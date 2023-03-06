痉挛性发音困难（声带痉挛）是指喉部肌肉发生间歇性痉挛，从而引起异常嗓音。

痉挛性吞咽困难是一种特发性肌张力障碍，在喉部特定运动过程中影响喉部肌肉。作为一种 运动障碍的局部形式，痉挛性发生障碍的发病年龄在30~50岁间，约60％为女性。

主要有三种形式：

内收性痉挛性发音困难

内收性痉挛性发音困难

混合性痉挛性发声障碍

在 内收肌痉挛性发音困难 中，由于说话过程中声带闭合不受控制，患者的声音听起来受到挤压、费力或紧张。痉挛发作常出现于发元音时，尤其是在单词的开始。

外展型痉挛性发声困难较少见，由于声带瞬间外展导致发声突然中断，语段中可闻及漏气。

患有 混合性痉挛性发音障碍 的患者可能在不同时间表现出不同程度的内收肌和外展肌痉挛性发音障碍的特征。

（参见喉部疾病概述。）