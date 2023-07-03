如何用鼻填塞术治疗前鼻出血

前部鼻出血（鼻出血）通常可以通过对受累区域进行鼻腔填塞来控制。
鼻衄可能是由于前鼻道或后鼻道出血所致。
可以用指压法治疗前鼻衄，方法是持续用力按压鼻子下三分之一，持续 15 分钟。压力可以由治疗临床医生施加，或者由患者和护理人员在临床医生的指导下施加。数字压缩的替代方法是使用鼻夹（如果有）。在鼻腔内使用局部血管收缩剂可能是指鼻压迫的有用辅助手段。
如果捏鼻不成功，并且出血部位可触及并且可以通过前鼻镜检查定位，下一步是使用烧灼控制前鼻出血，避免了鼻腔填塞的一些缺点（例如不适、感染风险、填塞材料迁移）。如果烧灼不成功或存在禁忌，下一个方法就是鼻腔填塞。
如果尽管使用了鼻腔压迫和烧灼术，但仍有不明前部出血，则需要进行鼻腔填塞。
如果在后咽部看到出血，但在前鼻道没有，则应考虑后部鼻出血。后鼻出血 其处理方法与前鼻出血不同，因此尽可能确定出血部位很重要。
(参见鼻衄 和 临床实践指南:鼻出血[鼻出血]。）
填塞治疗前鼻出血的适应症
来自不清晰可见的部位的前鼻出血
鼻压迫和烧灼未能止鼻出血
填塞治疗前鼻出血的禁忌症
绝对禁忌证
可能或已确定的颅底骨折
严重的颌面或鼻骨外伤
不受控制的气道或血流动力学不稳定
此处描述的程序适用于自发性或由轻微外伤引起的鼻衄。严重面部创伤患者的鼻衄应由专科医生处理。
相对禁忌证
鼻中隔严重偏向出血侧（难以插入填塞材料）
填塞治疗前鼻出血的并发症
填塞治疗前鼻出血的设备
手套，口罩和工作服
病人着罩衣或铺巾
抽吸源和 Frazier-tip 和/或其他抽吸头导管
鼻腔填塞装置或材料*
呕吐盆
带头枕或耳鼻喉 (ENT) 专家椅
光源和头镜或带可调窄光束的头灯
鼻窥器
压舌板
刺刀钳
用于切割鼻纱布或海绵的剪刀
抗生素软膏（杆菌肽）
5 毫升无菌盐水溶液
局部麻醉剂/血管收缩剂混合物（例如，4% 可卡因、1% 丁卡因或 4% 利多卡因加 0.5% 羟甲唑啉）或单独的局部血管收缩剂（例如，0.5% 羟甲唑啉喷雾剂）
棉签或纱布
*有几种类型的鼻腔填充材料/装置，分为以下可吸收和不可吸收选项：
可吸收填料
明胶-凝血酶止血基质
羧甲基纤维素化合物
氧化再生纤维素
合成聚氨酯海绵
含壳聚糖聚合物
不可吸收的填料
聚醋酸乙烯酯海绵（有时带有内导气管），最好带有可固定在患者脸颊上的移除绳，以防止抽吸并帮助移除
带羧甲基纤维素织物覆盖的大容量、低压充气球
一根或两根球囊导管
1.25 厘米（½-英寸）凡士林纱布条
可吸收包装比不可吸收包装带来的不适感更小。不同类型的可吸收填料的放置说明有所不同；请遵循制造商的说明。建议出血性疾病患者、服用抗血栓药物的患者和血管畸形患者（如遗传性出血性毛细血管扩张症）使用可吸收包装，以避免因移除不可吸收包装而造成的潜在粘膜损伤和再次出血。
不可吸收的鼻海绵高度压缩，便于插入和膨胀，并在水合时变得柔软。鼻海绵和充气气球填料比凡士林纱布条更容易插入，并且引起的不适更少，因此在可用时是首选。某些类型的充气气球包装具有羧甲基纤维素外层织物，便于插入和取出，从而减少患者的不适。
插入凡士林纱布条不舒服，通常需要一些镇痛和/或轻度镇静（但不足以危及气道）。 因此，仅当其他方法失败或不可用时才应执行此过程。
填塞治疗前鼻出血的其他注意事项
询问抗凝剂或抗血小板药物的使用情况。
如果有出血性疾病的症状或体征，或者患者有严重或反复鼻衄，请检查全血细胞计数 (CBC)、凝血酶原时间 (PT) 和部分凝血活酶时间 (PTT)。
填塞治疗前鼻出血的相关解剖
Kiesselbach 丛是前鼻中隔上的血管分水岭区域，是前鼻衄最常见的部位。
填塞治疗前鼻出血的体位
患者应以嗅探姿势坐直，头部伸直，最好坐在专门的耳鼻喉科椅子上。应支撑患者的枕骨以防止突然向后移动。患者的鼻子应与医生的眼睛齐平。
患者应握住呕吐盆以收集任何持续的出血或吞咽血液的呕吐物。
填塞治疗前鼻出血的分步说明
初始步骤
让患者轻轻擤鼻子以去除凝块，或仔细吸鼻通道。
插入鼻窥器，食指靠在患者的鼻子或脸颊上，把手平行于地板（因此刀片垂直打开）。
慢慢打开窥器并使用明亮的头灯或头镜检查鼻子，这样可以腾出一只手来抽吸或操作仪器。
