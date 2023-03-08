如何引流扁桃体周围脓肿

扁桃体周围脓肿需要切开引流或针吸。
扁桃体周围脓肿必须与扁桃体周围蜂窝织炎（见 扁桃体周围脓肿和蜂窝织炎) 以及咽旁脓肿, 颈部深部脓肿相鉴别。蜂窝织炎不需要引流，咽旁脓肿应作手术引流。
膀胱周围脓肿引流的适应症
临床明显扁桃体周围脓肿：切开引流或针吸
可能的扁桃体周围脓肿：针吸诊断和治疗
膀胱周围脓肿引流的禁忌症
绝对禁忌证
棘手的牙关紧闭
相对禁忌证
患者欠合作
凝血功能障碍
不确定的诊断（切开引流）
如果诊断不确定，可以进行即时超声或穿刺以确认脓肿的存在。替代方案包括 CT 扫描，或者对于轻症患者，在密切随访的情况下使用抗生素出院。
膀胱周围脓肿引流的并发症
吸入血液
出血
颈动脉穿刺
脓肿引流不完全
膀胱周围脓肿引流设备
手套
护目镜
面罩
静脉镇痛镇静药物
局部麻醉剂（例如，1% 利多卡因和肾上腺素）、25 和 20 至 22 号针头和 5 毫升注射器
局部麻醉喷雾剂（例如，4% 利多卡因）
压舌板
头灯
Frazier-tip 或 Yankauer 抽吸导管连接到壁抽吸
对于抽吸，使用带有 18 号或 20 号针头的 10 毫升注射器
切开引流用 11 号或 15 号刀片的手术刀
用于切开和引流，扁桃体夹
膀胱周围脓肿引流的其他注意事项
针吸可能漏过脓腔，导致误诊为扁桃体周围蜂窝织炎。 因此，如果仍然怀疑脓肿（例如，根据临床或影像学发现），一些临床医生会用静脉注射抗生素、皮质类固醇治疗患者，并密切观察（有时在医院），即使针吸没有产生脓液。
膀胱周围脓肿引流的相关解剖
扁桃体位于喉咙的前柱和后柱之间。 扁桃体的侧壁与咽上缩肌相邻。
扁桃体周围脓肿位于扁桃体囊、咽上缩肌和腭咽肌之间。脓肿不在扁桃体内。
颈内动脉位于扁桃体后外侧约 2.5 厘米处。
膀胱周围脓肿引流的体位
患者应坐直，头部后方有支撑物，以防止突然向后移动。
膀胱周围脓肿引流的分步描述
考虑是否需要静脉镇痛（如果给出充分的解释和局部麻醉，通常不需要）。如果需要，可以在手术前几分钟给予芬太尼 1 至 3 mcg/kg，必要时滴定。
喷洒局部麻醉剂并等待几分钟使其生效。
让助手侧向缩回脸颊以提高能见度。
使用压舌板或手指将舌头推开。
确定脓肿最突出的部分。床旁超声有时用于定位脓肿。
使用连接到 5 毫升注射器的 25 号针头将 2 到 3 毫升的麻醉剂（1% 利多卡因和肾上腺素）注入粘膜。
一些临床医生给予静脉注射皮质类固醇（例如，地塞米松 10 mg，甲基强的松龙 60 mg）以减轻症状。
针吸细胞学检查
使用带有 18 号或 20 号针头的 10 毫升注射器
持续抽吸并将针头指向矢状面（从前到后）而不是侧面（横向）。这对于避开颈动脉很重要。
先吸最突出的区域；它通常是上极。如果无脓液吸出，则吸中极，再吸下极。不要吸出扁桃体本身。
通常会获得 2 至 6 毫升的脓液。发送培养样本。
切开或引流
警告患者脓液会流出，必须吐出。
使用带有 15 号刀片的手术刀或带有胶带的 11 号手术刀，除了 0.5 到 1.0 厘米的刀片外。
在最突出的区域或针吸（如果已完成）识别脓液的位置上沿前后方向做一个 0.5 厘米的切口。
使用抽吸导管去除脓液和血液。切开后预计会有一些出血。
将闭合的扁桃体夹放入切开的开口中，然后轻轻打开它以破坏任何开口位置。
让患者用生理盐水或稀释的过氧化物盐水溶液冲洗和漱口。
膀胱周围脓肿引流的术后护理
观察患者 1 小时有无出血等并发症，并确保患者能够耐受液体。
口服抗生素和温盐水冲洗后出院，以便在 24 小时内进行随访
出血过多、误吸或无法口服抗生素的患者需要长时间观察或住院治疗。
有多处脓肿的患者通常应在 4 至 6 周后进行选择性扁桃体切除术，以防止脓肿复发。
抗生素应持续使用 10 天。 合适的经验性药物的例子是青霉素、第一代头孢菌素和克林霉素。 优选地，然后开具培养导向的抗生素。 如果耐甲氧西林 Staphylococcus aureus (MRSA) 是一种可能性，应该扩大经验性抗生素的范围以涵盖这一点。
膀胱周围脓肿引流的警告和常见错误
过度镇静患者并有误吸的风险
将麻醉剂直接注入脓肿腔（因为这很痛苦）
将针头或手术刀刀片插入太深（因为这有穿透颈动脉的风险）；如果在 1 厘米深度未获得脓液，请不要深入。
对于针吸，不确保针插入矢状面（从前到后）。不要将针头插入颈动脉方向的侧面（横向）。
膀胱周围脓肿引流的提示和技巧
头灯是必不可少的，因为它允许使用双手：一只手进行针吸，另一只手用压舌片压住舌头。
当以正确的深度注射麻醉剂时，由于肾上腺素引起的血管收缩，粘膜应变白。
为了限制针吸穿刺深度，一些临床医生切断塑料针鞘远端 1 厘米并将其套在针上，从而仅留下 1 厘米的针尖突出。将护套贴在注射器上，使其不会脱落并被吸入。
与切开和引流类似，一些临床医生在手术刀刀片的远端 0.5 至 1 厘米以外的所有地方都贴上胶带作为深度引导。
如果脓液继续从针穿刺部位流出，则可能需要重复抽吸或切开引流。