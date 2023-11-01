COVID-19 是由新型冠状病毒 SARS-CoV-2 引起的呼吸道疾病。感染可能无症状，也可能有轻微上呼吸道症状、急性呼吸衰竭和死亡等症状。COVID-19 可能涉及多个器官系统（例如心脏、肾脏、神经系统、凝血系统）。预防是通过疫苗接种、感染控制预防措施（例如，戴口罩、洗手、保持社交距离、隔离感染者）实现的。通过抗原或PCR（聚合酶链反应）检测上呼吸道或下呼吸道分泌物进行诊断。治疗采用支持性护理、抗病毒药物或皮质类固醇。
COVID-19 于 2019 年底在中国武汉首次报道，并于 2020 年 3 月被世界卫生组织 (WHO) 宣布为大流行病。它是由 2019 年发现的冠状病毒 SARS-CoV-2 引起的。SARS-CoV-2 感染会导致一系列严重的疾病，从无症状到急性呼吸衰竭和死亡。严重疾病的危险因素包括高龄、免疫功能低下、合并症（如糖尿病、慢性肾病）和妊娠。疫苗 已显示在预防传播方面有些有效，在预防严重疾病和死亡方面非常有效。
有关病例数和死亡人数的最新信息，请参阅 美国疾病控制与预防中心：新冠肺炎数据追踪 和 世界卫生组织冠状病毒（新冠肺炎）控制面板。
COVID-19的传播
SARS-CoV-2病毒通过密切的人际接触传播，主要通过感染者咳嗽、打喷嚏、唱歌、锻炼或谈话时产生的飞沫传播。 这种传播通过较大颗粒的呼吸道飞沫直接溅落在黏膜表面实现短距离传播，或通过可在空气中滞留数小时的小颗粒呼吸道气溶胶传播，并在被吸入前实现更远距离的传播（> 6 英尺）。 如果一个人接触了受污染的表面，然后又接触了脸部黏膜（眼睛、鼻子、嘴巴），病毒也可能通过接触被呼吸道分泌物污染的表面（污染物）传播。
SARS-CoV-2病毒很容易在人与人之间传播。 传播风险与个体暴露的病毒量直接相关。 通常，与感染者接触越紧密，持续时间越长，病毒传播的风险就越高。 无症状和有症状的患者都会传播病毒，使其难以控制传播。有症状者在出现症状前后的几天内传染性最强，此时呼吸道分泌物中的病毒载量最大。
与感染者的距离、房间内感染者的数量、与感染者相处的时间、空气空间的大小、产生气溶胶的活动（如唱歌、喊叫或锻炼）、场所的通风以及气流的方向和速度等因素都可能导致这种风险。
SARS-CoV-2 病毒的遗传变体随着其进化而出现。具有可能增加传播力、疾病更严重、诊断检测失败或对现有治疗和/或疫苗反应降低的变异被作为关注变异进行跟踪，通常以其世卫组织指定的希腊字母标签或Pango谱系编号来指代。一种赋予健康优势的基因突变，即增加的传播力，可以迅速取代以前流行的变体。在美国和世界大部分地区，主要变体的进展包括 Alpha、Beta、Delta 和 Omicron。自 2022 年 3 月以来，Omicron 变体在全球范围内占据主导地位，更新和更易传播的 Omicron 子变体（例如，BA.4 和 BA.5）取代了原来的 Omicron（B.1.1.529）。See also CDC: Variants & Genomic Surveillance.
具有高传播风险的情况包括聚集的生活设施（例如，疗养院、长期护理设施、寄宿学校、监狱、轮船）以及拥挤、通风不良的环境，例如室内宗教服务、健身房、酒吧、夜总会、室内餐厅和肉类包装设施。这种情况的人口密度很高，很难保持距离和采取通风预防措施。老年护理机构的居民也因年龄和潜在的医疗障碍而面临严重疾病的高风险。大型室内活动或私人聚会（如会议或婚礼）也与高传播率有关。这些所谓的超级传播事件或情况可能是由于生物、环境和行为因素的组合。
健康的社会决定因素（人们出生、生活、学习、工作和娱乐的地方的条件）会影响广泛的健康风险和结果，例如接触 SARS-CoV-2 感染、严重的 COVID-19 和死亡，以及获得检测、疫苗接种和治疗的机会 。在美国，一些种族和少数民族群体的 COVID-19 病例、住院率和死亡率较高，包括黑人、西班牙裔或拉丁裔、美洲印第安人和阿拉斯加原住民。
对于感染了 COVID-19 的人，建议采取隔离和预防措施，以限制 SARS-CoV-2 感染的传播。(See also CDC: Isolation and Precautions for People with COVID-19.)对于接触过 COVID-19 的人，建议采取预防措施，以帮助降低传播病毒的风险。(See also CDC: What to Do If You Were Exposed to COVID-19.)
