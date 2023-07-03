如何用鼻填塞术治疗前鼻出血

手套，口罩和工作服

病人着罩衣或铺巾

抽吸源和 Frazier-tip 和/或其他抽吸头导管

鼻腔填塞装置或材料*

呕吐盆

带头枕或耳鼻喉 (ENT) 专家椅

光源和头镜或带可调窄光束的头灯

鼻窥器

压舌板

刺刀钳

用于切割鼻纱布或海绵的剪刀

抗生素软膏（杆菌肽）

5 毫升无菌盐水溶液

局部麻醉剂/血管收缩剂混合物（例如，4% 可卡因、1% 丁卡因或 4% 利多卡因加 0.5% 羟甲唑啉）或单独的局部血管收缩剂（例如，0.5% 羟甲唑啉喷雾剂）

棉签或纱布

*有几种类型的鼻腔填充材料/装置，分为以下可吸收和不可吸收选项：

可吸收填料

明胶-凝血酶止血基质

羧甲基纤维素化合物

氧化再生纤维素

合成聚氨酯海绵

含壳聚糖聚合物

不可吸收的填料

聚醋酸乙烯酯海绵（有时带有内导气管），最好带有可固定在患者脸颊上的移除绳，以防止抽吸并帮助移除

带羧甲基纤维素织物覆盖的大容量、低压充气球

一根或两根球囊导管

1.25 厘米（½-英寸）凡士林纱布条

可吸收包装比不可吸收包装带来的不适感更小。不同类型的可吸收填料的放置说明有所不同；请遵循制造商的说明。建议出血性疾病患者、服用抗血栓药物的患者和血管畸形患者（如遗传性出血性毛细血管扩张症）使用可吸收包装，以避免因移除不可吸收包装而造成的潜在粘膜损伤和再次出血。

不可吸收的鼻海绵高度压缩，便于插入和膨胀，并在水合时变得柔软。鼻海绵和充气气球填料比凡士林纱布条更容易插入，并且引起的不适更少，因此在可用时是首选。某些类型的充气气球包装具有羧甲基纤维素外层织物，便于插入和取出，从而减少患者的不适。

插入凡士林纱布条不舒服，通常需要一些镇痛和/或轻度镇静（但不足以危及气道）。 因此，仅当其他方法失败或不可用时才应执行此过程。