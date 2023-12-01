（传染性单核细胞增多症）

传染性单核细胞增多症常可完全康复，但出现并发症后病情将会比较复杂。

神经系统并发症罕见，但可能包括脑炎、癫痫发作、格林-巴利综合征 、周围神经病变、病毒性脑膜炎、脊髓炎、颅神经麻痹和精神病。出现脑炎时可有小脑功能障碍，可向全脑迅速蔓延，其与单纯疱疹性脑炎类似但常表现为自限性。

血液系统并发症常为自限性他们包括

粒细胞减少症

血小板减少症

溶血性贫血

50％的患者存在短期且轻微的粒缺或血小板缺乏，较少出现严重感染、出血。 溶血性贫血常与抗-i-特异性冷凝集抗体有关。

脾破裂后果严重。其发生于脾大和包膜肿胀后，多见于出现症状后10～21天。仅有半数病例有外伤史。脾破裂一般有疼痛，但也有尚未感到疼痛即出现血压下降。治疗见脾损伤。

呼吸系统并发症包括咽部或气管旁淋巴结肿大引起的罕见的上呼吸道梗阻；呼吸系统并发症可能对皮质类固醇反应迅速。

肝脏并发症有转氨酶水平升高（高出正常2～3倍，3～4周后恢复），90％的病例出现该表现(1)。如出现黄疸或转氨酶水平严重升高，则需排除其他原因的肝炎。

暴发性EB病毒感染发生较少，且表现为家族性，特别是患有 X连锁淋巴组织增生综合征的患者。绝大多数原发性 EBV 感染并伴有淋巴增殖综合征的幸存者有发生无丙种球蛋白血症或淋巴瘤的风险。