COVID-19的症状和体征
COVID-19 患者的症状严重程度和类型各不相同。有些人几乎没有症状，有些人病得很重并死亡。症状可能包括
发热
咳嗽
咽痛
鼻塞或流鼻涕
呼吸短促或呼吸困难
寒战或因畏寒而反复颤抖。
新近的嗅觉或味觉丧失
疲劳
肌痛
头痛
恶心或呕吐
腹泻
潜伏期（即从接触到症状出现的时间）为 2~10 天，估计 Omicron 变种的中位数仅为 2~4 天 (1)。许多感染者没有症状或病情轻微；发生这种情况的可能性取决于 SARS-CoV-2 变体和人患严重疾病的风险，包括 COVID 免疫状态。
重症的特征表现为呼吸困难，缺氧和影像学上广泛的肺损害。 可进展为需要机械通气的呼吸衰竭、休克、多器官衰竭和死亡。
严重疾病的危险因素
在 65 岁以上的人群、吸烟或以前吸烟的人群以及患有其他严重疾病的人群（例如
肝癌
慢性心脏病、肺病、肾病或肝病
糖尿病
中风或脑血管疾病
免疫受损条件
HIV感染
结核病
镰状细胞性贫血
地中海贫血
痴呆
肥胖
怀孕（怀孕后最多 42 天）
某些类型的残疾
物质使用障碍
体力活动缺乏
一些精神健康障碍，如抑郁症和精神分裂症
(Also see CDC: COVID-19 Understanding Risk.)
疫苗接种显著降低所有年龄组患重病的风险——年低年龄组的疫苗接种率较低，已经改变了住院患者的年龄人口结构（见 CDC: COVID Data Tracker）。
并发症
除了可进展为急性呼吸窘迫综合征 (ARDS) 和死亡的呼吸道疾病外，其他严重并发症包括以下几种：
一种称为儿童多系统炎症综合征 (MIS-C) 的感染后炎症综合征已被观察为 SARS-CoV-2 感染的罕见并发症。 其具有类似于川崎病 或中毒性休克综合征的特点。 MIS-C 患儿在感染一般轻微甚至无症状的 SARS-CoV-2 后 2~6 个月最常出现发热、心动过速、全身炎症迹象和多系统受累（例如心脏、胃肠道、肾脏）。符合以下标准的病例应作为疑似 MIS-C 向当地、州或地区卫生部门报告：< 21 岁的个体发烧 > 24 小时，有炎症的实验室证据，有严重的多系统（≥ 2 个器官）受累迹象，需要住院，以及与近期 SARS-CoV-2 感染的实验室或流行病学关联（2）。接种疫苗似乎对 MIS-C 的发展具有高度保护作用（2）。在青年、中年人中也有类似的多系统炎症综合征（MIS-A）（3）。
症状缓解
在大多数患者中，症状会在大约一周内消失。然而，一些患者开始时症状轻微，一周后临床症状恶化，发展为严重疾病，包括ARDS。长期患病似乎在重症患者中更为常见，但即使是轻症患者也可能出现持续症状，包括呼吸困难、咳嗽和持续数周甚至数月的不适。 不论症状如何，患者的病毒PCR检测都可能持续阳性至少3个月。 然而，即使是症状持续的患者，通常也不会被认为具有传染性，因为疾病10天后，病毒很少能够从患者的上呼吸道培养出来。
COVID-19 还可能与急性疾病后的长期后遗症有关（4），并且 COVID-19 后的症状可能会持续数月。这已有许多名称提及，包括长期 COVID、长程 COVID 和急性 COVID-19 后综合征或病，在美国的一些调查中估计会影响 25%~50% 的患者。疲劳、虚弱、疼痛、肌痛、呼吸困难和认知功能障碍是常见的情况，可能与生活质量较差有关（5）。长期后遗症的风险因素可能包括更严重的疾病表现、年龄较大、女性和先前存在肺部疾病。已经建立了一个国际病例定义，以帮助诊断和进一步调查这种情况（6）。
症状和体征参考文献
1.Jansen L, Tegomoh B, Lange K, et al: Investigation of a SARS-CoV-2 B.1.1.529 (Omicron) variant cluster - Nebraska, November-December 2021.MMWR Morb Mortal Wkly Rep 70(5152):1782-2784, 2021.doi: 10.15585/mmwr.mm705152e3
2.Miller AD, Yousaf AR, Bornstein E, et al: Multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C) during SARS-CoV-2 Delta and Omicron variant circulation - United States, July 2021-January 2022.Clin Infect Dis Jun 10;ciac471, 2022. doi: 10.1093/cid/ciac471
3.Morris SB, Schwartz NG, Patel P, et al: Case series of multisystem inflammatory syndrome in adults associated with SARS-CoV-2 infection — United Kingdom and United States, March–August 2020.MMWR 69:1450–1456, 2020.doi: 10.15585/mmwr.mm6940e1
4.Nalbandian A, Sehgal K, Gupta A, et al: Post-acute COVID-19 syndrome.Nat Med 27(4):601-615, 2021.doi: 10.1038/s41591-021-01283-z
5.Han JH, Womack KN, Tenforde MW, et al: Associations between persistent symptoms after mild COVID-19 and long-term health status, quality of life, and psychological distress. Influenza Other Respir Viruses 16(4):680-689, 2022.doi:10.1111/irv.12980
