背、腿（胫骨）痛。

体温可达40.5°C，并持续5～6天。约半数患者，每间隔5-6天发热重复出现，可重复1-8次。

可出现短暂的斑丘疹，偶有肝脾肿大发生。某些患者可并发心内膜炎

复发很常见，甚至在初次感染后10年依然可以复发。

zhan'hao热的诊断

  • 血培养

  • 血清学检测和基于聚合酶链反应（PCR）的检测

居住在虱泛滥地区者应怀疑本病。

应与钩端螺旋体病斑疹伤寒回归热疟疾相鉴别。

通过血培养病原菌可确诊，但需要1～4周的生长期。该病最显著的特征为初次发作期、复发期和两次复发期间的无症状期，以及并发心内膜炎患者持续存在菌血症

可采用血清学试验来帮助诊断。高滴度 IgG 抗体应促使以心脏超声心动图评估心内膜炎。也可行血液或组织样品的PCR检测。

治疗战壕热

  • 多西环素或大环内酯

该病可在1～2个月内完全康复，基本上无死亡的危险，但临床恢复后数月依然可能存在菌血症，因此需要继续使用（>1个月）强力霉素或大环内酯类药物治疗。给予患者强力霉素100mg，每日两次口服，持续4至6周，如怀疑合并心内膜炎，则最初两周需加用庆大霉素3mg/kg/天静脉注射。联合治疗用于严重或复杂的感染。

同时应当消灭体虱

慢性菌血症患者需监测有无心内膜炎症状出现。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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