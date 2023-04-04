成人包涵体性结膜炎是由性接触传播的沙眼衣原体 Chlamydia trachomatis感染造成的。症状包括慢性单侧充血和黏脓性分泌物。诊断是基于临床的。治疗为全身应用抗生素。

成人包涵性结膜炎，占 1.8 至 5.6% 在所有急性结膜炎病例中，由 Chlamydia trachomatis 血清型 D 至 K。 大多数情况下，成人包涵体性结膜炎是通过与生殖器感染的性接触途径所致的。通常患者在2个月前有接触新的性伙伴史。高达 54% 的男性和 74% 的女性存在生殖器感染。很少数情况下，成人包涵体性结膜炎是由于接触污染的、氯消毒不完全的游泳池水造成的。

（参见结膜炎概述和沙眼。）

成人包涵体性结膜炎的症状和体征 成人包涵体性结膜炎潜伏期为2～19天。大多数患者表现为单侧黏脓性分泌物。睑结膜充血通常较球结膜严重。睑结膜有显著的滤泡反应是特征。偶尔，上方角膜出现混浊和血管翳。患眼同侧的耳前淋巴结肿大。症状常常可持续数周至数月，对局部抗生素治疗反应差。

成人包涵体性结膜炎的诊断 临床评估

实验室检查 慢性病程（症状>3周）、黏脓性分泌物、睑结膜显著滤泡反应、局部抗生素治疗无效等特征可以将包涵体性结膜炎与其它细菌性结膜炎鉴别。应该进行涂片、细菌培养和衣原体检查。免疫荧光染色技术、核酸扩增实验（NAAT）和特殊培养可用于检测沙眼衣原体C. trachomatis。涂片和结膜刮片应进行显微镜下检查和革兰氏染色以明确细菌类型，Giemsa染色以明确是否存在衣原体性结膜炎中特征性的结膜上皮细胞嗜碱性胞浆包涵体。 经验与提示

成人包涵体性结膜炎的治疗 口服阿奇霉素或强力霉素 单剂一次口服阿奇霉素1g；或者口服多西环素100mg，每日2次，或口服红霉素500mg，每日4次，共1周，以治愈结膜炎和伴发的生殖器感染。性伴侣亦需治疗。