6.Soriano JB, Murthy S, Marshall JC, et al: A clinical case definition of post-COVID-19 condition by a Delphi consensus.Lancet Infect Dis 22(4):e102-e107, 2022.doi: 10.1016/S1473-3099(21)00703-9
COVID-19的诊断
上下呼吸道分泌物的实时逆转录酶-聚合酶链反应（RT-PCR）或其他核酸扩增试验（NAAT）
上呼吸道分泌物抗原检测
COVID-19 的诊断检测可通过实验室和公共检测站点进行，也可以在家中进行。有两种主要的诊断性新冠肺炎的检测：实时逆转录酶聚合酶链反应（RT-PCR）（或其他核酸扩增测试[NAAT]）和抗原测试。根据SARS-CoV-2在人群中的流行情况以及新冠肺炎的症状、体征或与已知新冠肺炎病例的密切接触，诊断测试的选择及其解释应受到感染者感染新冠肺炎的可能性的影响。
RT-PCR 具有最高的分析灵敏度和特异性，是 COVID-19 的金标准诊断测试。其他NAAT平台通常比具有同等特异性的RT-PCR稍低（参见CDC: Nucleic Acid Amplification Tests)。然而，阳性病毒 PCR 测试并不总是表明活动性感染。他们可以检测到非活病毒核酸片段，无论症状如何，在最初诊断后至少3个月内都可能保持阳性。
现场护理和家庭抗原检测可以快速提供结果（参见 美国疾病控制与预防中心: 对社区个体进行 SARS-CoV-2抗原检测的医疗保健提供者的考虑）。这可能是识别无症状病例和阻断 SARS-CoV-2 传播的重要措施。即时护理点或家庭抗原检测比NAAT敏感性更低，特别是在病毒载量可能较低的感染初始时期。与 PCR 检测相比，这些检测的敏感性因制造商和感染时间过程而异，据报道范围为 40% 至 90%（1-4）。因此，可能有必要用 RT-PCR 或其他 NAAT 确认某些抗原检测结果（例如，有症状的人的阴性检测）。许多抗原检测试剂盒还建议连续几天重复检测，以增加检测感染的可能性 （参见 FDA: At-Home COVID-19 Antigen Tests-Take Steps to Reduce Your Risk of False Negative Results)。某些检测可能无法检测到Omicron变体或其他新出现的变体（请参阅FDA：SARS-CoV-2病毒突变：对新冠肺炎测试的影响）。抗原检测在感染解决后不太可能保持阳性，因为它们只能检测到更高的病毒载量。然而，除病毒载量外，其他因素也会影响传染性；因此抗原检测结果不一定与传染性相关。
可接受的 COVID-19 诊断测试样本包括鼻咽、口咽、鼻中鼻甲、前鼻孔和唾液。请参阅接受实验室的收集说明或测试套件包装说明书，因为并非所有测试平台和实验室都能够测试所有样本类型。这些可以由医务工作者采集或自行采集，但鼻咽标本只能由经过适当培训和认证的医务人员采集。
对于鼻咽和口咽样本，仅使用带有塑料或钢丝轴的合成纤维拭子。 不要使用海藻酸钙拭子或有木杆的拭子，因为它们可能含有灭活某些病毒或抑制PCR检测的物质。 应立即将拭子放入提供的运输管中。在采集标本时保持适当的感染防控措施。
出于生物安全原因，当地机构和实验室不应尝试在细胞培养中分离病毒。
在实验室或医疗机构进行的阳性检测结果会报告给地方和州卫生部门。一些地方卫生部门也设立了在家中报告阳性检测结果的机制。
血清学或抗体检测不应用于诊断急性COVID-19感染，因为抗体通常在症状发生1至3周后才可检测到。针对 SARS-CoV-2 核衣壳抗原、刺突抗原和刺突抗原的受体结合域的抗体测试可用。建议检测核衣壳蛋白抗体的测试来评估接种者先前感染的证据，因为疫苗中不包含该抗原。可使用定量和半定量抗体测定，但目前尚无公认的免疫相关性，不建议进行检测以确定对疫苗接种或感染的免疫反应（见 CDC: Interim Guidelines for COVID-19 Antibody Testing)。
评估有症状的患者
病情较严重的患者，常规实验室检查结果包括淋巴细胞减少，以及非特异性的氨基转氨酶(ALT、AST)水平升高、乳酸脱氢酶(LDH)水平升高、d -二聚体、铁蛋白和炎症标志物(如c反应蛋白)升高。
家庭血氧仪显示呼吸困难、缺氧或其他相关症状的患者应接受当面医学评估，包括血氧饱和度测量，并随访临床恶化迹象。
胸部影像学在轻症中可以是正常表现，随病情加重而加重。 典型的表现与病毒性肺炎一致，胸部X线或CT上的毛玻璃样混浊和实变。 不建议将胸部成像作为COVID-19的常规筛查工具。
诊断参考
1.Drain PK: Rapid diagnostic testing for SARS-CoV-2.N Engl J Med 386(3):264-272, 2022. doi: 10.1056/NEJMcp2117115
2.Ford L, Lee C, Pray IW, et al: Epidemiologic characteristics associated with severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) antigen-based test results, real-time reverse transcription polymerase chain reaction (rRT-PCR) cycle threshold values, subgenomic RNA, and viral culture results from university testing.Clin Infect Dis 73(6):e1348-e1355, 2021.doi: 10.1093/cid/ciab303
