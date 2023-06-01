物理去除：刮除、冷冻、激光、电灼

外用刺激剂（如三氯醋酸、斑蝥素、维A酸、他扎罗汀、鬼臼毒素）

有时进行病灶内注射或光动力疗法

有时联合疗法

大多数皮损可在1~2年内自行消退，但也可持续2~3年不退。

治疗传染性软疣主要是为了美观和防止传播。治疗方法包括刮除、冷冻、激光、电灼、三氯醋酸（浓度为25~40%的溶液）、斑蝥素、鬼臼毒素（podofilox）（用于成人）、维A酸和他扎罗汀。一些临床医生使用水杨酸，但其他人认为它对于许多发生软疣的身体部位刺激性过强。 使用氢氧化钾（KOH）也存在类似的问题。小型研究表明，用于治疗光化性角化病的细胞毒性药物丁香酚丁二醇酯凝胶可能是有效的（1)。 眶缘内的软瘤病变应由熟练的临床医生通过温和的破坏去除。可用镊子轻柔挤压皮损以去除中央核心。 尤其治疗儿童时，首选疼痛较小的方法（如维A酸、他扎罗汀和斑蝥素）。一般不推荐使用咪喹莫特。

在使用局部麻醉剂（如 EMLA（利多卡因/丙胺卡因）乳膏或 4% 利多卡因乳膏）并包扎封闭敷料后 40 至 60 分钟，可以使用刮宫术或液氮。EMLA乳膏需谨慎应用，尤其是治疗儿童时，因为EMLA可产生系统毒性。成人可选择刮除，疗效好但无麻醉时疼痛较明显。

斑蝥素外涂安全有效，但可导致皮肤起疱。将其滴入一小滴，直接涂抹在软瘤病变处。在患者（尤其是儿童）易摩擦的部位绑上绷带，避免与手指接触。由于斑蝥素可导致皮肤起疱，因此面部或眼周皮肤不宜使用。如斑蝥素不慎入眼，可灼伤角膜，导致瘢痕形成。在斑蝥素点涂后6小时内，需用肥皂和清水洗净。一次治疗只能处理最多15个皮损，因为斑蝥素使用后可引发感染。并应告知患儿家长斑蝥素可能导致皮肤起疱的副作用。

其他治疗包括病灶内注射（例如，用念珠菌抗原或偶尔干扰素α；2）和光动力疗法。抗病毒和免疫调节药物在感染艾滋病毒的患者中更为有效（3）。

皮肤科医生通常选用联合疗法，如在门诊给患者液氮冷冻或斑蝥素治疗，并嘱患者回家后继续使用维A酸乳膏。大多数患者用这种方法治疗1~2个月后效果显著。

患儿可以继续去学校和托儿所。但患儿皮损处需遮盖，以减少传染的风险。