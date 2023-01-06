人乳头瘤病毒（HPV）感染

已知约有 > 100种HPV的分型。有些感染了皮肤上皮细胞，导致常见的皮肤疣。有些主要感染肛门生殖器区域的粘膜，以及口咽和喉部区域。

肛门生殖器HPV的重要临床表现包括

生殖器疣（尖锐湿疣）

上皮内瘤样变和子宫颈、 外阴，阴道，肛门、阴茎癌

喉癌和口咽癌

鲍文样丘疹病

一些数据表明，人乳头状瘤病毒在某些膀胱癌的发病机制中发挥作用。

表现为肛门生殖器疣的尖锐湿疣常由HPV6型和11型造成, 喉和口咽疣也是如此。 低度和高度的上皮内瘤样变以及癌变可由HPV引起。

几乎所有的宫颈癌症都是由HPV引起的；大约70%是由16型和18型引起的，其余许多是由31型、33型、45型引起的。52 和 58 (1)。肛门生殖器区域的HPV亚型感染可能会通过口交传播到口咽部位; 许多口咽癌患者中存在16型HPV感染。HPV16型和18型也可在其他部位引起癌症，包括外阴、阴道、肛门和阴茎。

经验与提示

HPV是通过与皮肤或粘膜接触时的病变传播的。影响肛门生殖器区域的类型通常通过阴道或肛门性交进行性传播，但也可能通过手指、口腔和非插入性生殖器接触传播。

生殖器疣在免疫受损的患者中尤为常见。其生长速度不定，但妊娠、免疫抑制或皮肤浸渍可能会加速疣的生长和播散。