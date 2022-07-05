红细胞沉降率或C反应蛋白

X线、MRI或放射性骨扫描

骨培养和/或脓肿培养

(参见 the 2015 Infectious Diseases Society of America (IDSA) Clinical Practice Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Native Vertebral Osteomyelitis in Adults.)

需要考虑急性骨髓炎 的可能，如果出现局限性外周骨痛、发热、乏力或局部反复发作的椎骨痛，特别是那些有近期败血症风险的患者。

持续性局限性骨痛，需怀疑慢性骨髓炎，特别是那些有危险因素的患者。

如果怀疑骨髓炎需行全血细胞计数，ESR，C反应蛋白检查及受累骨骼的X线平片检查。 白细胞增多和ESR和CRP升高支持骨髓炎的诊断。但是，ESR和C-反应蛋白可以在炎性疾病，如类风湿性关节炎中升高，或在罕见病原体感染中显示正常。因此，这些检验必须结合体检和影像学检查结果来考虑。

X线片在感染后2～4周出现变化，可见骨膜突起、骨破坏、软组织肿胀及在椎骨感染中椎骨变短，邻近感染的椎间盘间隙变窄和邻近的终板破坏。

骨髓炎 图片 Image courtesy of Byron (Pete) Benson, DDS, MS, Texas A&M University Baylor College of Dentistry.

若X线表现不明确或症状为急性的，CT和MRI检查是目前可供选择的影像学检测手段以确定病变骨骼及显示邻近的的感染，如椎旁或硬膜下脓肿，或感染的小关节。

锝99m放射性骨扫描也可供选择。比起X线平片，骨扫描可以早期发现异常，但无法区别感染、骨折和肿瘤。

铟111标记的白细胞扫描可以更好地鉴别骨扫描中的感染区域。

细菌学诊断对于骨髓炎的优化治疗是必要的。通过骨的穿刺或手术切除和脓肿的穿刺或清创时坏死组织可行细菌培养和药敏试验。从窦道取到的标本培养结果对诊断骨髓炎是不可靠的。除非患者处于休克或神经功能障碍（例如，由于椎骨和脊髓受累），否则应在抗生素治疗之前进行活检和培养。