3.Wu S, Archuleta S, Lim SM, et al: Serial antigen rapid testing in staff of a large acute hospital.Lancet Infect Dis 22(1):14-15, 2022.doi: 10.1016/S1473-3099(21)00723-4
4.Dinnes J, Sharma P, Berhane S: Rapid, point-of-care antigen tests for diagnosis of SARS-CoV-2 infection.Cochrane Database Sys Rev July 22, 2022.doi: 10.1002/14651858.CD013705.pub3/full
COVID-19 的治疗
支持治疗
有时，对于重症风险高的轻中度疾病患者：尼松韦联合利托那韦；瑞德西韦（短疗程）； 莫努匹拉韦
重症：瑞德西韦；地塞米松；免疫调节剂
COVID-19 的治疗取决于疾病的严重程度以及患者发展为严重疾病的可能性。随着新数据的出现，治疗指南也在不断发展(见国立卫生研究院(美国国立卫生研究院)2019冠状病毒疾病治疗指南, 美国传染病协会(IDSA)2019冠状病毒疾病治疗和管理指南和 世界卫生组织: 治疗和2019冠状病毒疾病: 生活指南，2023年1月13日)。
NIH对严重程度的定义如下：
轻度疾病：有任何新冠肺炎症状和体征（如发烧、咳嗽、咽喉痛、不适、头痛、肌肉疼痛）但没有气短、呼吸困难、低氧血症或胸部影像异常的患者
中度：通过临床评估或影像学检查证实有下呼吸道疾病，并且在海平面室内空气中的氧饱和度（SpO2）≥94％的患者
重症：呼吸频率>每分钟30次，海平面室内空气中SpO2 <94％的患者（或者，对于慢性低氧血症患者，SpO2较基线水平降低> 3％），动脉血氧分压与吸入氧流量比值（PaO2/FiO2）<300 mmHg，或肺部浸润> 50％
危重症：有呼吸衰竭，脓毒性休克和/或多器官功能障碍的患者
在做出治疗决定时要考虑特定抗病毒药物和单克隆抗体对局部循环变异株的有效性（见 Open Data Portal: database of in vitro therapeutic activity against SARS-CoV-2 variants)。根据当前可用的数据和流行的 SARS-CoV-2 变异株，按优先顺序列出治疗方案。治疗选择应基于药物可及性、给药的基础设施以及患者特定因素，包括症状持续时间、潜在的药物相互作用以及肝肾功能损害。没有关于与现有疗法联合治疗的数据;因此，只需施用一种抗SARS-CoV-2药物。
供应限制和管理限制可能要求临床医生优先考虑可能获得最大益处的患者（例如，防止住院和死亡）。这将包括被感染而非暴露、未接种疫苗、未完全接种疫苗或已接种疫苗但由于免疫受损情况而预期无法产生足够免疫反应的患者。
轻度至中度新冠肺炎患者进展为重症的高危人群的早期治疗
这些治疗旨在防止高危患者进展为严重疾病。在轻度至中度新冠肺炎发病后的几天内，对门诊（或因非新冠肺炎原因住院）的患者进行治疗；新冠肺炎住院患者的治疗方案（雷德西韦除外）尚未研究。
尼马特韦, 口服抗病毒药物，与 利托那韦， 获得美国食品和药物管理局（FDA）批准用于治疗成人轻度至中度COVID-19，并获得紧急使用授权（EUA）用于直接SARS阳性结果的青少年（≥12岁体重≥40公斤） - CoV-2 病毒检测以及进展为重症 COVID-19 的高风险人群。在诊断出新冠肺炎后和症状出现后5天内，应尽快开始奈玛特韦/利托那韦联合用药。剂量为两片150 mg的尼马特雷韦和一片100 mg的利托那韦，每天两次口服，持续5天。这种药物治疗的疗程不得连续超过 5 天。(参见 the FDA EUA Factsheet.)
尼马瑞韦 是一种蛋白酶抑制剂，可切割 SARS-CoV-2 蛋白，从而抑制病毒复制。利托那韦是一种强细胞色素P450（CYP）3A4抑制剂，可作为促进剂；它减缓了奈玛特韦的代谢，使其在较高浓度下在体内停留更长时间。
在一项随机对照试验中，对2,246名≥18岁的非住院有症状成人使用奈玛特韦/利托那韦组合进行了研究，这些成人具有进展为严重疾病或≥60岁的预先设定的危险因素，无论此前有无特定的慢性疾病。所有患者均未接种 COVID-19 疫苗，之前未感染过 COVID-19，且实验室确诊为 SARS-CoV-2 感染。与安慰剂相比，到第28天，在症状出现≤5天内给予奈玛特韦/利托那韦组合可将与新冠肺炎相关的住院或任何原因导致的死亡人数比例降低了88%（0.8%vs6.3%）（1)。
在未控制或未确诊HIV-1感染的人群中使用奈玛特韦/利托那韦组合可能导致HIV-1耐药性。尼马瑞韦/利托那韦联合用药可能会导致肝损伤，因此对既往患有肝病、肝酶异常或肝炎的患者应谨慎。严重肝病患者不推荐使用该药。
在中度肾功能不全患者中，估计肌酐清除率（也称为估计肾小球滤过率或 eGFR）为30-60 mL/min，剂量减至150mg 奈玛特韦（一片150mg 片剂）和100mg利托那韦片剂（一片 100 mg 片剂），两种片剂每天两次，持续5天。严重肾功能损害（eGFR < 30 mL/min）的患者，不建议联合使用奈玛特韦/利托那韦组合。
据报道，一些患者在使用本品后症状恢复 尼马曲韦/利托那韦，并且 SARS-CoV-2 的 PCR 和抗原检测可能再次呈阳性，即使在没有症状的患者中也是如此。目前不推荐额外治疗，但如果出现反弹症状或测试，应建议患者重新隔离。(参见 CDC: COVID-19 Rebound After Paxlovid Treatment.)
