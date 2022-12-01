鳞状细胞癌是最常见的鼻咽部恶性肿瘤。症状出现晚，包括单侧血涕、鼻塞、听力消失、耳痛、面部肿胀和麻木。诊断依据视诊和活检、CT、MRI，或PET评估病灶范围。治疗采用放疗、化疗，极少手术。
(参见头颈部肿瘤概述。）
鼻咽癌可发生于任何年龄组人群，包括青少年，在中国南海地区常见。尽管在美国和西欧很少见，但在亚洲很常见，是美国的华人移民中最常见的癌症之一，尤其是来自中国南部和东南亚的移民。经历几代后的美籍华人，相对于非美籍华人，其发病率下降，因此推测环境是一个发病因素。食用含亚硝酸盐的食物和腌鱼亦可增加其发病率。 EB病毒是高度危险因素，并存在遗传倾向。
其他鼻咽癌包括腺样囊性癌、黏液表皮样癌、恶性混合瘤、腺癌、淋巴瘤，纤维肉瘤、骨肉瘤、软骨肉瘤和黑色素瘤。
鼻咽癌的症状和体征
鼻咽癌往往呈现在颈部明显的淋巴结转移。另一个常见的症状是听力减退，往往是鼻部或咽鼓管阻塞，引起中耳渗出从而导致听力减退。其他症状包括耳朵疼痛、化脓性带血鼻漏、明显的鼻出血和脑神经麻痹。第6、第4和第3对脑神经位于海绵窦靠近破裂孔，此处为鼻咽癌侵犯颅内常见部位，因此最易受累而出现麻痹。由于鼻咽部淋巴经中线相互交通，因此常出现双侧转移。
鼻咽癌的诊断
鼻咽内镜检查及活检
影像学检查评估肿瘤分期
怀疑患鼻咽癌的患者应接受鼻咽镜或内镜检查，并对病灶进行活检（）。尽管常采用细针穿刺活检，但不应首先施行颈淋巴结活检 (见 颈部质量评估),
头颅MRI（抑脂）需注意鼻咽部和颅底（约25％颅底）受累。CT检查常用来精确评估颅底骨质改变，效果优于MRI。PET亦常用来检查肿瘤的浸润以及颈部淋巴管。（见表鼻咽癌的分期）
鼻咽癌的分期
分期
原发肿瘤（最大浸润度）*
区域淋巴结转移†
远处转移‡
I
T1
N0
M0
II
T1
N1
M0
T2
N0, N1
M0
III
T1, T2
N2
M0
T3
N0-2
M0
IVA
T4
N0-2
M0
任何T
N3
M0
IVB
任何T
任何N
M1
头颈部癌的分期根据原发肿瘤的大小和部位（T），颈部转移淋巴结的数目和大小（N）以及有无远处转移（M）。
* T1 =肿瘤局限于鼻咽或延伸至口咽和/或鼻腔而无咽旁侵犯； T2肿瘤延伸至咽旁间隙和/或邻近的软组织； T3 =肿瘤浸润颅底，颈椎，翼状骨和/或副鼻窦的骨结构； T4 =肿瘤有颅内延伸或累及颅神经、下咽、眼眶、腮腺和/或广泛的软组织浸润
†N0 = 没有; N1 = 单侧颈或双侧咽后淋巴结 ≤ 6cm; N2 = 双侧颈淋巴结 ≤ 6cm; N3 = 单侧或双侧结 > 6cm，和/或在环状软骨下方延伸
‡ M0 = 无；M1 = 有
Data from Amin MB, Edge S, Greene F, Byrd DR, et al: American Joint Committee on Cancer (AJCC) Cancer Staging Manual, 8th edition.New York, Springer, 2017; AJCC Cancer Staging Form Supplement, 2018.
鼻咽癌的预后
早期鼻咽癌患者（见表鼻咽癌的分期）通常预后良好（5年生存率为60〜75％），而IV期患者的预后不良（5年生存率<40％）。
鼻咽癌的治疗
化疗与放疗
有时需手术治疗
由于所在的部位和累及的范围，鼻咽癌通常无法手术切除。常规采用化疗和放疗后辅以化疗。
复发性肿瘤可行另一种放疗，常采用近距离放射治疗（放射性植入），但存在颅底放射性坏死的风险。对于高选择性病人，颅底切除可作为放疗的选替代疗法。切除术通常在除去上颌骨一部分后进行，但是，在合适的情况下，切除可以内窥镜下完成，虽然数据上很少但是内窥镜切除还存在的。(参见 the National Cancer Institute’s summary Nasopharyngeal Cancer Treatment.)
关键点
颈部可触及的淋巴结是鼻咽癌最常见的表现。 其他症状包括鼻塞伴鼻出血，唾液带血和听力下降。
通过鼻内窥镜检查和穿刺活检诊断鼻咽癌，并使用CT，MRI和PET扫描进行分期。
治疗鼻咽癌的方法是化疗加放疗，有时是手术。
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
National Cancer Institute’s Summary: Nasopharyngeal Cancer Treatment