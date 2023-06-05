多发性内分泌腺瘤病，4型（MEN 4）

血钙、甲状旁腺素（PTH）、胃泌素、催乳素水平测定

MEN 4的诊断遵循与MEN 1 相同的方法，包括激素过量的血液检测和鉴定CDKN1B 基因致病突变的基因检测。由于MEN 1和MEN 4之间的临床相似性，具有这一系列症状的患者应该利用包括MEN 1 和 CDKN1B的一组基因进行基因检测。

最初的实验室研究包括血清钙、 甲状旁腺激素、胃泌素和催乳素水平。如果这些测试表明存在与 MEN 1 相关的内分泌异常，则可能需要进行额外的实验室或放射学测试。

胰腺或十二指肠的胃泌素分泌神经内分泌(GEP-NET)肿瘤可通过基础血浆促胃液素水平升高、胃泌素对滴注钙的反应过度、输注促胰液素后胃泌素反常升高作出诊断。 分泌胰岛素的胰腺beta细胞瘤可通过空腹低血糖伴高胰岛素血症作出诊断。胰多肽或促胃液素基础水平增高或这些激素对标准餐的反应过高，可能是MEN-1综合征累及胰腺的最早征兆。

肢端肥大症可通过生长激素水平增高且不能被葡萄糖抑制，以及胰岛素样生长因子-1水平增高而确立诊断。

超声或计算机断层扫描（CT）有助于肿瘤定位。 由于这些肿瘤的体积常较小且难以定位，可能需要进行其他影像学检查（例如螺旋CT、血管造影、MRI，内镜超声，术中超声扫描）。用氟18 [18F]标记的脱氧葡萄糖（18F-FDG）或68镓位正电子发射断层扫描（PET）/CT进行胸腔成像可能有助于将支气管肺神经内分泌肿瘤与良性肺结节区分开，并可用于鉴别胸腺类癌。对于胰腺和十二指肠神经内分泌肿瘤，在 26 例 MEN 1 的多成像方式的研究中，68 镓位正电子发射断层扫描/CT 的敏感性是奥曲肽扫描或 CT 扫描的三倍；如果检测方法可及，此测试应取代奥曲肽扫描并进行周期性成像。