尼马瑞韦/利托那韦联合用药具有多种已知的和可能的严重药物相互作用；在开始治疗之前，必须对伴随药物进行筛查。有关这些药物相互作用的列表，请参阅FDA EUA情况说明书。
瑞德西韦是一种静脉注射抗病毒药物，用于治疗成人和青少年中轻度至中度新冠肺炎(≥ 12岁，体重≥ 40公斤），直接SARS-CoV-2病毒检测结果呈阳性，且进展为严重新冠肺炎的高危人群。应在症状出现后 7 天内尽快开始。瑞德西韦3天疗程的剂量为第1天静脉注射200mg，第2天和第3天静脉注射100mg。对于进展为严重疾病的患者，疗程可延长至 5 天。
在一项随机对照试验中研究了瑞德西韦的适应症，该试验对562名年龄≥12岁、有新冠肺炎症状、进展为严重疾病的风险较高且未接种过新冠肺炎疫苗的非住院患者进行了研究。与安慰剂相比，瑞德西韦 给药3天并在症状出现后7天内开始给药可使第28天的住院率或死亡率降低87%（0.7 vs.5.3%）（2）。
莫努匹韦是一种口服抗病毒药物，是一种核苷类似物，它通过将错误引入SARS-CoV-2病毒基因组而起作用，从而抑制病毒复制。已从FDA获得EUA，用于治疗≥18岁非住院成人的轻度至中度新冠肺炎，这些人群为直接SARS-CoV-2病毒检测结果呈阳性，且进展为严重疾病（包括住院或死亡）的风险较高，以及FDA授权的替代性新冠肺炎治疗方案不可用或临床不适用的人群。莫努匹韦应在确诊 COVID-19 后和症状出现后 5 天内尽快开始使用。莫努匹韦以四粒 200 mg胶囊形式给药，每 12 小时口服一次，持续 5 天。不得连续使用超过5天。(See also the FDA EUA Fact Sheet for Molnupiravir.)
基于理论上的担忧，莫努匹韦可能对新的 SARS-CoV-2 变种的出现产生影响；然而，根据现有的遗传毒性数据和有限的 5 天疗程，风险被认为很低。莫努匹韦未被授权用于 18 岁以下的患者，因为它可能会影响骨骼和软骨的生长。不建议在怀孕期间使用莫努匹韦，因为动物生殖研究表明，莫努匹韦在对怀孕患者给药时可能会导致胎儿伤害。建议有生育能力的女性在使用莫努匹韦治疗期间和最终剂量后的 4 天内正确、持续地使用可靠的避孕方法。建议与有生育能力的女性发生性行为的具有生殖能力的男性在使用莫努匹韦治疗期间以及在最终剂量后至少 3 个月内正确和持续地使用可靠的避孕方法。
一项随机、双盲、安慰剂对照的临床试验对莫努匹韦进行了研究，该临床试验研究对象为1433名≥18岁的进展为重症新冠肺炎风险较高的轻至中度未住院新冠肺炎患者和/或住院患者，以及未接种新冠肺炎疫苗的患者。与安慰剂相比，莫努匹韦 给药5天并在症状出现后5天内开始给药在29天内减少30%的住院率或死亡率（6.8vs9.7%）（3）。
Bamlanivimab/etesevimab、casirivimab/imdevimab、sotrovimab 和 bebtelovimab 正在中和抗 SARS-CoV-2 单克隆抗体 (mAb) 疗法。FDA 目前建议不要将其用于治疗 COVID-19，因为占主导地位的 Omicron 亚变体对其中和活性具有抵抗力（参见 NIH：抗SARS-CoV-2单克隆抗体）。
重症 COVID-19 患者的治疗
严重感染的推荐治疗选择包括抗病毒药物瑞德西韦、皮质类固醇地塞米松，以及其他免疫调节药物，如巴瑞克替尼、托珠单抗和 sarilumab。这些可以组合使用，治疗决策应考虑患者的疾病阶段，通常以缺氧和呼吸支持的程度为特征。
当疾病是活跃的病毒复制的结果时，抗病毒药物更有可能在早期发挥疗效，而当宿主炎症反应和免疫失调导致疾病状态的后期，抗炎和免疫调节疗法更适合。 (见表 NIH: Therapeutic Management of Hospitalized Adults With COVID-19.)
对于需要补充氧气但不需要额外呼吸支持的患者，治疗方案包括
单用瑞德西韦
单独使用地塞米松
瑞德西韦加地塞米松
抗病毒药物瑞德西韦用于治疗因新冠肺炎需要住院的成人患者和≥28天、体重≥ 3kg的儿童患者。成人和体重≥40 kg以上的儿童患者的推荐剂量是在第 1 天静脉输注单次负荷剂量200 mg，然后从第 2 天开始静脉输注100 mg维持剂量，每天一次。≥28天且体重在3kg至40kg以下的婴儿，在第1天静脉输注5mg/kg的单次负荷剂量，然后第2天开始静脉输液2.5mg/kg的维持剂量，每日一次。建议的治疗时间为5天，但对于需要有创机械通气和/或体外膜肺氧合（ECMO）的患者，允许使用长达10天的治疗时间。尽管该组中抗病毒治疗的益处尚无定论。
在一项大型随机临床试验 (ACTT-1) 中，瑞德西韦与需要补充氧气但不需要机械通气或其他更高水平呼吸支持的患者的早期临床改善有关（4）。在门诊随机对照试验 (PINETREE) 中也观察到了这种改善的恢复时间(2)。然而，在 2 项开放标签试验（Solidarity [5] 和 DisCoVeRy [6]）中未观察到这种益处。
总体而言，瑞德西韦的研究支持在感染早期（第 7 至 10 天之前）使用它，此时活跃的病毒复制更有可能导致疾病。住院但不需要补充氧气的患者也可以考虑使用瑞德西韦，尽管该人群缺乏研究数据。不建议 eGFR <30 mL/min的患者使用瑞德西韦。在瑞德西韦治疗前和治疗期间应监测肾功能。(参见 the NIH treatment guidelines on remdesivir.)
