接触性溃疡是单侧或双侧杓状软骨声带突表面的黏膜发生糜烂。

接触性溃疡往往是由于用声过度，表现为声带反复剧烈撞击（在发音初就突然大声），常见于歌唱家（见专业声音）。该病亦可出现在气管内插管后，如果过大号的插管侵蚀了声带突软骨表面的黏膜。慢性咳嗽 和 胃食管反流病 （GERD）也可能引起或加重接触性溃疡。长期溃疡将导致非特异性的肉芽肿。

（参见喉部疾病概述。）

喉接触性溃疡的症状包括不同程度的声嘶和发音和吞咽过程的轻度疼痛。

喉接触溃疡诊断是通过喉镜检查。应考虑进行活检以排除癌症或结核。

喉接触性溃疡的治疗需要控制溃疡的病因，包括咳嗽抑制（医学和/或行为学）、 GERD的治疗、抗生素/抗真菌治疗和言语康复治疗，以改善嗓音和咳嗽卫生。应每隔一段时间对患者进行检查，观察其愈合情况。

喉接触性溃疡复发的风险很高。应告知患者保持良好的声音健康习惯是至关重要的。