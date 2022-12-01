化疗与放疗

有时需手术治疗

由于所在的部位和累及的范围，鼻咽癌通常无法手术切除。常规采用化疗和放疗后辅以化疗。

复发性肿瘤可行另一种放疗，常采用近距离放射治疗（放射性植入），但存在颅底放射性坏死的风险。对于高选择性病人，颅底切除可作为放疗的选替代疗法。切除术通常在除去上颌骨一部分后进行，但是，在合适的情况下，切除可以内窥镜下完成，虽然数据上很少但是内窥镜切除还存在的。(参见 the National Cancer Institute’s summary Nasopharyngeal Cancer Treatment.)