皮质类固醇 地塞米松 （剂量为 6 毫克，每天一次，最多 10 天或直到出院，以先到者为准）通常建议需要补充氧气的 COVID-19 患者使用，但不建议不需要补充氧气的患者使用。在 RECOVERY 试验中，地塞米松显示出对需要补充氧气或机械通气的患者的生存益处（7）。对于因感染引起的炎症反应而患病的患者，其益处可能最大。如果没有地塞米松，可使用其他皮质类固醇（如强的松、甲基强的松龙、氢化可的松）。
瑞德西韦和地塞米松的联合用药通常用于在发病前 10 天内需要补充氧气的住院患者，此时病毒复制和宿主炎症都可能导致临床表现。
对于需要无创通气（包括高流量氧气输送系统）的患者
建议所有患者使用地塞米松。
对于症状发作后 7 至 10 天内的患者，可特别考虑添加瑞德西韦。
应考虑使用其他免疫调节药物，特别是对于病情迅速恶化或有全身炎症迹象的患者。
其他免疫调节剂包括 JAK 抑制剂 巴瑞替尼 （或托法替尼，如果不可用）或 IL-6 抑制剂 托珠单抗 （如果不可用，则为 sarilumab）。这些建议基于大量随机（COV-BARRIER [8]、ACTT-2 [9]）和开放标签（REMAP-CAP [10]、RECOVERY [11]）临床试验的亚组分析，这些临床试验显示在需要这种水平的呼吸支持的患者中添加其中一种药物可以提高生存率。这些药物是有效的免疫抑制剂，对于怀疑伴有严重细菌感染、严重真菌感染或潜在免疫抑制疾病而机会性感染风险高的患者，应权衡潜在益处与额外的免疫抑制风险。见NIH treatment guidelines on immunomodulators 有关这些疗法选择合适患者的更多详细信息。
对于需要无创通气的患者（包括高流量氧气输送系统）治疗方案包括对于入住重症监护病房 (ICU) 24 小时内的患者，应考虑加用托珠单抗。
已有的许多疗法但 目前不推荐 用于治疗或预防 COVID-19：
Vilobelimab 是一种抗补体（抗 C5a）单克隆抗体，于 2023 年 4 月获得 FDA EUA，用于在接受有创机械通气或体外膜氧合后 48 小时内开始治疗住院成人的 COVID-19。有关该药物的数据有限；在一项随机试验中，对 28 天死亡率的显着影响因分析而异（12）。尚未公布使用该药物的临床建议。
目前不建议将恢复期血浆用于治疗 COVID-19 住院患者。与扩大准入计划相关的一些随机临床试验 (13) 和大型注册数据未能在该人群中显示出有意义的益处，并表明可能与机械通气需求增加有关。如果没有其他治疗选择，可以考虑在患有轻度至中度疾病且有进展为严重疾病的高风险非住院患者中使用。
也不推荐非特异性免疫球蛋白 (IVIG) 和间充质干细胞治疗。
其他免疫调节疗法包括已被使用的干扰素、激酶抑制剂和白介素抑制剂，但没有足够的数据支持在临床试验之外常规使用它们。
其他已使用的药物包括阿奇霉素和抗逆转录病毒药物，但没有足够的数据支持在临床试验之外使用这些药物。
HIV逆转录病毒洛匹那韦/利托那韦以及抗疟疾药物氯喹和羟氯喹的多项临床试验表明，这些药物没有获益 (14, 15)。缺乏氯喹和羟氯喹联用的收益和毒性研究，因此，不建议将其用于治疗新冠肺炎（见NIH新冠肺炎治疗指南：氯喹或羟氯喹及/或阿奇霉素）。
也没有随机临床试验证明抗寄生虫药物伊维菌素在预防或治疗COVID-19方面的有效性 (16)。最近的一项大型随机、安慰剂对照研究表明， 伊维菌素 (17)。 FDA 和其他组织已经就大型动物使用伊维菌素制剂不当的毒性效应发布了警告（见 FDA：为什么不应使用伊维菌素治疗或预防新冠肺炎）。
选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI) 氟伏沙明已在 2 项针对有症状的非卧床 COVID-19 患者的随机临床试验中进行了研究，这些试验的益处和潜在的增加危害的趋势尚不明确；因此，不建议在临床试验之外使用。
国家卫生研究院的一个小组得出结论，没有足够的证据支持或反对在患有新冠肺炎和难治性低氧血症的成年人中使用ECMO（见NIH新冠肺炎治疗指南：体外膜肺氧合[2022年5月31日]）。
COVID-19 疾病的并发症应在出现时予以治疗。 COVID-19住院患者发生血栓栓塞事件的风险可能增加。 随着数据的出现，有关管理这种风险增加的指南也在不断演变（见 NIH: The COVID-19 Treatment Guidelines Panel's Statement on Anticoagulation in Hospitalized Patients With COVID-19）。目前，治疗性抗凝 对于D-二聚体升高且没有严重出血风险、需要补充氧气但不需要重症监护的非妊娠住院患者中应考虑使用。在危重患者中，出血导致不良事件的风险超过了潜在的益处。所有其他住院患者均应考虑药物预防静脉血栓栓塞。
如果需要治疗COVID-19的合并症，应继续使用血管紧张素转换酶(ACE)抑制剂或血管紧张素II受体阻滞剂(ARB)等药物，但不应作为COVID-19的起始治疗。 没有证据表明使用非甾体抗炎药(NSAIDs)与较差的治疗结局有关，在COVID-19治疗期间，可以使用扑热息痛或NSAIDs。
非插管和插管的COVID-19患者的呼吸管理应考虑缺氧倾向。非药理学的辅助措施，如频繁的重新定位和走动可能是有益的。
治疗参考文献
1.Hammond J, Leister-Tebbe H, Gardner A, et al: Oral nirmatrelvir for high-risk, nonhospitalized adults with Covid-19.N Engl J Med 386(15):1397-1408, 2022.doi: 10.1056/NEJMoa2118542
2.Gottlieb RL, Vaca CE, Paredes R et al: Early remdesivir to prevent progression to severe covid-19 in outpatients.N Engl J Med 386(4):305-315, 2022.doi: 10.1056/NEJMoa2116846
3.Jayk Bernal A, Gomes da Silva MM, Musungaie DB, et al: Molnupiravir for oral treatment of Covid-19 in nonhospitalized Patients.N Engl J Med 386(6):509-520, 2022.doi: 10.1056/NEJMoa2116044
4.Beigel JH, Tomashek KM, Dodd LE, et al: Remdesivir for the treatment of Covid-19 - final report.N Engl J Med 383(19):1813-1826, 2020.doi: 10.1056/NEJMoa2007764
