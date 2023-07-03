如何用球囊治疗后鼻衄

初始步骤：

慢慢打开窥器并使用明亮的头灯或头镜检查鼻子，这样可以腾出一只手来抽吸或操作仪器。

插入鼻窥器，食指靠在患者的鼻子或脸颊上，把手平行于地板（因此刀片垂直打开）。

将外用药物留在原位 10 至 15 分钟以停止或减少出血、提供麻醉并减少粘膜肿胀。

为帮助确定出血部位（并可能止血），使用血管收缩剂/麻醉剂混合物：将约 3 mL 的 4% 可卡因溶液或 4% 利多卡因与羟甲唑啉一起放入一个小药杯中，并将溶液滴入鼻子，垂直堆叠（或喷洒在局部血管收缩剂中，例如羟甲唑啉并放置仅含有局部麻醉剂的棉签）。

让患者擤鼻子去除凝块，或轻轻吸鼻道。

放置球囊导管 填塞活动性后部出血：

给予静脉镇痛（例如，0.5 至 1.0 mcg/kg 芬太尼，最大剂量为 100 mcg；对于 65 岁以上的人考虑使用较低剂量并逐渐滴定效果）。

将球囊导管插入鼻腔，平行于鼻腔底部轻轻推进。推进导管，直到通过口腔观察时可以在口咽部看到尖端。

遵循任何商业鼻出血气囊的充气说明。如果使用 Foley 导管，请用 5 至 7 毫升水对球囊进行部分充气。轻轻向前拉导管，直到它牢固地固定在后鼻腔中。然后再缓慢加入 5 至 7 毫升水。

如果发生疼痛或软腭向下移位，请给球囊放气，直到疼痛消失或软腭不再移位。

考虑填充对侧前鼻腔以避免鼻中隔偏斜。

在鼻孔处的导管周围缠一块纱布以保护鼻翼，并在导管上放置夹子以防止气囊滑出后鼻腔。