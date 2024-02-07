恶性外耳炎通常是一种 假单胞菌 颞骨骨髓炎。耐甲氧西林 金黄色葡萄球菌 (MRSA) 也可引起恶性外耳炎。

软组织、软骨和骨骼都受到恶性外耳炎的影响。 骨髓炎沿着颅骨底部蔓延并可能导致 颅神经病 （VII通常比IX，X和XI先受影响），并可能穿过中线。

恶性外耳道炎主要发生在有糖尿病或免疫缺陷的老年病人。它通常由 假单胞菌 外耳炎；耐甲氧西林 金黄色葡萄球菌 （耐甲氧西林金黄色葡萄球菌) 也会导致这种感染。

其特征性表现为持续性的剧烈耳痛（常夜间加重），有恶臭的脓性分泌物，耳道内有肉芽组织和骨组织暴露（通常在外耳道骨部与软骨部连接处）。可能有不同程度的传导性耳聋。

严重的情况下，可出现面神经麻痹，甚至出现后组颅神经麻痹（IX,X,XI），炎症继之侵蚀破坏骨质，感染沿颅底进一步从茎乳孔至颈静脉孔扩散（导致颅底骨髓炎）可能危及生命。

恶性外耳道炎的诊断 颞骨CT扫描

细菌培养

活检 恶性外耳炎的诊断建议颞骨的CT扫描，可以显示乳突气房的密度增高，中耳骨质破坏坏死。 培养已经完成，重要的是，必须对耳道进行活检，以区分这种疾病与恶性肿瘤或肿瘤过程（鳞状细胞癌）。