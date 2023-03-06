痉挛性发音困难（声带痉挛）是指喉部肌肉发生间歇性痉挛，从而引起异常嗓音。
痉挛性吞咽困难是一种特发性肌张力障碍，在喉部特定运动过程中影响喉部肌肉。作为一种 运动障碍的局部形式，痉挛性发生障碍的发病年龄在30~50岁间，约60％为女性。
主要有三种形式：
内收性痉挛性发音困难
内收性痉挛性发音困难
混合性痉挛性发声障碍
在 内收肌痉挛性发音困难 中，由于说话过程中声带闭合不受控制，患者的声音听起来受到挤压、费力或紧张。痉挛发作常出现于发元音时，尤其是在单词的开始。
外展型痉挛性发声困难较少见，由于声带瞬间外展导致发声突然中断，语段中可闻及漏气。
患有 混合性痉挛性发音障碍 的患者可能在不同时间表现出不同程度的内收肌和外展肌痉挛性发音障碍的特征。
（参见喉部疾病概述。）
痉挛性发音障碍的治疗
注射肉毒杆菌毒素
选择性喉神经切断和神经再支配手术
对于内收肌痉挛性发音困难，向声带内收肌注射肉毒杆菌毒素（BoNT）已成为护理标准，靶向注射可使约70%的患者在长达3个月的时间内保持正常声音。由于 BoNT 的效果是暂时的，因此必须重复注射才能维持。在某些中心，选择性喉神经切开术和神经再支配手术也是一种选择。没有神经再支配的喉神经部分已被证明会导致联带运动，并且不是这种情况的首选方法。
对于 外展肌痉挛性发音障碍, 没有已知的治疗可以永久性地缓解这种疾病，但是将肉毒毒素注射至后环杓肌（单独的声带外展肌）已经实现了暂时的改善 (1, 2)。对一些患者来说，两条声带的手术内侧化（通过横向插入可调节垫片向中线移动）似乎是有yi的（3）。
治疗参考文献
Mor N, Simonyan K, Blitzer A: Central voice production and pathophysiology of spasmodic dysphonia. Laryngoscope 128(1):177-183, 2018.doi:10.1002/lary.26655
Dharia I, Bielamowicz S: Unilateral versus bilateral botulinum toxin injections in adductor spasmodic dysphonia in a large cohort [published online ahead of print, 2019 Dec 14]. Laryngoscope 10.1002/lary.28457, 2019.doi:10.1002/lary.28457
Dewan K, Berke GS: Bilateral vocal fold medialization: a treatment for abductor spasmodic dysphonia. J Voice 33(1):45-48, 2019.doi:10.1016/j.jvoice.2017.09.027