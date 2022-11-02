热烧伤可由外源性热源引起（火、热的液体、固体或气体）。火灾也可以引起有毒烟雾吸入 (参见 一氧化碳中毒)。

经验与提示

辐射烧伤最常见的原因是长时间暴露在太阳紫外线辐射下（晒伤），但可能是由于长期或强烈暴露于其他紫外线辐射源（如日光浴床）或暴露于x射线或其他非太阳辐射源(见辐射暴露和污染)。

化学烧伤可由强酸强碱（如石灰水、水泥）、苯酚、甲酚、芥子气、磷和某些石油产品（如，汽油、油漆稀释剂）引起。这些成分引起的皮肤及深部组织坏死可在几个小时内迅速进展。

电击伤由电流通过产生的热量与细胞膜的电转化所致。尽管外观仅仅是皮肤损伤，高电压(> 1000伏特)电击伤能导致广泛导电性组织的深部损害，如肌肉、神经和血管。

与烧伤相关的事件可引起其他的损伤（从燃烧的建筑物跳下、被碎片击中、机动车相撞）。幼儿及老年患者的烧伤需考虑受虐待 （参见 儿童虐待 和 老年人虐待 ）。