现病史应包含病情的严重程度、发生的时间（如持续性、间歇性或只发生于晨起清醒时）、诱发因素、环境或精神因素（如是否口干症只发生于精神紧张时或特定活动期间），了解液体变化状况（如，喝饮料习惯、复发性呕吐或腹泻）和睡眠习惯。应了解使用娱乐性和非法药物的历史。

系统回顾寻找病原疾病的症状，如眼干、皮肤干燥、皮疹和关节疼痛（Sjögren综合征）。

既往史史询问与口干症相关的病情，包括舍格伦综合征、放疗病史、头颈部损伤及HIV感染的诊断和易感性。应该回顾所使用药物的清单，以查找潜在的致病性药物（见表口干症原因）。