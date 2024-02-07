这种比较罕见的肌张力障碍病情为进行性、特征为持续且怪异姿势。由于DYT1基因（TOR1A致病性变种）突变，常作为常染色体显性疾病遗传，具有部分外显率；在一些家族成员中，该基因表达最低。例如，一些携带者没有任何症状（一种前因障碍）或只有肌张力障碍性震颤。

原发性全身性肌张力障碍多儿童时起病，表现为行走时足内翻、足趾固定。起初，肌张力障碍仅影响躯干或下肢，但通常向头部发展至全身。最严重的患者可能会扭曲成几乎固定的姿势，最终只能坐在轮椅上。成年起病的肌张力障碍通常仅累及面部或上肢。

患者的精神功能仍然保持正常。