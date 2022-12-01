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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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鼻窦癌

（窦癌）

作者：Bradley A. Schiff, MD, Montefiore Medical Center, The University Hospital of Albert Einstein College of Medicine
已审核/已修订 12月 2022
看法 进行患者培训

鼻窦癌症是罕见的。它通常是鳞状细胞癌，但也可以是腺癌，在上颌骨和筛窦最常发生。在大多数情况下，它的原因尚不清楚，症状出现晚，生存普遍较差。

(参见头颈部肿瘤概述。）

虽然在美国很少见，但副鼻窦癌症在日本和南非班图人中更常见。40岁以上男性最常受到影响。

原因不确定的，但慢性鼻窦炎 不认为是一个原因。人类乳头瘤病毒（HPV）和Epstein-Barr病毒（EBV）可能在某些情况下发生作用。危险因素包括

  • 某些类型的木材，皮革，金属粉尘的吸入习惯

  • 吸烟

鼻窦癌的症状和体征

由于鼻窦为肿瘤生长提供了空间，症状通常不发展，直到癌症进展到晚期。下列症状是由邻近结构上的癌症的局部压力引起的：

  • 疼痛

  • 鼻塞和鼻涕

  • 鼻衄

  • 复视

  • 耳痛或耳闷

  • 面部感觉异常

  • 受影响鼻窦下方的上颌牙齿松动

肿瘤有时见于口腔或鼻腔。

鼻窦癌的诊断

  • 内镜检查及活检

  • CT和MRI

内镜，CT和MRI最常用于定位并帮助肿瘤分期。活检确认细胞类型。分期，其中包括评估肿瘤扩散到大脑，面，颈，肺，淋巴结，有助于确定治疗方案。

副鼻窦癌的预后

副鼻窦癌症治疗越早，预后越好。预后也取决于组织学类型。生存率正在改善，但依然普遍较差。总体上，约40％病人将有复发性疾病，5年生存率为约60％。

鼻窦癌的治疗

  • 手术

  • 通常放疗

  • 有时需化疗

大多数早期鼻窦癌的治疗方法是完全手术切除。在外科技术的最新进展，特别是内镜技术的进展，有时可以达到完全切除肿瘤，分离周围组织，和实现重建。

如果复发风险高，可以进行术后放疗。如果手术切除是不现实的，或会导致过度损伤，放疗加化疗可以使用。

在一些情况下，化疗法是用来缩小肿瘤;如果肿瘤对化疗反应良好，这是可以手术切除的。否则，有些肿瘤是可以通过放疗来进行治疗的。

更多信息

以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。

  1. National Cancer Institute’s Summary: Paranasal Sinus and Nasal Cavity Cancer Treatment

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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