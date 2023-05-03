诊室内的嗅觉功能检查有助于确定有无嗅觉功能障碍。检测时通常压闭一侧鼻孔，将盛有咖啡、肉桂或烟草的小瓶分别置于另一侧鼻孔下方，若患者可鉴别出不同物质，推测嗅觉功能完整。同法检测另一侧鼻孔，以确定两侧鼻孔对气味的反应是否一致。不幸的是，这种检查比较粗糙，且不太可靠。

如果存在失嗅症，而临床检查又不易发现明显的病因（见表 嗅觉丧失的原因），该患者应行头部（包括鼻窦）增强CT检查，以排除前颅底的肿瘤或wei意料到的骨折。MRI也被用来评估颅内疾病，如果患者的CT检查未提示鼻腔或鼻窦病变，可进一步行MRI检查。

对气味和味觉识别以及阈值检测的心理物理学评估可能有助于确认或排除嗅觉缺失的存在，并表征主观嗅觉丧失的类型和程度。这种评估通常要用到一种或几种可购买到的检测试剂盒。一套试剂盒使用一擦便散发香味的气味储存介质，另一套试剂盒则包括一种有气味的连续多个不同稀释度的化学药品。

如果怀疑 COVID-19，应根据当地协议对患者进行检测和管理。