传染性软疣的特征性表现为簇集分布的半球形、光滑的粉红色丘疹，丘疹呈蜡状或珍珠状或脐状，直径2~5mm，由痘病毒科的传染性软疣病毒感染所致。根据临床表现明确诊断。治疗的目的是防止扩散或去除美容上不能接受的病变，可以包括机械方法（如刮除、冷冻手术）和局部刺激物（如斑蝥素、维甲酸）。
传染性软疣病毒通常引起局部的慢性感染。 本病通过直接接触而传染，可自体接种，也可以通过污染物（如毛巾、沐浴海绵）和洗澡水播散。 成人主要通过与感染人群的密切皮肤接触（如性接触、摔跤）而被传染。
免疫功能低下的患者（如HIV/艾滋病、使用糖皮质激素、化疗）可发生更为广泛性的感染 (1, 2)。
传染性软疣在儿童中较为常见。
参考文献
1.Meza-Romero R, Navarrete-Dechent C, Downey C: Molluscum contagiosum: An update and review of new perspectives in etiology, diagnosis, and treatment.Clin Cosmet Investig Dermatol 12:373–381, 2019.doi: 10.2147/CCID.S187224
2.Edwards S, Boffa MJ, Janier M, et al: 2020 European guideline on the management of genital molluscum contagiosum.J Eur Acad Dermatol Venereol 35(1):17–26, 2021.doi: 10.1111/jdv.16856
传染性软疣的症状和体征
除了掌跖皮肤，传染性软疣皮损可发生在体表任何部位。皮损为簇集分布的半球形、光滑的粉色丘疹，呈蜡样或珍珠样光泽，伴有脐凹，直径通常2至5毫米。儿童皮损好发于面部、躯干和四肢，成人则多见于耻骨部、阴茎和外阴部。尤其在HIV感染和其他免疫缺陷患者中，皮损直径可大到10~15mm。
皮损通常不痛不痒，在体检时偶然发现。然而，由于机体对抗病毒，皮损也会出现炎症反应和瘙痒。
图为接触传染性软疣的病损。典型皮损为直径2至5毫米、单个或成簇分布的坚实而无痛性丘疹。皮损呈珍珠白色至粉色，半球形，可伴有脐凹。
© Springer Science+Business Media
该图示幼童外侧躯干上散在的传染性软疣病损。
Image courtesy of James G.H.Dinulos, MD.
这张照片显示感染HIV的儿童脸上非常严重的病变。巨大型软疣提示严重的免疫缺陷。
© Springer Science+Business Media
图为接触传染性软疣的病损。典型皮损为直径2至5毫米、单个或成簇分布的坚实而无痛性丘疹。皮损呈珍珠白色至粉色，半球形，可伴有脐凹。
© Springer Science+Business Media
该图示幼童外侧躯干上散在的传染性软疣病损。
Image courtesy of James G.H.Dinulos, MD.
这张照片显示感染HIV的儿童脸上非常严重的病变。巨大型软疣提示严重的免疫缺陷。
© Springer Science+Business Media
传染性软疣的诊断
传染性软疣的治疗
物理去除：刮除、冷冻、激光、电灼
外用刺激剂（如三氯醋酸、斑蝥素、维A酸、他扎罗汀、鬼臼毒素）
有时进行病灶内注射或光动力疗法
有时联合疗法
大多数皮损可在1~2年内自行消退，但也可持续2~3年不退。
治疗传染性软疣主要是为了美观和防止传播。治疗方法包括刮除、冷冻、激光、电灼、三氯醋酸（浓度为25~40%的溶液）、斑蝥素、鬼臼毒素（podofilox）（用于成人）、维A酸和他扎罗汀。一些临床医生使用水杨酸，但其他人认为它对于许多发生软疣的身体部位刺激性过强。 使用氢氧化钾（KOH）也存在类似的问题。小型研究表明，用于治疗光化性角化病的细胞毒性药物丁香酚丁二醇酯凝胶可能是有效的（1)。 眶缘内的软瘤病变应由熟练的临床医生通过温和的破坏去除。可用镊子轻柔挤压皮损以去除中央核心。 尤其治疗儿童时，首选疼痛较小的方法（如维A酸、他扎罗汀和斑蝥素）。一般不推荐使用咪喹莫特。
在使用局部麻醉剂（如 EMLA（利多卡因/丙胺卡因）乳膏或 4% 利多卡因乳膏）并包扎封闭敷料后 40 至 60 分钟，可以使用刮宫术或液氮。EMLA乳膏需谨慎应用，尤其是治疗儿童时，因为EMLA可产生系统毒性。成人可选择刮除，疗效好但无麻醉时疼痛较明显。
斑蝥素外涂安全有效，但可导致皮肤起疱。将其滴入一小滴，直接涂抹在软瘤病变处。在患者（尤其是儿童）易摩擦的部位绑上绷带，避免与手指接触。由于斑蝥素可导致皮肤起疱，因此面部或眼周皮肤不宜使用。如斑蝥素不慎入眼，可灼伤角膜，导致瘢痕形成。在斑蝥素点涂后6小时内，需用肥皂和清水洗净。一次治疗只能处理最多15个皮损，因为斑蝥素使用后可引发感染。并应告知患儿家长斑蝥素可能导致皮肤起疱的副作用。
其他治疗包括病灶内注射（例如，用念珠菌抗原或偶尔干扰素α；2）和光动力疗法。抗病毒和免疫调节药物在感染艾滋病毒的患者中更为有效（3）。
皮肤科医生通常选用联合疗法，如在门诊给患者液氮冷冻或斑蝥素治疗，并嘱患者回家后继续使用维A酸乳膏。大多数患者用这种方法治疗1~2个月后效果显著。
患儿可以继续去学校和托儿所。但患儿皮损处需遮盖，以减少传染的风险。
治疗参考文献
1.Shin K, Bae KN, Kim HS, et al: Ingenol mebutate gel for the treatment of molluscum contagiosum: An open-label comparative pilot study.J Am Acad Dermatol pii:S0190-9622(19)32689-1, 2019.doi: 10.1016/j.jaad.2019.08.081
2.Wells A, Saikaly SK, Schoch JJ: Intralesional immunotherapy for molluscum contagiosum: A review.Dermatol Ther 33(6):e14386, 2020. doi: 10.1111/dth.14386
3.Vora RV, Pilani AP, Kota RK: Extensive giant molluscum contagiosum in a HIV positive patient.J Clin Diagn Res 9(11):WD01-2, 2015.doi: 10.7860/JCDR/2015/15107.6797
关键点
传染性软疣由痘病毒引起，一般通过直接接触（如性接触、摔跤）、污染物和洗澡水传染。
皮损通常表现为簇集分布的半球形、光滑、具有蜡样或珍珠样光泽、伴有脐凹的粉色丘疹，2~5mm直径大小，一般无自觉症状。
根据临床表现明确诊断。
治疗主要是为了美观和防止传播。
治疗方法包括有创性治疗（如刮除、冷冻、激光、电灼），外用刺激剂（如三氯醋酸、斑蝥素、维A酸、他扎罗汀和鬼臼毒素）。