嗅觉缺失症指嗅觉完全丧生。嗅觉减退是指嗅觉的部分丧失。如果只是单侧发病，嗅觉丧失常不易察觉。
大部分失嗅症患者可正常地感知咸、甜、酸、苦的物质，但是缺乏主要依靠嗅觉鉴别不同香味的能力。因此，这些患者常见的主诉是味觉丧失（味觉丧失）和不喜欢食物。
嗅觉丧失的病理生理学
嗅觉丧失发生在
鼻内肿胀或其他阻塞会阻止气味进入嗅觉区域。
嗅觉神经上皮细胞被破坏。
嗅神经丝、嗅球、嗅束或中枢连接被破坏（见表 嗅觉丧失的一些原因)。
失嗅症的部分病因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法*
鼻内阻塞
慢性过敏症状病史（如鼻塞、清鼻涕），不伴疼痛
仅临床检查
息肉通常在检查时被发现
仅临床检查
嗅神经上皮破坏
慢性鼻炎伴鼻黏膜萎缩硬化，鼻腔通道开放，痂皮形成，恶臭味
仅临床检查
有时进行活检，会显示正常的纤毛柱状上皮转化为复层扁平上皮（鳞状上皮化生），黏膜固有层的数量和血管分布减少
慢性黏液脓性引流物，有记载的感染
仅临床检查
必要时CT检查
发病通常先于其他感染症状（例如发烧、咳嗽）
病毒检测（如有）
临床感染后发病
仅临床检查
药物和wei'jin药物（如苯丙胺类、依那普利、雌激素、萘甲唑林、吩塞秦类、利血平；减充血剂长时间使用）
通常有明显的使用史
仅临床检查
毒素类（如铬、锰）
通常有明显的药物暴露史
仅临床检查
肿瘤（例如，脑膜瘤、嗅觉神经母细胞瘤）‡
只有嗅觉缺失或可能的视觉困难（如果肿瘤侵犯视交叉或嗅觉沟）
CT
MRI
中枢系统路径破坏
阿尔茨海默病
进行性意识模糊和近期记忆丧失
MRI
序贯记忆测试
神经退行性疾病（如多发性硬化）
其他神经系统症状的间歇性发作（如，无力、麻木、说话、视物或吞咽困难）
MRI
有时行腰穿
明显的病史
CT或MRI
病史可明确手术和中枢神经系统感染
肿瘤可伴或不伴神经系统症状
CT或MRI
* 临床检查总是进行，但仅在可以作为唯一诊断手段的情况下才会在本栏中提及。
† 嗅觉上皮的破坏尚未被证实是嗅觉丧失的机制。
‡ 肿瘤是导致嗅觉丧失的罕见原因。
CNS = 中枢神经系统； COVID-19 = 新冠肺炎； CT = 计算机断层扫描； MRI = 磁共振成像； URI = 上呼吸道感染。
嗅觉缺失症的主要病因包括
既往上呼吸道感染，尤其是流感感染，引起的病例占全部嗅觉减退或丧失病例的14％～26％。
药物可促进易感患者发生嗅觉丧失。其他病因包括先前进行过头颈部放疗，近期的鼻腔或鼻窦手术，鼻腔和脑部肿瘤，以及毒素。烟草的作用尚不明确。
嗅觉丧失可能是一种早期症状，可能是由严重急性呼吸综合征冠状病毒2 (SARS-CoV-2)引起的 COVID-19所导致的。
经验与提示
嗅觉评估
病史
现病史应估计症状出现的时间及其与任何上呼吸道感染或头部外伤的相关性。重要的相关症状有鼻塞、鼻漏或同时存在鼻塞、鼻漏。 鼻分泌物的性质应确定（水样、黏液样、脓性、血性）。
系统回顾应评估神经系统症状，尤其是那些涉及精神状态（如近期记忆障碍）和脑神经（如复视、言语或吞咽困难、耳鸣、眩晕）的症状。
既往史应包括鼻窦疾病史，颅外伤或手术史，过敏史，用药史(处方药、非处方药、违禁药物)，以及化学药品和刺激性气体暴露史。
体格检查
应检查鼻道有无黏膜肿胀、炎症、分泌物和息肉。嘱患者依次通过一侧鼻孔通气（人为闭塞另一侧鼻孔）有助于明确阻塞位于哪侧。
另要进行完整的神经系统检查，尤其是涉及精神状态和脑神经功能的检查。
危险信号
嗅觉丧失患者的以下发现尤其值得关注：
头部外伤
神经系统症状或征象
突然发病
COVID-19 的本地或全球流行
临床表现解析
检查
诊室内的嗅觉功能检查有助于确定有无嗅觉功能障碍。检测时通常压闭一侧鼻孔，将盛有咖啡、肉桂或烟草的小瓶分别置于另一侧鼻孔下方，若患者可鉴别出不同物质，推测嗅觉功能完整。同法检测另一侧鼻孔，以确定两侧鼻孔对气味的反应是否一致。不幸的是，这种检查比较粗糙，且不太可靠。
如果存在失嗅症，而临床检查又不易发现明显的病因（见表 嗅觉丧失的原因），该患者应行头部（包括鼻窦）增强CT检查，以排除前颅底的肿瘤或wei意料到的骨折。MRI也被用来评估颅内疾病，如果患者的CT检查未提示鼻腔或鼻窦病变，可进一步行MRI检查。
对气味和味觉识别以及阈值检测的心理物理学评估可能有助于确认或排除嗅觉缺失的存在，并表征主观嗅觉丧失的类型和程度。这种评估通常要用到一种或几种可购买到的检测试剂盒。一套试剂盒使用一擦便散发香味的气味储存介质，另一套试剂盒则包括一种有气味的连续多个不同稀释度的化学药品。
如果怀疑 COVID-19，应根据当地协议对患者进行检测和管理。
治疗嗅觉障碍
特异性病因引起的，应针对病因采取相应的治疗，尽管成功治疗鼻窦炎后嗅觉也并不一定能完全恢复。
嗅觉缺失没有具体的治疗方法，除非是极少数情况下，病因是感染或药物治疗。
仍有部分嗅觉功能的患者会发现，通过在食物中添加浓缩调味剂有助于他们享受饮食。
对所有家庭都很重要的烟雾警报器，对失嗅症患者而言更加必不可少。患者应注意贮存食物的食用和烹饪或加热时天然气的使用，因为失嗅症患者很难发现食物变质和瓦斯泄漏。
老年医学要点：嗅觉丧失症
老年人在正常老化过程中会出现嗅觉受体神经元的明显减少，导致显著的嗅觉下降。这种变化在60岁时可被注意到，70岁以后变得显著。
关键点
嗅觉丧失可以是正常老化的部分表现。
常见病因包括上呼吸道感染、鼻窦炎和头部外伤。
除非病因显著，否则应常规进行颅脑成像。