5.WHO Solidarity Trial Consortium: Remdesivir and three other drugs for hospitalised patients with COVID-19: final results of the WHO Solidarity randomised trial and updated meta-analyses.Lancet 399(10339):1941-1953, 2022.doi: 10.1016/S0140-6736(22)00519-0
6.Ader F, Bouscambert-Duchamp M, Hites M, et al: Remdesivir plus standard of care versus standard of care alone for the treatment of patients admitted to hospital with COVID-19 (DisCoVeRy): a phase 3, randomised, controlled, open-label trial.Lancet Infect Dis 22(2):209-221, 2022.doi: 10.1016/S1473-3099(21)00485-0
7.RECOVERY Collaborative Group, Horby P, Lim WS, Emberson JR, et al: Dexamethasone in hospitalized patients with Covid-19.N Engl J Med 384(8):693-704, 2021.doi: 10.1056/NEJMoa2021436
8.Marconi VC, Ramanan AV, de Bono S, et al: Efficacy and safety of baricitinib for the treatment of hospitalised adults with COVID-19 (COV-BARRIER): a randomised, double-blind, parallel-group, placebo-controlled phase 3 trial [published correction appears in Lancet Respir Med 2021 Oct;9(10):e102]. Lancet Respir Med 9(12):1407-1418, 2021.doi:10.1016/S2213-2600(21)00331-3
9.Kalil AC, Patterson TF, Mehta AK, et al: Baricitinib plus remdesivir for hospitalized adults with Covid-19. N Engl J Med 384(9):795-807, 2021.doi:10.1056/NEJMoa2031994
10.REMAP-CAP Investigators, Gordon AC, Mouncey PR, et al: Interleukin-6 receptor antagonists in critically ill patients with Covid-19. N Engl J Med 384(16):1491-1502, 2021.doi:10.1056/NEJMoa2100433
11.RECOVERY Collaborative Group, Horby P, Lim WS, et al: Dexamethasone in hospitalized patients with Covid-19. N Engl J Med 384(8):693-704, 2021.doi:10.1056/NEJMoa2021436
12.Vlaar APJ, Witzenrath M, van Paassen P, et al: Anti-C5a antibody (vilobelimab) therapy for critically ill, invasively mechanically ventilated patients with COVID-19 (PANAMO): a multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Respir Med 10(12):1137-1146, 2022.doi:10.1016/S2213-2600(22)00297-1
13. Janiaud P, Axfors C, Schmitt AM, et al: Association of convalescent plasma treatment with clinical outcomes in patients with COVID-19: A systematic review and meta-analysis.JAMA 325(12);1185-1195, 2021, doi: 10.1001/jama.2021.2747
14.Self WH, Semler MW, Leither LM, et al.Effect of hydroxychloroquine on clinical status at 14 days in hospitalized patients with COVID-19: a randomized clinical trial. JAMA 324(21):2165-2176, 2020.doi:10.1001/jama.2020.22240
15.RECOVERY Collaborative Group, Horby P, Mafham M, et al.Effect of hydroxychloroquine in hospitalized patients with Covid-19. N Engl J Med 383(21):2030-2040, 2020.doi:10.1056/NEJMoa2022926
16.Popp M, Stegemann M, Metzendorf MI, et al: Ivermectin for preventing and treating COVID-19.Cochrane Database Syst Rev.7(7):CD015017, 2021.doi: 10.1002/14651858.CD015017.pub2
