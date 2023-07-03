如何用球囊治疗后鼻衄

后鼻衄（鼻出血）通常可以通过球囊填塞来控制。
鼻衄可能是由于前鼻道或后鼻道出血所致。前部出血更为常见，但后部出血更危险，处理方式也不同；因此，确定出血部位至关重要。在没有明显前鼻出血来源的情况下持续存在的鼻衄通常是由后部出血部位引起的。
有时使用局部血管收缩剂控制后部出血。如果没有，通常需要用填塞物治疗。既往使用纱布填充，但球囊填塞更容易做，对患者更舒适，因此通常是首选。一些球囊可以同时封闭前鼻腔和后鼻腔。(See Clinical Practice Guideline: Nosebleed (Epistaxis).)
后鼻填塞非常不舒服。经常需要静脉镇静和镇痛，并需要住院治疗。强烈推荐应用心脏监护仪和 脉搏血氧仪。
（参见鼻出血，如何用烧灼术治疗鼻衄和如何用填塞物治疗前鼻衄。）
球囊治疗后鼻出血的适应症
疑似后鼻源性鼻出血
球囊治疗后鼻出血的禁忌症
绝对禁忌证
可能或已确定的颅底骨折
严重的颌面或鼻骨外伤
不受控制的气道或血流动力学不稳定
此处描述的程序适用于自发性后鼻衄。严重面部创伤患者的鼻衄应由专科医生处理。
相对禁忌证
鼻中隔严重偏向出血侧（难以插入球囊装置）
球囊治疗后鼻出血的并发症
球囊治疗后鼻出血的设备
手套，口罩和工作服
病人着罩衣或铺巾
心脏监护仪、脉搏血氧仪
IV 设置：18 号（或更大）血管导管和 1 L 等渗晶体溶液（例如，0.9% 盐水）
如果需要，镇静/镇痛药物（例如，0.5 至 1.0 mcg/kg 芬太尼，最大剂量为 100 mcg；考虑在 65 岁以上的患者中降低剂量并逐渐滴定效果）
无菌纱布海绵
呕吐盆
抽吸源和 Frazier-tip 抽吸导管
带头枕或耳鼻喉 (ENT) 专家椅
光源和头镜或带可调窄光束的头灯
鼻窥器
压舌板
刺刀钳
12 至 16 法国充气球囊（如 Foley）导管或商业鼻衄球囊（单球囊或双球囊）
局部麻醉剂/血管收缩剂混合物（例如，4% 可卡因、1% 丁卡因或 4% 利多卡因加 0.5% 羟甲唑啉）或单独的局部血管收缩剂（例如，0.5% 羟甲唑啉喷雾剂）
水溶性润滑剂或麻醉胶（例如，粘性利多卡因）
棉签或棉签
有时使用纱布条和设备用于 前鼻填塞
用囊治疗后鼻出血的其他注意事项
在治疗鼻衄之前开始治疗任何血容量不足或休克。
询问抗凝剂或抗血小板药物的使用情况。
如果有出血性疾病的症状或体征，或者患者有严重或反复鼻衄，请检查全血细胞计数 (CBC)、凝血酶原时间 (PT) 和部分凝血活酶时间 (PTT)。
如果后填塞不能控制鼻出血，可能需要由专家进行侵入性方法：
内窥镜 SPA 结扎术由耳鼻喉科医师完成，与血管内 SPA 栓塞术相比，主要并发症（例如中风、失明）的风险更低，可能更适合能够安全耐受全身麻醉或栓塞手术不易进行的患者。
血管内 SPA 栓塞术由介入放射科医师在局部麻醉下进行，对于有多种合并症而无法安全全身麻醉的患者、接受抗凝治疗的患者以及先前接受过内窥镜 SPA 结扎术后出现出血的患者可能更好。
球囊治疗后鼻出血的相关解剖学
严重或顽固性后鼻衄常源于蝶腭动脉或其近端分支。
球囊治疗后鼻出血的定位
