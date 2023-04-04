多发性内分泌腺功能减退综合征

测量激素水平

有时候抗体浓度测定

多腺体缺乏综合征临床表现可提示诊断，而确诊则需通过测定发现分泌不足的激素水平。测定针对受损内分泌腺的自体抗体可帮助鉴别多发性内分泌腺功能减退是由于自体免疫还是其他原因（如，同一患者的结核性肾上腺皮质功能减退、非自体免疫性甲状腺功能减退，或结节病 涉及多个内分泌腺）。

1 型多腺体缺陷与针对 1 型干扰素的自身抗体有关，这些抗体的存在提示诊断，这可以通过 AIRE 基因突变分析证实。 检测自身抗体对每个受影响的腺体组织可以帮助区分多腺体缺陷综合征和其他病因，垂体促激素（如促甲状腺激素）水平升高提示下丘脑-垂体轴完好（尽管一些2型多腺体缺陷综合征患者有下丘脑-垂体功能不全）。

由于所有症状都表现出来需要很长时间，终身随访需谨慎，未确认甲状旁腺功能低下或肾上腺皮质功能不全可能危及生命。

患者的亲属应被告知有关诊断，并在适当时机进行筛查。一项针对 1 型糖尿病患者亲属发展自身免疫的试验发现，21.5% 的受试者存在与 1 型糖尿病、乳糜泻和/或甲状腺疾病相关的抗体(1)。