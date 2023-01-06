人乳头瘤病毒（HPV）感染

人乳头瘤病毒 (HPV) 感染上皮细胞。超过100 种亚型中的大多数感染皮肤上皮并引起 皮肤疣;一些类型感染粘膜上皮，引起 肛门生殖器疣。 皮肤或肛门生殖器疣是根据临床表现诊断的，通常使用局部药物或细胞破坏性治疗生殖器疣可能在细胞介导的免疫力下降的患者中持续存在并广泛传播（例如，由于怀孕或艾滋病毒感染）。一些感染粘膜上皮的类型可导致 肛门或口咽癌。建议使用巴氏试验和/或HPV试验筛查高危患者的宫颈癌症和肛门癌症。 目前已有疫苗可预防许多可能导致生殖器疣和癌症的HPV毒株。
(参见性传播感染疾病概述。）
HPV是最常见的性传播感染（STIs）。HPV感染非常普遍，约80%的性行为活跃的未接种疫苗的男性和女性都会在生命的某个阶段感染这种病毒（1)。在美国，每年约有1400万人新感染HPV；在HPV疫苗投入使用前，每年约34~36万新的生殖器疣病例。
大多数HPV感染在1～2年内被机体自行清除，但少部分可持续存在。
参考文献
1.Centers for Disease Control and Prevention: Human papillomavirus (HPV).访问日期：2022 年 7 月 6 日。
HPV感染的病因
已知约有 > 100种HPV的分型。有些感染了皮肤上皮细胞，导致常见的皮肤疣。有些主要感染肛门生殖器区域的粘膜，以及口咽和喉部区域。
肛门生殖器HPV的重要临床表现包括
生殖器疣（尖锐湿疣）
上皮内瘤样变和子宫颈、 外阴，阴道，肛门、阴茎癌
喉癌和口咽癌
鲍文样丘疹病
一些数据表明，人乳头状瘤病毒在某些膀胱癌的发病机制中发挥作用。
表现为肛门生殖器疣的尖锐湿疣常由HPV6型和11型造成, 喉和口咽疣也是如此。 低度和高度的上皮内瘤样变以及癌变可由HPV引起。
几乎所有的宫颈癌症都是由HPV引起的；大约70%是由16型和18型引起的，其余许多是由31型、33型、45型引起的。52 和 58 (1)。肛门生殖器区域的HPV亚型感染可能会通过口交传播到口咽部位; 许多口咽癌患者中存在16型HPV感染。HPV16型和18型也可在其他部位引起癌症，包括外阴、阴道、肛门和阴茎。
经验与提示
HPV是通过与皮肤或粘膜接触时的病变传播的。影响肛门生殖器区域的类型通常通过阴道或肛门性交进行性传播，但也可能通过手指、口腔和非插入性生殖器接触传播。
生殖器疣在免疫受损的患者中尤为常见。其生长速度不定，但妊娠、免疫抑制或皮肤浸渍可能会加速疣的生长和播散。
参考文献
1.Serrano B, Alemany L, Tous S, et al: Potential impact of a nine-valent vaccine in human papillomavirus related cervical disease. Infect Agent Cancer 7(1):38, 2012.doi:10.1186/1750-9378-7-38
HPV感染的症状和体征
由HPV引起的疣在潜伏期1至6个月后出现。
肉眼可见的生殖器疣通常表现为柔软，潮湿，粉红或灰色的细小息肉，
增大
可能变成带蒂的
有粗糙的表面
可能成群出现
疣通常无症状，但有些患者可有瘙痒、烧灼感或不适感。
在男性，常发生于包皮下区，冠状沟，尿道口内和阴茎体上。它们可能发生在肛门周围和直肠，尤其多见于男男性行为者。
在女性中，尖锐湿疣最常见于外阴、阴道壁、宫颈和会阴；尿道和肛门区域也可能有感染。
HPV16型和18型通常导致宫颈或肛门上皮内病变，临床上很难看到和诊断。
这张照片显示了阴茎干上的小而柔软的粉红色生殖器疣。
© Springer Science+Business Media
这张照片显示阴茎冠状沟内有粉红色凸起的生殖器疣（箭头所指）。
© Springer Science+Business Media
这张照片显示在龟头上出现典型的粗糙、有蒂尖锐湿疣。
© Springer Science+Business Media
Image courtesy of Dr. M.F.Rein via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention。
外阴部位的尖锐湿疣可凸起，颜色浅，表面不规则，粗糙。
Image courtesy of Joe Millar via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
这张照片显示了阴茎干上的小而柔软的粉红色生殖器疣。
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这张照片显示阴茎冠状沟内有粉红色凸起的生殖器疣（箭头所指）。
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这张照片显示在龟头上出现典型的粗糙、有蒂尖锐湿疣。
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外阴部位的尖锐湿疣可凸起，颜色浅，表面不规则，粗糙。
Image courtesy of Joe Millar via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
HPV感染的诊断
体格检查
HPV检测
宫颈，有时也包括肛门的细胞学检查（巴氏试验）
有时进行阴道镜检查、肛门镜检查或两者兼而有之
生殖器疣通常通过肉眼检查来诊断。根据其外观一般可与二期梅毒的扁头湿疣相鉴别，（表面扁平），并与癌症鉴别。但在开始时和三个月后应开展梅毒血清学检查。对不典型的、流血的、溃烂的或顽固性的疣应做活检以除外癌瘤。
宫颈和肛门上皮内病变只能通过阴道镜和肛门镜检查来观察。在阴道镜检查前应用3%至5%的乙酸溶液几分钟，会使病变变白，并增强对小病变的可视化和检测。宫颈癌筛查 在手册的其他地方讨论。
在没有常规巴氏检查或阴道镜检查的低资源环境中，宫颈癌症的筛查和评估包括HPV检测和/或使用醋酸或卢戈碘进行目视检查（1个, 2个)。
