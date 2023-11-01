咳嗽是一种保护性反射，可以防止吸入并排出气道中的颗粒和刺激物。然而，它可能会变得不受控制或致残，并且是促使医生就诊的最常见症状之一。(参见儿童咳嗽。）

咳嗽的病因 (见表 引起咳嗽的部分原因) 按其症状是急性（<4周）或慢性而不同 (1, 2)。

引起急性咳嗽最常见的原因包括：

上呼吸道感染（包括急性支气管炎）

鼻后滴漏

肺炎

引起慢性咳嗽最常见的原因包括：

鼻后滴漏

胃食管反流

哮喘

慢性支气管炎

COPD （慢性阻塞性肺疾病）

病毒或细菌性呼吸道感染缓解后的气道高反应性（即感染后咳嗽）

血管紧张素转换酶 (ACE) 抑制剂，以及较少见的情况 血管紧张素II 受体阻滞剂

产生的原因 儿童咳嗽 与成人相似，但 哮喘 可能在儿童中更常见。异物误吸在成人中并不常见，除了发育障碍、痴呆或吞咽功能障碍的患者外，异物误吸在儿童中更为常见。

纯粹的心因性咳嗽很少见，属于排除性诊断。然而，慢性咳嗽患者的咳嗽可能出现继发性反射或心因性成分。此外，长期咳嗽可能会损伤支气管黏膜，从而引发更多的咳嗽。

表格 引起咳嗽的部分原因 表格

参考文献 1.Iyer VN, Lim KG: Chronic cough: an update. Mayo Clin Proc 88(10):1115–1126, 2013.doi:10.1016/j.mayocp.2013.08.007 2.Morice AH, Millqvist E, Bieksiene K, et al: ERS guidelines on the diagnosis and treatment of chronic cough in adults and children.Eur Respir J 55(1): 1901136, 2020.doi: 10.1183/13993003.01136-2019

治疗咳嗽 治疗咳嗽主要是治疗引起咳嗽的病因 (1)。 支持使用镇咳剂或黏液松解剂治疗咳嗽的临床证据很少。咳嗽是清除呼吸道分泌物的一个重要机制，有利于呼吸道感染的恢复。因此，尽管患者常期望或要求止咳治疗，但应谨慎使用镇咳剂，应仅在上呼吸道感染和经过基础疾病治疗后其咳嗽症状仍未得到缓解的患者中使用。镇咳剂能够帮助反射性或伴心因性或发展为支气管黏膜损伤的慢性咳嗽的患者减轻症状。 镇咳药抑制延髓咳嗽中枢（右美沙芬和可待因）或麻醉支气管和肺泡上的迷走神经传入支的牵张感受器（苯佐那酯）。右美沙芬，阿片类药物的同系物 左啡诺，作为片剂或糖浆有效。可待因有镇咳、止痛和镇静作用，但可能出现药物依赖，常见的副作用为恶心、呕吐、便秘和耐药。应避免使用其他阿片类药物（氢可酮、氢吗啡酮、美沙酮、吗啡），因为它们虽有镇咳作用但极易形成药物依赖和导致滥用。苯佐那酯, 的同类 丁卡因 有液体填充胶囊形式。 祛痰药能降低呼吸道分泌物的黏性，使其易于咳出，但对治疗即使有益处也很有限。愈创甘油醚 是最常用的，因为它没有严重的副作用。但还有多种镇咳剂可供使用，包括溴己新、 碘化钾饱和溶液（SSKI）。气溶胶祛痰药，如乙酰半胱氨酸、脱氧核糖核酸酶（dornase alfa）、高渗盐水通常专供治疗支气管扩张或肺囊性纤维化住院患者咳嗽之用。确保充足的水化，如吸入水蒸气等可能有助于排痰，但其效果并未得到严格验证。 局部治疗如阿拉伯胶、甘草、甘油、蜂蜜和野樱桃止咳滴剂或糖浆（润药）通过局部作用或具有情绪舒缓作用，但尚无科学依据。 促咳药能引发咳嗽，一般用于肺囊性纤维化和支气管扩张患者，因为通常认为排痰性咳嗽对于清除气道分泌物和保持肺功能非常重要。脱氧核糖核酸酶或高渗盐水与肺部理疗和体位引流配合使用以促进咳嗽和排痰。此方法在肺囊性纤维化中有效，但对其他导致慢性咳嗽的疾病无效。 支气管舒张剂如沙丁胺醇和异丙托溴铵或吸入糖皮质激素对上呼吸道感染后咳嗽和咳嗽变异性哮喘有效。 治疗参考文献 1.Morice AH, Millqvist E, Bieksiene K, et al: ERS guidelines on the diagnosis and treatment of chronic cough in adults and children.Eur Respir J 55(1): 1901136, 2020.doi: 10.1183/13993003.01136-2019