患者应以嗅探姿势坐直，头部伸展，最好坐在耳鼻喉科专家的椅子上。应支撑患者的枕骨以防止突然向后移动。患者的鼻子应与医生的眼睛齐平。
患者应拿着一个呕吐盆来收集任何持续的出血或吞咽血液的呕吐物。
球囊治疗后鼻出血的分步说明
初始步骤：
开始静脉输液并发送任何所需的实验室检查。
患者安置心脏监护仪和脉搏血氧仪。
让患者擤鼻子去除凝块，或轻轻吸鼻道。
为帮助确定出血部位（并可能止血），使用血管收缩剂/麻醉剂混合物：将约 3 mL 的 4% 可卡因溶液或 4% 利多卡因与羟甲唑啉一起放入一个小药杯中，并将溶液滴入鼻子，垂直堆叠（或喷洒在局部血管收缩剂中，例如羟甲唑啉并放置仅含有局部麻醉剂的棉签）。
将外用药物留在原位 10 至 15 分钟以停止或减少出血、提供麻醉并减少粘膜肿胀。
插入鼻窥器，食指靠在患者的鼻子或脸颊上，把手平行于地板（因此刀片垂直打开）。
慢慢打开窥器并使用明亮的头灯或头镜检查鼻子，这样可以腾出一只手来抽吸或操作仪器。
如果在前鼻中看不到出血点，请使用压舌板并观察口咽部。持续出血提示后部来源。
放置球囊导管 填塞活动性后部出血：
给予静脉镇痛（例如，0.5 至 1.0 mcg/kg 芬太尼，最大剂量为 100 mcg；对于 65 岁以上的人考虑使用较低剂量并逐渐滴定效果）。
将球囊导管插入鼻腔，平行于鼻腔底部轻轻推进。推进导管，直到通过口腔观察时可以在口咽部看到尖端。
遵循任何商业鼻出血气囊的充气说明。如果使用 Foley 导管，请用 5 至 7 毫升水对球囊进行部分充气。轻轻向前拉导管，直到它牢固地固定在后鼻腔中。然后再缓慢加入 5 至 7 毫升水。
如果发生疼痛或软腭向下移位，请给球囊放气，直到疼痛消失或软腭不再移位。
在保持导管上的牵引力的同时，分层放置凡士林纱布进行前鼻填塞。
考虑填充对侧前鼻腔以避免鼻中隔偏斜。
在鼻孔处的导管周围缠一块纱布以保护鼻翼，并在导管上放置夹子以防止气囊滑出后鼻腔。
如果使用双球囊导管，首先使用与单球囊导管相同的常用技术为后球囊充气。然后给前球囊充气（通常为 30 毫升）。使用双气囊导管时，不需要使用分层纱布进行鼻前部填塞。
球囊治疗后鼻出血的术后护理
球囊治疗后鼻出血时的警示和常见错误
请勿横向打开鼻窥器或在无支撑的情况下使用。（将拿着窥器的手的一根手指支撑在患者的脸颊或鼻子上。）
导管球囊过度填充会导致明显的疼痛。
球囊治疗后鼻出血的提示和技巧
将病人的椅子抬高到眼睛的高度，医生伸直背部比弯腰更容易。
放置后鼻填塞材料后，请务必咨询耳鼻喉科医生以确保随访。
放置后填塞物后，通过口腔检查以确保喉咙不再流血。如果有出血，将更多液体注入导管球囊。如果这不能控制出血，请立即咨询耳鼻喉科医生。
参考文献
1.Rudmik L, Smith TL: Management of intractable spontaneous epistaxis.Am J Rhinol Allergy 26(1):55-60, 2012.doi:10.2500/ajra.2012.26.3696
2.Christensen NP, Smith DS, Barnwell SL, et al: Arterial embolization in the management of posterior epistaxis.Otolaryngol Head Neck Surg 133:748-753, 2005.doi: 10.1016/j.otohns.2005.07.041