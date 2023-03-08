如何引流扁桃体周围脓肿

使用连接到 5 毫升注射器的 25 号针头将 2 到 3 毫升的麻醉剂（1% 利多卡因和肾上腺素）注入粘膜。

确定脓肿最突出的部分。床旁超声有时用于定位脓肿。

让助手侧向缩回脸颊以提高能见度。

喷洒局部麻醉剂并等待几分钟使其生效。

考虑是否需要静脉镇痛（如果给出充分的解释和局部麻醉，通常不需要）。如果需要，可以在手术前几分钟给予芬太尼 1 至 3 mcg/kg，必要时滴定。

一些临床医生给予静脉注射皮质类固醇（例如，地塞米松 10 mg，甲基强的松龙 60 mg）以减轻症状。

针吸细胞学检查

通常会获得 2 至 6 毫升的脓液。发送培养样本。

先吸最突出的区域；它通常是上极。如果无脓液吸出，则吸中极，再吸下极。不要吸出扁桃体本身。

持续抽吸并将针头指向矢状面（从前到后）而不是侧面（横向）。这对于避开颈动脉很重要。

使用带有 18 号或 20 号针头的 10 毫升注射器

切开或引流

警告患者脓液会流出，必须吐出。

使用带有 15 号刀片的手术刀或带有胶带的 11 号手术刀，除了 0.5 到 1.0 厘米的刀片外。

在最突出的区域或针吸（如果已完成）识别脓液的位置上沿前后方向做一个 0.5 厘米的切口。

使用抽吸导管去除脓液和血液。切开后预计会有一些出血。

将闭合的扁桃体夹放入切开的开口中，然后轻轻打开它以破坏任何开口位置。