由于不同的味是通过香气刺激嗅觉化学感受器产生的，所以嗅觉和味觉在生理上是相互依赖的。其中一种功能的障碍会影响另一种。嗅觉和味觉的疾病几乎不会完全丧失功能或威胁生命，因此即使可严重影响生活质量也很少受到医学上的关注。

感染、吸烟、怀孕、衰老、抑郁、癫痫发作以及营养缺乏（如锌、铜或镍）等情况会导致味觉和嗅觉扭曲。有些会导致一个或另一个。

味觉 虽然味觉异常可以归咎于精神疾病，但应寻找局部的致病原因。舌咽神经和面神经对味觉功能的完整性可通过使用糖、盐、醋（酸）和奎宁（苦）来测试两侧的舌背味觉来检测。 过度吸烟引起口腔黏膜干燥，干燥综合征，头颈部的放射治疗，或舌剥脱症能够损害味觉，不同的药物（如具有抗胆碱能特性的药物和长春新碱）能改变味觉。在所有这些情况，味觉感受器广泛地受到影响。 当单侧味觉受到影响（如贝尔面瘫），失味症（丧失味觉）很少被注意。味觉突然丧失可能是 2019 年冠状病毒病的早期症状（新冠肺炎)，由严重急性呼吸系统综合症冠状病毒 2 (SARS-CoV-2) 引起。 味觉扭曲（味觉障碍）可能是由 牙龈炎、口干症、或许多同样导致嗅觉丧失的疾病引起的。味觉障碍也可能是由一些药物引起的，例如以下药物： 抗生素治疗

抗癫痫药

抗抑郁药

某些化疗药物

利尿剂

用于治疗关节炎的药物

甲状腺药物

嗅觉 不能感知一些气味，如瓦斯或烟味，是很危险的，在认为这些症状无害前，应先排除一些严重的系统性和颅内的疾病。脑干的病变（累及孤束核）是否能引起味觉和嗅觉的疾病目前还不确定，因为其他神经系统的体征通常已先出现。 失嗅症（嗅觉丧失）很可能是最常见的功能异常。嗅觉过敏症（对气味敏感性增加）通常反应了神经官能症或表演性人格，但也伴有间歇性的癫痫发作。在鼻窦感染性疾病中，因部分嗅球损伤或精神压抑会发生嗅觉障碍（嗅觉不畅或错位）。一些病例因不良的口腔卫生常合并有味觉的障碍。起源于颞叶钩回的癫痫发作活动可导致短暂、生动、令人不快的嗅觉幻觉；疱疹性脑炎很少引起嗅觉幻觉。急性的流感通常可引起短暂的嗅觉减退症（嗅觉减退）和味觉减退症（味觉减退）。突然失去嗅觉也可能是 COVID-19早期症状。 人们如何感觉味道