周边溃疡性角膜炎是常伴有慢性结缔组织疾病的角膜炎症和溃疡。症状为刺激感和视力下降。

周边溃疡性角膜炎是一种严重的角膜溃疡，常常伴发活动性的和（或）长期的自身免疫性结缔组织疾病，如 风湿性关节炎、肉芽肿性血管炎（过去称为Wegner肉芽肿）、复发性多软骨炎。

患者常有视力下降、畏光和异物感。周边角膜由于白细胞浸润，出现新月性混浊灶。浑浊后不久，溃疡会被荧光素着色。这与常见的感染性溃疡相反，后者始于上皮缺损，随后发展为浑浊。必须通过溃疡以及眼睑边缘的培养以排除感染性病因，如细菌、真菌和单纯疱疹病毒。

角膜炎（周边溃疡性） 图片 DR M.A.ANSARY/SCIENCE PHOTO LIBRARY

患有自身免疫性结缔组织疾病和周边溃疡性角膜炎的患者，未接受治疗的10年死亡率高达40%（死因多为心肌梗死）；接受全身细胞毒性免疫抑制剂治疗的患者10年死亡率可降至8%。

任何患有周边溃疡性角膜炎的患者都应该到眼科医生处就诊。全身应用环磷酰胺、其它免疫抑制剂或生物制剂（如利妥昔单抗和依那西普）治疗角膜炎、危及生命的血管炎和潜在的自身免疫疾病。 治疗还包括局部用药控制炎症（如组织黏附和绷带式接触镜），以及修复病灶（如移植片覆盖）。另外，胶原酶抑制剂，如全身服用四环素或者局部20%N-乙酰半胱氨酸，可能有一定治疗作用。