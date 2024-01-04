口干症是唾液减少或缺乏引起的口干。
这种情况会导致不适，干扰说话和吞咽，使假牙佩戴困难，导致 口臭, 并通过降低口腔pH值和增加细菌生长而损害口腔卫生。长期的口干症，可能引起严重的牙齿龋坏和口腔念珠菌病。 口干是老年人常见的不良主诉，涉及大约20％的老年人。
（参见齿科患者的诊治介绍。)
口干症的病理生理学
刺激口腔黏膜的信号传入延髓的涎核，引发输出反应，促使在涎腺的神经末梢释放乙酰胆碱，激活毒蕈碱受体（M3），由此引起涎液的分泌和排出。 延髓对涎液分泌的信号反应也受皮质其他刺激（如味觉、嗅觉、焦虑）的输入信号影响。
口干症的病因
口干症常由下列原因引起
药物
头颈部放疗（癌症治疗）
系统性疾病不是常见的病因，但口干症常伴舍格伦综合征 ，可能发生于HIV/AIDS, 控制不良的糖尿病和某些其他疾病。
药物
药物是最常见的原因（见表口干症原因），大约400种处方药和许多非处方（OTC）药物引起唾液分泌减少，最常见的药物类型如下：
口干症的原因
病因
示例
药物
抗胆碱能药
抗抑郁药
止吐药
抗组胺药物
抗精神病药
解痉药
抗焦虑药
娱乐性/违禁药
大麻
去氧麻黄碱
烟草
其他
抗高血压药
抗肿瘤药物（化疗药物）
抗帕金森药
支气管舒张剂
减充血药
利尿剂
哌替啶和其他鸦片制剂
全身性疾病
―
淀粉样变
糖尿病
HIV感染
麻风
结节病
干燥综合征
结核病
其他
―
过度口呼吸
头颈肿瘤
放射治疗
病毒感染
化疗药物在服用期间可引起严重的口干和口腔炎，这些病症常随着治疗结束而终止。
其他常引起口干症的药物类型包括，抗高血压药、抗焦虑药和抗抑郁药（选择性血清素再摄取抑制剂[SSRIs]的作用弱于三环类抗抑郁药）。
非法使用甲基苯丙胺的增加导致了甲基苯丙胺引起口干的严重蛀牙和牙周炎症的发病率增加。药物引起的咀嚼和磨牙，加上含糖饮料的摄入增加，以及在药物作用下口腔卫生不良，这些都加剧了这种损害。抽烟也常引起唾液减少。
使用烟草通常导致唾液的降低。
放疗
头颈部癌放疗期间，伴随的涎腺照射常引起严重的口干症（5200cGy/引起严重的、永久性口干，但是，即使很低剂量的照射也可能引起暂时性口干）。
口干症的评估
病史
现病史应包含病情的严重程度、发生的时间（如持续性、间歇性或只发生于晨起清醒时）、诱发因素、环境或精神因素（如是否口干症只发生于精神紧张时或特定活动期间），了解液体变化状况（如，喝饮料习惯、复发性呕吐或腹泻）和睡眠习惯。应了解使用娱乐性和非法药物的历史。
系统回顾寻找病原疾病的症状，如眼干、皮肤干燥、皮疹和关节疼痛（Sjögren综合征）。
既往史史询问与口干症相关的病情，包括舍格伦综合征、放疗病史、头颈部损伤及HIV感染的诊断和易感性。应该回顾所使用药物的清单，以查找潜在的致病性药物（见表口干症原因）。
体格检查
体格检查集中于口腔，尤其是任何明显的干燥（如黏膜是否干燥、黏性或潮湿，唾液是否呈泡沫状、黏性或正常表现），Candida albicans, 感染引起的病变和牙齿的情况。
口干症的存在和严重程度在牙椅旁有多种评估方法。例如，将压舌板紧贴于颊黏膜10秒钟如果放松后，压舌板掉落，说明唾液流量正常；取下压舌板越困难，提示口干症越严重。口红征，即女性的唇膏印黏附于门牙而不易舔去，可能是口干症的一个有用指标。
