SARS-CoV-2病毒通过密切的人际接触传播，主要通过感染者咳嗽、打喷嚏、唱歌、锻炼或谈话时产生的飞沫传播。 这种传播通过较大颗粒的呼吸道飞沫直接溅落在黏膜表面实现短距离传播，或通过可在空气中滞留数小时的小颗粒呼吸道气溶胶传播，并在被吸入前实现更远距离的传播（> 6 英尺）。 如果一个人接触了受污染的表面，然后又接触了脸部黏膜（眼睛、鼻子、嘴巴），病毒也可能通过接触被呼吸道分泌物污染的表面（污染物）传播。

SARS-CoV-2病毒很容易在人与人之间传播。 传播风险与个体暴露的病毒量直接相关。 通常，与感染者接触越紧密，持续时间越长，病毒传播的风险就越高。 无症状和有症状的患者都会传播病毒，使其难以控制传播。有症状者在出现症状前后的几天内传染性最强，此时呼吸道分泌物中的病毒载量最大。

与感染者的距离、房间内感染者的数量、与感染者相处的时间、空气空间的大小、产生气溶胶的活动（如唱歌、喊叫或锻炼）、场所的通风以及气流的方向和速度等因素都可能导致这种风险。

SARS-CoV-2 病毒的遗传变体随着其进化而出现。具有可能增加传播力、疾病更严重、诊断检测失败或对现有治疗和/或疫苗反应降低的变异被作为关注变异进行跟踪，通常以其世卫组织指定的希腊字母标签或Pango谱系编号来指代。一种赋予健康优势的基因突变，即增加的传播力，可以迅速取代以前流行的变体。在美国和世界大部分地区，主要变体的进展包括 Alpha、Beta、Delta 和 Omicron。自 2022 年 3 月以来，Omicron 变体在全球范围内占据主导地位，更新和更易传播的 Omicron 子变体（例如，BA.4 和 BA.5）取代了原来的 Omicron（B.1.1.529）。See also CDC: Variants & Genomic Surveillance.

具有高传播风险的情况包括聚集的生活设施（例如，疗养院、长期护理设施、寄宿学校、监狱、轮船）以及拥挤、通风不良的环境，例如室内宗教服务、健身房、酒吧、夜总会、室内餐厅和肉类包装设施。这种情况的人口密度很高，很难保持距离和采取通风预防措施。老年护理机构的居民也因年龄和潜在的医疗障碍而面临严重疾病的高风险。大型室内活动或私人聚会（如会议或婚礼）也与高传播率有关。这些所谓的超级传播事件或情况可能是由于生物、环境和行为因素的组合。

健康的社会决定因素（人们出生、生活、学习、工作和娱乐的地方的条件）会影响广泛的健康风险和结果，例如接触 SARS-CoV-2 感染、严重的 COVID-19 和死亡，以及获得检测、疫苗接种和治疗的机会 。在美国，一些种族和少数民族群体的 COVID-19 病例、住院率和死亡率较高，包括黑人、西班牙裔或拉丁裔、美洲印第安人和阿拉斯加原住民。

对于感染了 COVID-19 的人，建议采取隔离和预防措施，以限制 SARS-CoV-2 感染的传播。(See also CDC: Isolation and Precautions for People with COVID-19.)对于接触过 COVID-19 的人，建议采取预防措施，以帮助降低传播病毒的风险。(See also CDC: What to Do If You Were Exposed to COVID-19.)