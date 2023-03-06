喉包含声带，是气管支气管树的开口。喉部疾病包括

影响喉部其他疾病包括急性 喉气管支气管炎 （喉炎）, 会厌炎, 和喉软化（见表 喘鸣的一些原因)。 通过海姆利克氏操作法去除异物，请参阅 清除和开放上气道。

喉解剖标志 3D 模型

大多数喉部疾病引起发音困难，即嗓音受损。除其他特征外，发音障碍可能包括声音的变化、稳定性或产生声音所需的努力。持续≥2周的声音持续变化需要对声带进行目视检查，包括其活动性（另见 美国耳鼻喉学会:临床实践指南，声音嘶哑）。虽然声音随着年龄的增长而变化，变得有呼吸声和非周期性（即，不规则振动导致粗糙或嘎吱作响的声音），但老年患者的急性或显着变化不应被假定为衰老造成的，并且需要进行评估。

考官应采取预防措施以防止 新冠肺炎 和其他传染病视情况而定。应当对嗓音进行评估和记录，尤其是对于计划手术的患者。喉部检查包括外部视诊、颈部触诊以及内部对会厌、假声带、声带、杓状软骨、梨状窝和声门下区域的检查。检查可以通过间接镜检查来完成（见图 喉部疾病）、软式喉镜检查或硬性经口喉镜检查，根据需要在门诊使用局部麻醉剂。全麻下对患者进行硬性喉镜检查可提供最全面的声带检查，包括

表面下的可视化

当由于瘫痪或者限制导致不能活动状态下，对被动活动的评估。

活检