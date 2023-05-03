导致出现颈部肿块的原因众多，包括感染性因素，肿瘤性因素和先天性因素（见表 颈部肿块的原因）。大多数颈部肿块是肿大的淋巴结。

表格 颈部肿块的部分病因 表格

年轻患者出现颈部肿块的最常见原因有以下几种：

反应性淋巴结炎

原发性细菌性淋巴结感染

全身性感染

病毒性感染和细菌性感染，发生在口咽部任何地方都会引发颈部反应性淋巴结炎。原发性细菌性淋巴结感染的例子是 猫抓病，弓形虫病，结核性淋巴结炎和放线菌病感染。 一些全身性感染疾病（如单核细胞增多症、HIV、结核）能导致颈部淋巴结的肿大――通常是全身的而不是仅在局部发生。

先天性疾病可导致颈部肿块，通常起病时间较长。最常见的是甲状舌管囊肿、腮裂囊肿、皮样囊肿或皮脂腺囊肿。

癌性肿块多见于老年患者，但也可发生于年轻人。颈部肿块可能是局部的原发肿瘤引起，也可能是局部或区域性或远处原发肿瘤引起的转移性结节。大约60％的锁骨上三角的肿块为远处原发灶的转移。在颈部其他区域，癌性颈部淋巴结转移的原发灶80％来源于上呼吸道和上消化道。原发灶可能位于舌体的后外侧缘、口底、鼻咽部、腭扁桃体、会厌喉面和下咽，包括梨状窝。

许多疾病可导致甲状腺肿大，包括单纯性非毒性甲状腺肿、亚急性甲状腺炎、结节性甲状腺疾病和少见的甲状腺癌。

若颌下腺被结石堵塞、感染或发展为癌症，则会肿大。