致癌性HPV亚型的核酸扩增试验（NAATs）被用作妇女常规宫颈癌筛查的一部分。初始测试通常检测出至少l3种常见高风险类型中的任何一种。可以进行后续HPV基因型检测，以检测最高危的类型，通常为16、18或45。没有针对男性的HPV检测可供临床使用。
临床医师应该检查可能由HPV导致的恶性口腔病变 常规检查嘴和口腔。
诊断参考
1.World Health Organization (WHO): Human papillomavirus (HPV) nucleic acid amplification tests (NAATs) to screen for cervical pre-cancer lesions and prevent cervical cancer; policy brief; 16 March 2022
2.International Agency for Research on Cancer: A practical manual on visual screening for cervical neoplasia; Anatomical and pathological basis of visual inspection with acetic acid (VIA) and with Lugol’s iodine (VILI).IARC Technical Publication No. 41, 2003.ISBN 92 832 2423 X
HPV感染的治疗
细胞破坏性治疗或切除（例如，通过腐蚀剂、冷冻疗法、电灼术、激光或手术切除）
局部用药（例如，抗有丝分裂药或干扰素诱导剂）
无完全满意的疗法，复发常见而需要复治。 免疫功能正常的患者，生殖器疣可能不需要治疗就能自愈。而免疫受损的病人则对治疗反应差。
由于没有最佳的治疗方案，对肛门生殖器疣的治疗应参考多方面因素，主要是疣大小、数量和部位;患者意愿;治疗费用;便利程度;不良反应和医生的经验（见疾病控制和预防[Centers for Disease Control and Prevention (CDC)]的中心 2021 Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines: Anogenital Warts)。
生殖器疣 可以用
腐蚀剂
局部用药
冷冻治疗
电灼
激光
手术切除
根据要移除的大小和数量，使用局部或全身麻醉剂。广泛的外阴阴道尖锐湿疣可能需要激光消融。对于肛门疣，用切除镜切除可能是最有效的治疗方法；使用全身麻醉剂。
局部治疗包括抗有丝分裂药物（如鬼臼毒素、鬼臼素、5-氟尿嘧啶）、腐蚀剂（如三氯醋酸）、或干扰素诱导剂（如咪喹莫特）和茶多酚（一种机制未明的新型植物制剂）。这些被广泛使用，但通常需要在数周到数月内多次应用，并且经常无效。在局部治疗前，周围的组织应当用凡士林油保护。应当告知病人治疗后相应区域可能有疼痛。
患处注射或肌内注射干扰素-alpha能够清除皮肤和生殖器的顽固病变，但最佳方案和不良反应尚不明确。另外，在一些生殖器退行性丘疹的病人（由HPV16型引起），使用干扰素-alpha治疗后开始时病变消失，但以后会出现侵袭性癌。
包皮环切术通过去除包皮的潮湿底部，可预防未受割礼的男性复发。
当前患生殖器疣的病人，其性伴侣应当进行相关检查，如果发现感染了，则需要治疗。
对于尿道内病变，滴入尿道的硫替帕（烷基化药物）是有效的。在男性中，每天应用2至3次5-氟尿嘧啶对尿道病变非常有效，但很少会引起肿胀，导致尿道阻塞。尿道内病变通常由泌尿科医生处理。
宫颈上皮内瘤变 （ CIN ）通过切除活检进行监测。
外阴和阴道上皮内瘤变 的治疗是通过手术切除来治疗。
宫颈上皮内瘤变或癌患者和鲍状丘疹病患者的性伴侣应接受咨询，并定期筛查HPV相关病变。有直肠HPV者也应采取类似的措施。
关于HPV导致的癌症的管理在本手册其他章节详细讨论。
预防 HPV 感染
（有关更多信息，请参阅 儿童疫苗接种时间表 和 Human Papillomavirus Vaccination for Adults: Updated Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices.)
九价疫苗和四价疫苗可预防导致>90％的可见生殖器疣的2种类型的HPV（6型和11型）。这种疫苗也可针对16型和18型HPV（这2型常导致宫颈癌）。这种九价疫苗也可针对其他类型HPV（31、33、45、52及58型），占宫颈癌病例的15%。2价疫苗仅针对16和18型有保护作用。
美国只有9价疫苗可供接种。
疾病控制中心免疫实践咨询委员会(ACIP)目前的建议如下：
对于26岁以下的男性和女性： 建议在11岁或12岁（可从9岁开始）时接种HPV疫苗，对于以前未接种疫苗或未充分接种疫苗的患者，建议26岁之前接种。
27岁~45岁的成人： 临床医生应与患者进行共同的决策讨论，以确定他们是否应接种疫苗。
由于HPV可以通过皮肤接触传播，因此避孕套不能完全防止感染。
关键点
肛门疣是由人乳头瘤病毒 (HPV) 引起的，最常见的是 6 型和 11 型。
HPV16型和18型可导致70%的宫颈癌，并可导致其他部位的癌症，包括外阴、阴道、阴茎、肛门和口咽。
通过检查诊断疣；HPV检测可用于筛查癌症。
用细胞治疗、外部用药或手术切除治疗尖锐湿疣。
通过消融或切除或密切监测来治疗宫颈、阴道、外阴或肛门上皮内瘤变。
建议儿童和年轻人接种HPV疫苗。
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Centers for Disease Control and Prevention: 2021 Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines: Anogenital Warts: A source of clinical guidance emphasizing treatment of STIs and discussing prevention strategies and diagnostic recommendations
Human Papillomavirus Vaccination for Adults: Updated Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices, August 2019