如何用烧灼术治疗前鼻出血

鼻衄（鼻出血）通常可以通过烧灼（使用电流或化学品封闭血管）来停止。

鼻衄可能是由于前鼻道或后鼻道出血所致。可以用指压法治疗前鼻衄，方法是持续用力按压鼻子下三分之一，持续 15 分钟。压力可以由治疗临床医生施加，或者由患者和护理人员在临床医生的指导下施加。数字压缩的替代方法是使用鼻夹（如果有）。在鼻腔内使用局部血管收缩剂可能是指鼻压迫的有用辅助手段。

如果捏鼻不成功，并且出血部位可以触及并且可以通过前鼻镜检查定位，下一步就是使用烧灼控制前鼻出血，这可以避免鼻腔填塞的一些缺点 （例如，不适、感染风险、填塞材料迁移）。

如果尽管使用了鼻腔压迫和烧灼术，但不明前部部位仍有出血，则需要进行 鼻腔填塞。

如果在后咽部发现出血，但在前鼻道未发现出血，则应考虑后鼻出血。后鼻出血其处理方法与前鼻出血不同，因此尽可能确定出血部位很重要。

(参见 鼻衄 和 临床实践指南:鼻出血[鼻出血]。）

烧灼治疗前鼻出血的适应症 从清晰可见的部位流鼻血

鼻部压迫止血失败 鼻腔前部的出血点通常在直接检查时易于发现。 如果未发现明显出血点或者仅发现1～2个鼻腔轻微出血点，则不需要进一步的检查。 如果出血持续或复发并且没有看到任何部位，则可能需要使用 前压塞 方法。

烧灼治疗前鼻出血的禁忌症 绝对禁忌证 无法看到出血源 此处描述的程序适用于自发性或由轻微外伤引起的鼻衄。严重面部外伤患者的鼻衄应由专科医生处理。 相对禁忌证 装有起搏器和/或除颤器的患者在进行单极电烙术之前可能需要心脏病学咨询。

植入人工耳蜗的患者可能无法进行单极电灼。

烧灼治疗前鼻出血的并发症 鼻中隔损伤或穿孔，尤其是多次、过度激进或尝试双侧烧灼

鼻腔粘连

烧灼治疗前鼻出血的设备 手套，口罩和工作服

病人着罩衣或铺巾

抽吸源和 Frazier-tip 和/或其他吸头抽吸导管

无菌纱布海绵

呕吐盆

带头枕或耳鼻喉 (ENT) 专家椅

光源和头镜或带可调窄光束的头灯

鼻窥器

压舌板

Frazier-tip 吸管

硝酸银棒或电灼

抗生素软膏（例如杆菌肽）

局部麻醉剂/血管收缩剂混合物（例如，4% 可卡因、1% 丁卡因或 4% 利多卡因加 0.5% 羟甲唑啉）或单独的局部血管收缩剂（例如，0.5% 羟甲唑啉喷雾剂）

棉签或纱布

使用烧灼治疗前鼻出血的其他注意事项 询问抗凝剂或抗血小板药物的使用情况。

如果有出血性疾病的症状或体征，或者患者有严重或反复鼻衄，请检查全血细胞计数 (CBC)、凝血酶原时间 (PT) 和部分凝血活酶时间 (PTT)。

烧灼治疗前鼻衄的相关解剖学 Kiesselbach 丛是前鼻中隔上的血管分水岭区域，是前鼻衄最常见的部位。

烧灼治疗前鼻出血的定位 患者应以嗅探姿势坐直，头部伸展，最好坐在耳鼻喉科专家的椅子上。应支撑患者的枕骨以防止突然向后移动。理想情况下，患者的鼻子应与医生的眼睛齐平。

患者应握住呕吐盆以收集任何持续的出血或呕吐物（例如，吞咽的血液）。

烧灼治疗前鼻出血的分步说明 让患者轻轻擤鼻子以去除凝块，或仔细吸鼻通道。

插入鼻窥器，食指靠在患者的鼻子上，把手与地板平行（使刀片垂直打开）。

慢慢打开窥器并使用明亮的头灯或头镜检查鼻子，留出一只手来抽吸或操作仪器。

使用 Frazier-tip 抽吸导管清除任何遮挡视野的血液和凝块。

寻找从基塞尔巴赫神经丛区域的前中隔流出的血液，并寻找从鼻子后部流出的血液。

应用局部血管收缩剂/麻醉剂混合物：将约 3 mL 的 4% 可卡因溶液或 4% 利多卡因与羟甲唑啉一起放入一个小药杯中，用溶液浸泡 2 或 3 个棉签，然后将它们插入鼻子，垂直堆叠（或喷洒）在局部血管收缩剂（如羟甲唑啉）中，并放置仅含有局部麻醉剂的棉签）。

将外用药物留在原位 10 至 15 分钟以停止或减少出血、提供麻醉并减少粘膜肿胀。

仅当血管收缩已停止出血且出血部位清晰可见时，才使用硝酸银棒烧灼该部位。将硝酸银棒的尖端靠在该部位并将尖端在出血部位滚动 4 到 5 秒，直到形成焦痂。这将使粘膜变成灰色。

擦拭或吸走任何多余的硝酸银，以避免在该部位或鼻子中的其他部位进行任何进一步的烧灼。

患者经常在硝酸银烧灼后打喷嚏，这可能会重新开始出血（并让血溅到操作者身上），从而需要重复烧灼。

如果使用电烙器，将仪器尖端放在出血粘膜区域，并施加凝固电流几秒钟，直到看到烧焦的粘膜。如果使用热烧灼，请将设备的加热尖端放在出血区域几秒钟，直到粘膜烧焦。长时间烧灼、大面积烧灼或在鼻中隔两侧使用烧灼可导致组织损伤，包括鼻中隔坏死并导致穿孔。其他风险包括感染和疤痕。

如果 2 次尝试烧灼后仍未止血，则应该使用另一种技术，例如鼻填塞。

止血成功后，在烧灼部位涂抹抗生素软膏（如杆菌肽）。 如何治疗鼻出血（鼻衄） 视频

烧灼治疗前鼻出血的术后护理 建议患者在治疗鼻衄后 4 天内不要使用阿司匹林或非甾体抗炎药 (NSAID)。

烧灼部位每天涂2～3次凡士林，连用3～5天。

忠告患者，如果再次出血，应不间断地捏住鼻孔 20 分钟。在捏鼻孔之前使用羟甲唑啉鼻喷雾剂可能有助于控制出血。如果这不能止血或大量出血，患者应返回急诊室。

烧灼治疗前鼻出血时的警示和常见错误 不要横向打开鼻窥器或以无支撑的方式使用鼻窥器。（将拿着窥器的手的一根手指支撑在患者的脸颊或鼻子上。）

避免太深地灼伤粘膜。硝酸银烧灼不太可能烧得太深，优于电灼。

不要双侧烧灼鼻中隔，因为这样做会增加鼻中隔损伤和穿孔的风险。