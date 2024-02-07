恶性外耳炎通常是一种 假单胞菌 颞骨骨髓炎。耐甲氧西林 金黄色葡萄球菌 (MRSA) 也可引起恶性外耳炎。
软组织、软骨和骨骼都受到恶性外耳炎的影响。 骨髓炎沿着颅骨底部蔓延并可能导致 颅神经病 （VII通常比IX，X和XI先受影响），并可能穿过中线。
恶性外耳道炎主要发生在有糖尿病或免疫缺陷的老年病人。它通常由 假单胞菌 外耳炎；耐甲氧西林 金黄色葡萄球菌 （耐甲氧西林金黄色葡萄球菌) 也会导致这种感染。
其特征性表现为持续性的剧烈耳痛（常夜间加重），有恶臭的脓性分泌物，耳道内有肉芽组织和骨组织暴露（通常在外耳道骨部与软骨部连接处）。可能有不同程度的传导性耳聋。
严重的情况下，可出现面神经麻痹，甚至出现后组颅神经麻痹（IX,X,XI），炎症继之侵蚀破坏骨质，感染沿颅底进一步从茎乳孔至颈静脉孔扩散（导致颅底骨髓炎）可能危及生命。
恶性外耳道炎的诊断
颞骨CT扫描
细菌培养
活检
恶性外耳炎的诊断建议颞骨的CT扫描，可以显示乳突气房的密度增高，中耳骨质破坏坏死。
培养已经完成，重要的是，必须对耳道进行活检，以区分这种疾病与恶性肿瘤或肿瘤过程（鳞状细胞癌）。
恶性外耳道炎的治疗
全身抗生素治疗，通常使用氟喹诺酮类或氨基糖苷类与半合成青霉素联合使用。
局部应用抗生素/皮质类固醇制剂（如环丙沙星/地塞米松）
极少应用手术清创
恶性外耳炎的治疗通常采用静脉注射 6 周的培养导向氟喹诺酮类药物（例如环丙沙星）和/或半合成青霉素（哌拉西林-他唑巴坦或哌拉西林）/氨基糖苷类组合（用于环丙沙星耐药 假单胞菌）。但是，轻症病例可在门诊密切随访的情况下口服大剂量的氟喹诺酮治疗(环丙沙星)。 治疗还包括外用环丙沙星/地塞米松制剂（例如滴耳液，外耳道湿敷）和系列清创术。
建议咨询传染病专家，以获得最佳抗生素治疗方法和治疗持续时间。骨质广泛侵蚀破坏时，可能需要延长抗生素的治疗时间。
高压氧可能是一种有效的辅助治疗方案，但其确切机制仍有待阐明。
如果患者患有糖尿病，则必须精心控制糖尿病，建议咨询内分泌科医生进行严格的糖尿病控制。对于免疫功能低下的患者，可以停止免疫疗法。
需要在办公室进行频繁的清创，以去除肉芽组织和化脓性分泌物。通常不必手术治疗，但存在广泛感染时可采用外科清创术清除坏死组织 (1)。
治疗参考文献
1.Al Araj MS, Kelley C: Malignant Otitis Externa.In: StatPearls (Internet).2021; Treasure Island (FL): StatPearls Publishing: 2022 Jan PMID: 32310598.