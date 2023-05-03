由于不同的味是通过香气刺激嗅觉化学感受器产生的，所以嗅觉和味觉在生理上是相互依赖的。其中一种功能的障碍会影响另一种。嗅觉和味觉的疾病几乎不会完全丧失功能或威胁生命，因此即使可严重影响生活质量也很少受到医学上的关注。
感染、吸烟、怀孕、衰老、抑郁、癫痫发作以及营养缺乏（如锌、铜或镍）等情况会导致味觉和嗅觉扭曲。有些会导致一个或另一个。
味觉
虽然味觉异常可以归咎于精神疾病，但应寻找局部的致病原因。舌咽神经和面神经对味觉功能的完整性可通过使用糖、盐、醋（酸）和奎宁（苦）来测试两侧的舌背味觉来检测。
过度吸烟引起口腔黏膜干燥，干燥综合征，头颈部的放射治疗，或舌剥脱症能够损害味觉，不同的药物（如具有抗胆碱能特性的药物和长春新碱）能改变味觉。在所有这些情况，味觉感受器广泛地受到影响。
当单侧味觉受到影响（如贝尔面瘫），失味症（丧失味觉）很少被注意。味觉突然丧失可能是 2019 年冠状病毒病的早期症状（新冠肺炎)，由严重急性呼吸系统综合症冠状病毒 2 (SARS-CoV-2) 引起。
味觉扭曲（味觉障碍）可能是由 牙龈炎、口干症、或许多同样导致嗅觉丧失的疾病引起的。味觉障碍也可能是由一些药物引起的，例如以下药物：
抗生素治疗
抗癫痫药
抗抑郁药
某些化疗药物
利尿剂
用于治疗关节炎的药物
甲状腺药物
嗅觉
不能感知一些气味，如瓦斯或烟味，是很危险的，在认为这些症状无害前，应先排除一些严重的系统性和颅内的疾病。脑干的病变（累及孤束核）是否能引起味觉和嗅觉的疾病目前还不确定，因为其他神经系统的体征通常已先出现。
失嗅症（嗅觉丧失）很可能是最常见的功能异常。嗅觉过敏症（对气味敏感性增加）通常反应了神经官能症或表演性人格，但也伴有间歇性的癫痫发作。在鼻窦感染性疾病中，因部分嗅球损伤或精神压抑会发生嗅觉障碍（嗅觉不畅或错位）。一些病例因不良的口腔卫生常合并有味觉的障碍。起源于颞叶钩回的癫痫发作活动可导致短暂、生动、令人不快的嗅觉幻觉；疱疹性脑炎很少引起嗅觉幻觉。急性的流感通常可引起短暂的嗅觉减退症（嗅觉减退）和味觉减退症（味觉减退）。突然失去嗅觉也可能是 COVID-19早期症状。
人们如何感觉味道
为了区分大多数味道，大脑需要关于气味和味道的信息。这些感觉从鼻子和嘴巴中的受体传递到大脑的各个区域。
嗅上皮细胞位于鼻腔上部黏膜区域。气味感受器（受体）是嗅上皮上带有纤毛且具有感受气味功能特殊分化的神经细胞。进入鼻通道中的空气分子刺激纤毛触发神经冲动，穿过筛骨的筛板，通过嗅球（第1对脑神经--嗅觉神经的远端）内跨突触传导向上传输。嗅觉神经将气味的独特冲动信号传送到大脑引起嗅觉。信息也会被传送到颞叶中部的嗅觉和味觉中心，存储气味的记忆。
在舌头表面绝大部分区域覆盖着成千上万的微小味蕾。味蕾包含多种纤毛味觉感受器。每种类型都会检测五种基本味道中的一种：甜味、咸味、酸味、苦味或咸味（也称为鲜味，味精的味道）。舌头特定区域的敏感度可能因口味而异（例如，舌尖表示甜味，正面表示咸味，侧面表示酸味，背面三分之一表示苦味）；然而，这些味道可以在整个舌头上检测到，区域差异对味觉的贡献可能很小。味蕾的神经冲动通过面神经和舌咽神经（第VII、IX对脑神经）传输至大脑。
当食物进入口腔咀嚼时，人的大脑将来自嗅觉和味觉受体的冲动信息和其他感官信息（例如，食物的质地和温度）进行综合分析，从而产生独特的味道。
老年病学要点：嗅觉和味觉
50岁以后，嗅觉和味觉的能力开始逐渐下降。嗅觉上皮细胞变薄变干，嗅觉神经退化。年长的人仍然可以闻到强烈的气味，但察觉细微的气味较为困难。
随着年龄的增长，味蕾的数量也会减少，剩下的味蕾也会变得不那么敏感。这些变化往往会降低品尝甜味和咸味的能力，而不会降低品尝酸味和苦味的能力。因此，许多食物开始尝起来很苦。
由于嗅觉和味觉随着年龄的增长而减弱，因此许多食物尝起来很淡。口腔往往更干燥，从而进一步降低味觉和嗅觉。此外，许多老年人患有口干症或服用会导致口干的药物。由于这些变化，老年人可能会吃得更少。然后，他们可能得不到所需的营养，如果他们已经患有疾病，他们的病情可能会恶化。