鼻窦癌症是罕见的。它通常是鳞状细胞癌，但也可以是腺癌，在上颌骨和筛窦最常发生。在大多数情况下，它的原因尚不清楚，症状出现晚，生存普遍较差。

(参见头颈部肿瘤概述。）

虽然在美国很少见，但副鼻窦癌症在日本和南非班图人中更常见。40岁以上男性最常受到影响。

原因不确定的，但慢性鼻窦炎 不认为是一个原因。人类乳头瘤病毒（HPV）和Epstein-Barr病毒（EBV）可能在某些情况下发生作用。危险因素包括

某些类型的木材，皮革，金属粉尘的吸入习惯

吸烟

鼻窦癌的症状和体征 由于鼻窦为肿瘤生长提供了空间，症状通常不发展，直到癌症进展到晚期。下列症状是由邻近结构上的癌症的局部压力引起的： 疼痛

鼻塞和鼻涕

鼻衄

复视

耳痛或耳闷

面部感觉异常

受影响鼻窦下方的上颌牙齿松动 肿瘤有时见于口腔或鼻腔。

鼻窦癌的诊断 内镜检查及活检

CT和MRI 内镜，CT和MRI最常用于定位并帮助肿瘤分期。活检确认细胞类型。分期，其中包括评估肿瘤扩散到大脑，面，颈，肺，淋巴结，有助于确定治疗方案。

副鼻窦癌的预后 副鼻窦癌症治疗越早，预后越好。预后也取决于组织学类型。生存率正在改善，但依然普遍较差。总体上，约40％病人将有复发性疾病，5年生存率为约60％。

鼻窦癌的治疗 手术

通常放疗

有时需化疗 大多数早期鼻窦癌的治疗方法是完全手术切除。在外科技术的最新进展，特别是内镜技术的进展，有时可以达到完全切除肿瘤，分离周围组织，和实现重建。 如果复发风险高，可以进行术后放疗。如果手术切除是不现实的，或会导致过度损伤，放疗加化疗可以使用。 在一些情况下，化疗法是用来缩小肿瘤;如果肿瘤对化疗反应良好，这是可以手术切除的。否则，有些肿瘤是可以通过放疗来进行治疗的。