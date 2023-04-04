沙眼是由于沙眼衣原体Chlamydia trachomatis 感染造成的慢性结膜炎，特征为进行性加重和缓解。它是目前全球主要的可预防性致盲眼病。早期症状包括结膜充血、眼睑水肿、畏光和流泪。随后开始出现角膜的新生血管，结膜、角膜和眼睑的瘢痕化。诊断通常是基于临床。治疗为局部或者全身抗生素。

（参见结膜和巩膜疾病的概述。）

沙眼是北非、中东、印度次大陆、澳大利亚和东南亚等贫穷地区的地方病，影响190万人。它也是全球约 1.4% 的失明原因（1)。病原体为 Chlamydia trachomatis沙眼衣原体（血清型A，B，Ba和C）。在美国，沙眼很少见，偶尔可见于美洲原住民和移民。该病主要见于儿童，尤其是3～6岁的儿童。年长些的儿童和成人易感性少得多，主要是由于免疫能力的提高和个人卫生做得更好。 沙眼早期传染性高，通过眼-眼接触、手-眼接触、眼蝇，或共用受污染的物品（如毛巾、手帕、眼妆）等途径传播。

参考文献 1.Trachoma: World Health Organization.2022 年 10 月 5 日发布。访问日期：2023 年 3 月 20 日。

沙眼的症状和体征 沙眼通常累及双眼。世界卫生组织分级系统分为五期。 沙眼炎症，滤泡性（TF）：上睑结膜有五个或更多的滤泡为典型特征

沙眼炎症，强烈（TI）：表现为睑板结膜明显的炎性增厚，遮蔽了一半以上的正常深部睑板血管

沙眼瘢痕（TS）：以睑结膜瘢痕形成为特征

沙眼倒睫（TT）：特征为至少有一根睫毛摩擦眼球

角膜混浊（CO）：可见角膜透明度减低、混浊，不能透视瞳孔 沙眼炎症 - 滤泡性 (TF) 和沙眼炎症 - 强烈 (TI) 图片 WESTERN OPHTHALMIC HOSPITAL/SCIENCE PHOTO LIBRARY 沙眼性瘢痕（TS）和角膜混浊（CO） 图片 © Springer Science+Business Media 沙眼性倒睫（TT）和角膜混浊（CO） 图片 © Springer Science+Business Media 罕见在没有治疗的情况下，角膜新生血管完全消退和角膜恢复透明。治愈后，结膜表面光滑，呈灰白色。在埃及尼罗河三角洲的一项人口调查中，6.5％的成年人患有沙眼，其中13％的人有视力障碍，8％的人失明。

沙眼的诊断 临床表现（如睑结膜的淋巴样滤泡，线样结膜瘢痕，角膜血管翳） 沙眼的诊断通常依据临床，因为在发病地区实验室检查常无法获得。睑板或者角膜缘的淋巴样滤泡，线样结膜瘢痕，角膜血管翳等体征在临床上有诊断意义。 沙眼衣原体 可以在培养物中分离或通过核酸扩增测试（NAAT）和免疫荧光技术进行鉴定，并且应该在容易获得的情况下进行测试。在资源有限的环境中，检查可能仅限于诊断不确定的情况。疾病早期，结膜刮片进行Giemsa染色发现结膜上皮细胞嗜碱性胞浆包涵体，可以将沙眼与非衣原体性结膜炎区分开来。包涵体还可以见于成人包涵体性结膜炎，但是临床表现和疾病进程与沙眼不同，可以鉴别。 睑结膜型春季结膜炎在滤泡肥大期表现和沙眼类似，但症状不同，前者可见乳白色平顶乳头状突起，刮片内找见嗜酸性粒细胞（非嗜碱性包涵体）。

沙眼的治疗 抗生素，最好是全身性的，但也可局部使用

眼睑畸形和/或角膜混浊的手术

流行区实行SAFE（手术，抗生素，面部清洁，环境改善）方案 世界卫生组织(世卫组织)建议，个别或散发性沙眼性炎症 - 滤泡期病例应局部治疗。WHO还建议对沙眼严重肿性炎症进行局部治疗，但应考虑全身治疗。单纯的沙眼瘢痕不需要治疗，直至其发展成沙眼性倒睫。 全身治疗，单次口服阿奇霉素20mg/kg(最大1g)的有效率为78%至95%。另一个好处是，口服阿奇霉素与儿童总体死亡率的显著降低有关。替代品包括红霉素 500 毫克每天两次，连续 14 天或强力霉素 100 毫克每天两次，连续 10 天（不适用于孕妇或哺乳期妇女或 8 岁以下儿童）。局部治疗，可以使用1％的四环素软膏每天两次，持续6周。 WHO建议对沙眼型倒睫行眼睑手术。如果角膜混浊已经发展到角膜中央，则被认为是不可治愈的不可逆性失明的阶段。在资源丰富的国家，角膜移植可以恢复视力。该过程很复杂，且为防止排斥和感染而进行的频繁而密集的后期护理使角膜移植在大多数资源匮乏的国家不可行。 在流行地区控制沙眼 世界卫生组织已批准了控制流行地区沙眼的4步计划。 该项目被称为SAFE： S 矫正眼睑畸形（如睑内翻和倒睫）的手术治疗，是可能导致患者失明的。

A 抗生素治疗患者以及全社区治疗以减少社区疾病负担

F 面部清洁以减少患病个体的传染

Ë环境改善（例如，获得饮用水和改善卫生条件）以减少疾病的传播和重复感染 在沙眼高流行地区，对整个社区进行大规模的行政管理6个月以上，应用阿奇霉素单次口服剂量20 mg/kg(最多1 g)或四环素、红霉素眼膏，每日2次，每月连续应用5日，共6个月，可起到治疗和预防的作用。社区范围内采取单剂量或重复剂量口服阿奇霉素，可大大减少地方性沙眼。 但是，由于再次接触导致的再感染在流行地区很普遍。 苍蝇控制可以减少再感染；更好地获得清洁水、洗涤和卫生设施；建造更卫生的厕所；将牲畜和厕所移离家庭居住区更远的地方。