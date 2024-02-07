看法 进行患者培训
耳廓软骨膜炎表现为弥漫性炎症，但不具有传染性，感染导致弥漫性肿胀，红肿充血，和耳廓的疼痛，或软骨和软骨膜之间的脓肿。
软骨膜炎的病因包括：
因为耳廓软骨的血供由软骨膜提供，几周后软骨两侧与软骨膜分离可能导致缺血性坏死和耳廓变形（因此称为菜花样耳朵）。可能导致脓毒性坏死，常为革兰阴性杆菌感染。
脓肿形成的软骨膜炎
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Image provided by Bechara Ghorayeb, MD.
软骨膜炎的症状 包括发红、疼痛和肿胀。软骨膜炎的病程可呈慢性，复发性，持续性和破坏性。
耳软骨膜炎的治疗
立即口服抗生素治疗，通常氟喹诺酮类，也可应用氨基糖苷类联合半合成青霉素
通常使用全身性皮质类固醇
脓肿形成者需立即切开引流
对于整个耳廓的弥漫性炎症，可先经验性的应用抗生素（如，氟喹诺酮类，它具有良好的软骨渗透性）同时给予全身性糖皮质激素，具有抑制炎症的作用。 去除感染的耳廓上的任何异物（如戒指，碎片）。如果病因没有明确的感染因素（例如，穿孔引起的感染），应对患者进行炎症性疾病的进行评估 （见 血管炎概述)。
软骨膜脓肿切开引流，同时引流24~72小时。需应用全身抗生素，开始可使用氟喹诺酮类或氨基糖苷类联合半合成青霉素。随后抗生素的选择是通过细菌培养和药敏指导。热敷可以帮助。确保软骨膜与软骨相接贴以维持软骨血供和防止坏死非常重要。确保接近治疗有效可在耳廓的较厚部位进行1～2针褥式缝合，两侧可用牙科卷垫以固定。