多发性内分泌腺瘤病，4型（MEN 4）

多发性内分泌肿瘤，4 型 (MEN 4) 是一种常染色体显性遗传综合征，其特征为腺瘤，有时还有甲状旁腺增生以及胰岛细胞和/或垂体肿瘤。甲状旁腺功能亢进症和无症状高钙血症常发生。诊断依靠激素测定及影像学检查。引起症状的肿瘤尽可能通过手术切除。如果肿瘤引起症状或根据大小标准怀疑为恶性肿瘤，则通过手术切除。
MEN4是由 CDKN1B 基因的失活突变引起的，该基因编码细胞周期蛋白依赖性激酶抑制剂1B蛋白，也称为p27或p27KIP1。该蛋白参与细胞生长发育，在调节细胞周期中发挥重要作用。它作为一种肿瘤抑制因子，当蛋白质丢失时，细胞可以进行非计划复制，最终可能导致癌症。
尽管MEN 4涉及与MEN 1相同的主要器官（甲状旁腺、胰腺和垂体），但患者往往在生命后期出现，并且比MEN 1患者的病程更为缓慢。
MEN 4远不如MEN 1常见，目前世界文献中描述的患者不到100人。
MEN 4的症状和体征
MEN 4的临床表现与 MEN 1基本相同，但有一些差异。与MEN 1的所有四个甲状旁腺增生相比，MEN 4和甲状旁腺功能亢进的大多数患者都有单个甲状旁腺腺瘤。在垂体中，促肾上腺皮质激素腺瘤是最常见的肿瘤（33%），而分泌催乳素（24%）或生长激素（19%）的肿瘤则略不常见。胰腺神经内分泌肿瘤的特征是胃泌素瘤（33%）或无功能肿瘤（66%）（1)。
症状和体征
1.Singeisen H, Renzulli MM, Pavlicek V, et al.Multiple endocrine neoplasia type 4: a new member of the MEN family. Endocr Connect 2023;12(2):e220411.doi:10.1530/EC-22-0411
MEN 4 的诊断
血钙、甲状旁腺素（PTH）、胃泌素、催乳素水平测定
MEN 4的诊断遵循与MEN 1 相同的方法，包括激素过量的血液检测和鉴定CDKN1B 基因致病突变的基因检测。由于MEN 1和MEN 4之间的临床相似性，具有这一系列症状的患者应该利用包括MEN 1 和 CDKN1B的一组基因进行基因检测。
最初的实验室研究包括血清钙、 甲状旁腺激素、胃泌素和催乳素水平。如果这些测试表明存在与 MEN 1 相关的内分泌异常，则可能需要进行额外的实验室或放射学测试。
胰腺或十二指肠的胃泌素分泌神经内分泌(GEP-NET)肿瘤可通过基础血浆促胃液素水平升高、胃泌素对滴注钙的反应过度、输注促胰液素后胃泌素反常升高作出诊断。 分泌胰岛素的胰腺beta细胞瘤可通过空腹低血糖伴高胰岛素血症作出诊断。胰多肽或促胃液素基础水平增高或这些激素对标准餐的反应过高，可能是MEN-1综合征累及胰腺的最早征兆。
肢端肥大症可通过生长激素水平增高且不能被葡萄糖抑制，以及胰岛素样生长因子-1水平增高而确立诊断。
超声或计算机断层扫描（CT）有助于肿瘤定位。 由于这些肿瘤的体积常较小且难以定位，可能需要进行其他影像学检查（例如螺旋CT、血管造影、MRI，内镜超声，术中超声扫描）。用氟18 [18F]标记的脱氧葡萄糖（18F-FDG）或68镓位正电子发射断层扫描（PET）/CT进行胸腔成像可能有助于将支气管肺神经内分泌肿瘤与良性肺结节区分开，并可用于鉴别胸腺类癌。对于胰腺和十二指肠神经内分泌肿瘤，在 26 例 MEN 1 的多成像方式的研究中，68 镓位正电子发射断层扫描/CT 的敏感性是奥曲肽扫描或 CT 扫描的三倍；如果检测方法可及，此测试应取代奥曲肽扫描并进行周期性成像。
治疗 MEN 4
手术切除
内分泌疾病的药物治疗
MEN 4的治疗与MEN 1 的治疗相似，并在可能的情况下从肿瘤切除开始。由于MEN 4和甲状旁腺功能亢进症患者通常表现为单个腺瘤，如果在手术前发现单个腺瘤，则可能不需要探查和/或切除其他腺体。
当肿瘤无法完全切除时，可以使用药物治疗激素过量。包括
奥曲肽和西那卡塞治疗甲状旁腺功能亢进引起的复发性或持续性高钙血症
多巴胺激动剂治疗泌乳素分泌性垂体肿瘤引起的高泌乳素血症
质子泵抑制剂用于高胃泌素血症引起的症状性消化性溃疡的症状控制
二氮嗪或生长抑素类似物（奥曲肽、兰瑞肽）治疗胰岛素瘤引起的低血糖
链脲佐菌素或其他细胞毒性药物可减轻肿瘤负荷
生长抑素类似物还可以阻断其他非胃泌素分泌型胰腺肿瘤（包括类癌肿瘤）的激素分泌，并且耐受性良好。
对于有转移的胰腺肿瘤予以姑息治疗，包括肝动脉栓塞和干扰素-alpha（与奥曲肽联用）。
关键点
考虑多发性内分泌肿瘤4型（MEN 4)综合征患者伴随有甲状旁腺，胰腺和/或垂体肿瘤，特别是有一种或多种此类肿瘤家族史的患者。
临床表现主要为激素分泌过多，尤其是由于甲状旁腺功能亢进症引起的高钙血症，尽管与 MEN 1 患者相比，这些通常发生在较大年龄。
患者应进行基因检测 CDKN1B 作为该综合征一部分的其他肿瘤的基因突变和临床评估。
有可能时切除肿瘤，但是病变往往是多重的或者很难找到。
有些激素过多可以通过药物进行治疗。