使用 Frazier-tip 抽吸导管清除任何遮挡视野的血液和凝块。
寻找从基塞尔巴赫神经丛区域的前中隔流出的血液，并寻找从鼻子后部流出的血液。
应用局部血管收缩剂/麻醉剂混合物：将约 3 mL 的 4% 可卡因溶液或 4% 利多卡因与羟甲唑啉一起放入一个小药杯中，用溶液浸泡 2 或 3 个棉签，然后将它们插入鼻子，垂直堆叠（或喷洒）在局部血管收缩剂（如羟甲唑啉）中，并放置仅含有局部麻醉剂的棉签）。
将局部药物留在原位 10 至 15 分钟以停止或减少出血、提供麻醉和减少粘膜肿胀。
插入可吸收填料
明胶-凝血酶止血基质和羧甲基纤维素泡沫在使用前需要重新配制，如制造商说明书所述。将涂抹器注射器连接到提供的鼻导管上。沿着鼻底轻轻地将导管导入鼻腔，然后将导管稍微向上倾斜。当注射器被抽出时，对注射器施加温和的压力，用止血材料填充鼻腔。
氧化再生纤维素以粉末或织物的形式提供。该粉末配方非常适合控制鼻出血，因为它覆盖了宽阔的表面，不需要精确放置。粉末被提供在带有连接导管的注射器状输送装置中。将导管放入鼻腔。根据需要泵送输送装置，在鼻腔涂抹止血粉。
含有合成聚氨酯和壳聚糖的聚合物可作为可吸收海绵提供。插入类似于不可吸收海绵的放置。将海绵垂直于面部放置，然后以一次平滑的动作将其平行于鼻底推进。插入前，海绵不应涂有任何药物或物质。海绵吸收血液后会自动膨胀。
放置可吸收填塞后，务必观察患者至少 10 分钟，以确保出血得到控制。
插入不可吸收的压缩（可膨胀）鼻海绵
在海绵上涂上局部抗生素软膏，例如杆菌肽或莫匹罗星。软膏还可以润滑海绵以方便插入。
修剪海绵的长度和宽度以适应鼻子。一个典型的 8 厘米商用鼻塞无需改装即可装入成人鼻腔。
将棉塞垂直于面部插入，并以单一、平稳的动作将其平行于鼻腔底部推进，以减少不适感。
正确插入海绵后，使用 18 至 22 号血管导管将 5 至 10 毫升生理盐水或局部麻醉剂注射到海绵上，以扩大海绵。
将束带（如果有）系在一块纱布上以防止向后移位，或将束带粘在脸颊上。
如有必要，插入第二个棉塞以填充鼻腔。确保两个卫生棉条的尖端都在鼻孔的高度或略微突出。
插入卫生棉条后观察患者 10 分钟以确定出血控制。
插入充气气球装置
如果气球有羧甲基纤维素外层织物，请将设备在无菌水中浸泡30秒（不要浸泡在盐水中）。请遵循制造商的说明操作。
垂直于面部插入设备，并平行于鼻腔底部推进，直到塑料环位于鼻腔内。
使用 20 毫升注射器用空气给设备充气，直到飞行员袖带变圆和牢固。不要用水或盐水充气，也不要在设备上涂抹润滑剂或抗生素软膏。
使用胶带或透明敷料将充气端口固定到患者的面部。
插入凡士林纱布填sai
对于似乎不太可能耐受该程序的患者，考虑给予低剂量的静脉镇痛药（例如，0.5 至 1.0 mcg/kg 芬太尼，最大剂量为 100 mcg，对于 65 岁以上的患者可能更低）。
用刺刀钳夹住凡士林纱布距末端约 10 厘米（这决定了纱布的放置深度）。将凡士林纱布条向后推进到与鼻底平行的鼻腔中，直到纱布条的末端刚好位于鼻孔开口的外面。
再抓住 8 到 10 厘米的条状纱布，以手风琴的方式将其放在前一层的顶部，确保它与鼻底平行插入并延伸鼻腔的整个长度。
每次一定要抓住足够长的一块，以便一次性插入鼻子后部。
将每一层放置在前一层的稍前方，以防止填料向后滑动。
每隔几层放置后，用卡口钳向下压填料，使其更紧。
继续添加层状纱布，直到鼻腔被塞满。可能需要全长的条状纱布，通常为 180 厘米（72 英寸）。
填塞治疗前鼻出血的术后护理
填塞治疗前鼻出血时的警示和常见错误
请勿横向打开鼻窥器或在无支撑的情况下使用。（将拿着窥器的手的一根手指支撑在患者的脸颊或鼻子上。）
将海绵或气球直接向后插入，与鼻腔底部平行，而不是与鼻子轮廓平行向上倾斜。
避免在前鼻道内使用纱布；如果无法插入将近 180 厘米（72 英寸）的预包装纱布，则可能是插入的深度不够。
使用充气填塞装置时，避免过度充气（尤其是双侧装置），因为这会导致隔膜压力性坏死。
拆卸充气式填塞装置时，务必在拆卸前将其完全放气。
填塞治疗前鼻出血的技巧和窍门
将病人的椅子抬高到眼睛的高度，医生shen'zhi背部比弯腰更容易。
必要时填塞对侧鼻腔可改善填塞，可改善鼻腔填塞，防止鼻中隔偏曲。
在插入之前，压缩的鼻棉塞可以包裹在一层氧化再生纤维素材料中，以促进止血。