17.Reis G,Silva EASM, Silva DCM, et al: Effect of early treatment with ivermectin among patients with COVID-19.N Engl J Med 386:1721-1731, 2022.doi: 10.1056/NEJMoa2115869
COVID-19 感染后
不论症状如何，患者的病毒PCR检测都可能持续阳性至少3个月。 但是，即使症状持续的患者通常也不会被认为具有传染性，因为在患者发病10天后从上呼吸道培养出这种病毒的可能性很小。
虽然冠状病毒感染可能会对再次感染产生一定程度的免疫力，但新冠肺炎后免疫的持续时间和有效性仍难以量化，并取决于多种宿主和病毒因素。仍建议感染过 COVID-19 的患者，包括长期出现 COVID-19 后症状的患者接种所有符合条件的疫苗，以降低再次感染的风险。当临床从感染中恢复并完成隔离期时，他们可以这样做。SARS-COV-2感染后，大多数患者都检测到中和抗体，但这些抗体的水平比接种疫苗后的人更为多变。这些可能为大多数免疫功能正常的人提供至少 3 到 6 个月的临床明显再感染保护，但如果出现新的抗原性不同的变体，这个时间范围可能会更短。再感染相关症状往往与初次感染相似或更轻。
新冠肺炎感染后参考
1.Zhong D, Xiao S, Debes AK, et al: Durability of antibody levels after vaccination with mRNA SARS-CoV-2 vaccine in individuals with or without prior infection. JAMA 326(24):2524-2526, 2021.doi:10.1001/jama.2021.19996
COVID-19的预防
COVID-19疫苗接种
有关在美国批准的疫苗的详细讨论，请参阅 2019冠状病毒病疫苗。
接种疫苗是预防新冠肺炎（包括Delta和Omicron变种）引起的严重疾病和死亡的最有效方法。在2021年秋季的美国，未接种疫苗的人死于COVID-19的可能性远高于接种疫苗的人(接种强化疫苗（1）。
在美国， t疾病预防控制中心建议非免疫力低下者 12 岁及以上的儿童接种 1 剂来自制造商（Moderna 或 Pfizer-BioNTech）的更新版 2023–2024 SARS-CoV-2 病毒 (COVID-19) mRNA 疫苗，或 1 剂或 2 剂（取决于疫苗接种史）由 Novavax 生产的更新的 2023-2024 SARS-CoV-2 病毒 (COVID-19) 重组刺突蛋白纳米颗粒疫苗（参见 疾病预防控制中心： 美国使用 COVID-19 疫苗的临时临床考虑因素）。6 个月至 4 岁的儿童应接受 1 至 3 剂 mRNA 2023–2024 制剂（推荐剂量和制造商根据疫苗接种史而有所不同），5 至 11 岁的儿童应接受 1 剂，无论任一 mRNA 2023 的疫苗接种史如何–2024 年制定。CDC 还建议 65 岁及以上的成年人额外接种 2023-2024 年更新的 COVID-19 疫苗剂量（见 疾病预防控制中心:老年人现在可以接受额外剂量的更新COVID-19疫苗）。针对中度或严重免疫功能低下者的指南也可以找到在 CDC 网站。2023-2024 年更新的疫苗针对的是 XBB.1.5 Omicron 变体。2023-2024 年配方取代了针对原始 SARS-CoV-2 毒株的 COVID-19 单价疫苗以及针对原始病毒和 BA.4/BA.5 Omicron 亚变种的二价疫苗。
目前有多种 COVID-19 疫苗在全球范围内使用。 有有关全球疫苗批准和临床试验的更多信息，请参阅UNICEF新冠肺炎疫苗市场数据面板 和世界卫生组织的 新冠肺炎疫苗追踪和前景。
mRNA疫苗不含病毒抗原，而是提供一小块合成的mRNA，编码所需的靶抗原（刺突蛋白）。 疫苗mRNA被免疫系统细胞捕获后，指示细胞产生病毒抗原，随即就会降解。 抗原随后被释放，触发所需的免疫反应，以防止后续暴露于完整病毒后的严重感染。
腺病毒载体疫苗 包含一段 DNA 或遗传物质，用于制造 SARS-CoV-2 病毒独特的“刺突”蛋白，然后触发所需的免疫反应：
蛋白质亚单位佐剂疫苗 含有重组 SARS-COV-2 刺突蛋白以及触发所需免疫反应的佐剂。这是一种经典的疫苗方法，已在美国使用了 30 多年。
美国使用两种 mRNA 疫苗（2023-2024 年配方的 Moderna COVID-19 疫苗和辉瑞 BioNTech COVID-19 疫苗）和一种蛋白亚基佐剂疫苗（2023-2024 年配方的 Novavax COVID-19 疫苗，含佐剂）（参见 疾病预防控制中心: 2019冠状病毒疾病免疫接种临床及专业资源。自 2023 年 5 月 6 日起，由于存在严重不良事件的风险，腺病毒载体疫苗 (Ad26.COV2.S) 不再在美国使用。腺病毒载体疫苗与罕见且严重的不良事件——血小板减少的血栓（疫苗诱导的血栓形成伴血小板减少综合征，或 VITTS）之间存在似是而非的因果关系 。
暴露预防
除了及时接种COVID-19疫苗外，人们还可以通过经常洗手、戴口罩、与他人保持社交距离、避开在通风不良的空间和人群中活动以及采取由美国疾病预防控制中心(CDC)推荐建议的其他措施来避免接触病毒。如果人们接触到受感染的人或有症状，他们也应该接受 COVID-19 检测。有症状者应遵循隔离建议。
为防止 SARS-CoV-2 从疑似病例中传播，医护人员应使用标准预防、接触预防和空气传播预防措施并保护眼睛。 对产生气溶胶的患者采取防范空气传播的措施尤其重要。
预防参考文献
1. Johnson AG, Amin AB, Ali AR, et al: COVID-19 incidence and death rates among unvaccinated and fully vaccinated adults with and without booster doses during periods of delta and Omicron variant emergence — 25 U.S. Jurisdictions, April 4–December 25, 2021.MMWR Morb Mortal Wkly Rep 71:132–138.2022.doi: 10.15585/mmwr.mm7104e2
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
National Institutes of Health (NIH) COVID-19 Treatment Guidelines
Infectious Diseases Society of America (IDSA) Guidelines on the Treatment and Management of Patients with COVID-19