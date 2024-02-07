耳廓软骨膜炎表现为弥漫性炎症，但不具有传染性，感染导致弥漫性肿胀，红肿充血，和耳廓的疼痛，或软骨和软骨膜之间的脓肿。

软骨膜炎的病因包括：

创伤 （包括烧伤）

昆虫叮咬伤

打耳孔时伤及软骨

全身性炎症性疾病如肉芽肿性血管炎等血管炎、复发性多软骨炎

耳廓浅表感染的扩散

因为耳廓软骨的血供由软骨膜提供，几周后软骨两侧与软骨膜分离可能导致缺血性坏死和耳廓变形（因此称为菜花样耳朵）。可能导致脓毒性坏死，常为革兰阴性杆菌感染。

脓肿形成的软骨膜炎 图片 Image provided by Bechara Ghorayeb, MD.

软骨膜炎的症状 包括发红、疼痛和肿胀。软骨膜炎的病程可呈慢性，复发性，持续性和破坏性。