如果出现口干，应该触诊下颌下腺、舌下腺和腮腺，同时查看腺体导管口，观察唾液的流出情况。下颌下腺导管的开口位于口底的前部。腮腺导管的开口位于颊黏膜的中部。触诊前用纱布擦干导管的开口有利于观察。如有刻度容器，让患者先吐清口腔内的唾液，然后在一定时间内将所有的唾液吐入容器内，计算唾液流率。正常的唾液流率是0.3~0.4mL/min，n，明显的口干症为0.1mL/min。
龋坏可能出现在修复体的边缘或不常发生龋齿的部位(如牙龈线、切缘或齿尖)。
最常见的白色念珠菌白色念珠菌感染表现为红斑和萎缩区（如，位于舌背部），比较少见的表现是白色、凝乳状斑，擦去时少量渗血。
危险信号
要特别注意以下情况：
广泛的龋齿
同时发生眼干、皮肤干燥、皮疹或关节疼痛
HIV的易感性
临床表现解析
检查
口干症的治疗
治疗病因并尽可能停止使用致病药物或娱乐性/非法药物
胆碱能药物
唾液替代品
定期进行口腔检查和牙齿保健以预防龋齿，
如果可能，应该查清口干症的原因和作出相应处理。
药物相关的口干症，如果治疗的需要，不能更换成其他药物，应调整用药方法，以达到白天发挥最大，由于夜间口干可能导致龋病。药效的目的，因为夜间口干更容易引起龋齿。所有药物应该选用易吸收的制剂，如液剂，避免舌下含服的形式。吞服胶囊和药片、舌下含服硝酸甘油前，用水润湿口腔和咽部。患者应避免使用减充血剂和抗组织胺药。
使用呼吸机进行持续性正压治疗阻塞性呼吸睡眠暂停的患者，可能得益于机器的空气湿化功能。口干症状的缓解可能得益于室内空气湿化的装置。
症状控制
对症治疗包括以下方法
促进唾液分泌
缺失唾液的替代
控制龋齿
促进唾液分泌的药物包括西维美林或毛果芸香碱，两者都是胆碱能拮抗剂。西维美林（30mg，口服，3次/日）与毛果芸香碱相比，M2受体的活性较低，但半衰期更长，其主要的副作用是恶心。使用毛果芸香碱时注意排除眼科、心血管和呼吸系统的禁忌证（5mg，口服，3次/日），副作用包括出汗、脸潮红和多尿。
经常饮用无糖饮料、咀嚼含木糖醇的口香糖、使用含梭甲纤维素或梭乙纤维素的OTC人工唾液有助于缓解症状。 唇和托牙下使用石油胶有利于缓解干燥感，减轻皲裂、疼痛和黏膜创伤。冷空气加湿器可以帮助主要用嘴呼吸的患者，这类患者的症状通常在夜间最为严重。
良好的口腔卫生有重要作用。 患者应该规律刷牙和使用牙线（包括就寝前），每天使用含氟漱口液或凝胶，使用添加钙和磷酸盐的新型牙膏也可能有助于避免猖獗性龋病。建议增加消除菌斑的口腔科预防性随访的次数。口干症患者最有效的防龋办法是，睡眠时戴含1.1％氟化物或0.4％氟化亚锡的个别托盘。此外，口腔医生可以使用含5％的氟化物涂剂每年处理牙表面2~4次(1)。
患者应避免含糖或酸性的食物和饮料，也应避免干的、辛辣的、含收敛剂的刺激性食物，或过热、过冷的食物。尤其重要的是避免在就寝时间摄取糖类。
治疗参考文献
1.Chan AKY, Tamrakar M, Jiang CM, et al: Clinical evidence for professionally applied fluoride therapy to prevent and arrest dental caries in older adults: A systematic review.J Dent 125:104273.doi: 10.1016/j.jdent.2022.104273
老年医学精要：口干症
尽管口干在老年人越来越普遍，可能因为许多药物主要用于老年人，而不是年龄本身的因素。
关键点
药物是最主要的原因，但是系统性疾病（最常见的干燥综合征或HIV）和放疗也会引起口干症。
对症处理包括刺激剂或药物促进唾液分泌，和人工唾液替代疗法。含木糖醇的口香糖和糖果可能有助于缓解口干症状。
口干症患者极易发生龋齿，细致的口腔卫生和专业的氟化物应用是必须的措施。