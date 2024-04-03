视网膜中央动脉阻塞和分支动脉阻塞

视网膜中央动脉阻塞通常是由于血栓造成的。它会导致突发的、无痛的、单眼的、且通常是严重的视力丧失。病史询问结合眼底镜检查视网膜特征性表现可明确诊断。发生中央动脉阻塞后的24小时内可试行降眼压治疗以清除栓子。如果患者在发生阻塞后的数小时内就诊，有些医疗中心会施行颈动脉/眼动脉插管并选择性注入溶血栓药物。
视网膜动脉阻塞的病因
视网膜动脉阻塞可能是由栓塞或者血栓形成引起。
栓子 可能源于：
动脉粥样硬化斑块
脂肪
心房黏液瘤
系统性 血管炎， 特别 巨细胞动脉炎，是动脉闭塞的重要原因，需要及时诊断和治疗。视网膜动脉闭塞也见于其他自身免疫性疾病，如系统性红斑狼疮。
阻塞可以累及视网膜动脉分支或者视网膜中央动脉。
阻塞后的数周至数月约15～20%的患者可能出现视网膜新生血管化（异常的新血管形成），或者虹膜新生血管（虹膜红变），并发生继发性（新生血管性）青光眼 (1)。视网膜新生血管可能导致玻璃体出血。
视网膜动脉闭塞后中风的风险增加，尤其是在头几周。
病因参考文献
1.Duker JS, Brown GC.Iris neovascularization associated with obstruction of the central retinal artery.Ophthalmology 95(9):1244-1250, 1988.doi: 10.1016/s0161-6420(88)33042-3
视网膜动脉阻塞的症状和体征
视网膜动脉阻塞导致突发的无痛性严重视力丧失或者视野缺损，通常为单侧性。
瞳孔直接对光反应可迟钝但间接对光反应灵敏（相对传入性瞳孔障碍）。视网膜动脉阻塞的急性期眼底检查表现为视网膜苍白、不透明，伴黄斑红色小凹（樱桃红斑）。视网膜动脉特征性表现为管径变细甚至可没有血液充盈。 栓子（例如，胆固醇栓子，称为Hollenhorst斑）有时可见。如果主要分支阻塞而非中央动脉阻塞，则眼底改变和视力丢失局限于受累节段的视网膜。
有巨细胞动脉炎的患者见于55岁或以上，常常有头痛，颞动脉区触痛，咀嚼困难和（或）疲劳感。
视网膜动脉阻塞的诊断
临床评估
有时，彩色眼底摄影和荧光素血管造影
Paul Whitten/SCIENCE PHOTO LIBRARY
出现急性、无痛性严重视力下降的患者需要怀疑该诊断。眼底镜检查通常可以明确诊断。常行荧光血管造影检查，可显示受累动脉无灌注状况。然而，如果患者出现被认为是由血栓栓塞事件引起的急性一过性单眼视力丧失，则影像学检查会花费不必要的时间，如果诊断明确则应推迟进行。
一旦诊断为视网膜动脉阻塞，应检查颈动脉多普勒超声和超声心动图以确定栓子的来源，避免将来再次出现栓塞。
如果 巨细胞动脉炎 如果怀疑有心脏病（例如，年龄超过 50 岁的患者，尤其是有头痛、头皮压痛、下颌疼痛、发热、疲劳和体重意外减轻等症状的患者），应立即进行红细胞沉降率 (ESR)、C 反应蛋白和血小板计数。如果栓塞斑块在视网膜中央动脉可见，则这些测试可能不是必要的。
由于中风的风险增加，因此某些中心会像评估中风或短暂性脑缺血发作的患者一样快速评估患者。
视网膜动脉阻塞的治疗
眼压降低
经验与提示
如果怀疑有急性血栓栓塞，应立即将患者转诊至专门的卒中中心，因为其他脑血管事件的风险会增加。
如果发生阻塞在24小时内就诊，应该立即进行急诊治疗。闭眼间歇加压的眼部按摩或使用降眼压药物（例如，局部噻吗洛尔0.5%、乙酰唑胺500mg静脉内或口服）降低眼压可能会使栓子脱落并使其进入较小的动脉分支，从而减少视网膜缺血的面积。前房穿刺术有时用于降低眼压和增加灌注。有些临床中心尝试通过颈动脉注入溶栓药物以降解引起阻塞的栓子。多个案例系列表明高压氧可以改善视网膜中央动脉阻塞的视觉效果 (1)。尽管人们尝试过其他治疗方法，但视网膜动脉阻塞的治疗很少能改善视力（2）。可采用手术或者激光栓子切除术，但是不常用。在一些小的病例系列中这些治疗有时显示有效，但没有一个具有强有力的证据支持其有效性。
继发于巨细胞动脉炎的动脉阻塞患者应该接受高剂量全身皮质类固醇治疗。
治疗参考文献
1.Kim SH, Cha YS, Lee Y, et al: Successful treatment of central retinal artery occlusion using hyperbaric oxygen therapy.Clin Exp Emerg Med 5(4):278-281, 2018.doi: 10.15441/ceem.17.271
2.Varma DD, Cugati S, Lee AW, et al: A review of central retinal artery occlusion: clinical presentation and management.Eye (Lond) 227(6):688-697, 2013.doi: 10.1038/eye.2013.25
视网膜动脉阻塞的预后
视网膜分支动脉阻塞的患者一般能够保留较好的视功能，但是中央动脉阻塞即使接受治疗后视力损失也很严重。一旦发生视网膜梗死（快至阻塞后90分钟 [1] ），视力损失是永久性的。
如果对原有的巨细胞动脉炎诊断与治疗及时，健侧眼的视力往往能得到保护，发病眼可能恢复一些视力。
预后参考
1.Hayreh SS, Zimmerman MB, Kimura A, et al: Central retinal artery occlusion.Retinal survival time.Exp Eye Res 78(3):723-736, 2004.doi: 10.1016/s0014-4835(03)00214-8
关键点
中央或分支视网膜动脉阻塞可以通过栓子（例如，由于动脉粥样硬化或心内膜炎），血栓形成或巨细胞动脉炎等引起。
无痛性严重视力损失影响部分或全部的视野。
通过眼底镜检查可以确诊（典型的眼底表现为视网膜苍白、不透明，黄斑中心红色小凹和动脉变细）。
立即将患有急性血栓栓塞事件的患者转诊至专门的卒中中心。
做彩色眼底照相和荧光血管造影，并对亚急性病例进行多普勒超声和超声心动图检查，寻找栓塞源。
如果可能，立即使用眼部降压药物（如局部滴噻吗洛尔，或者静脉或口服乙酰唑胺）、对闭合眼睑进行间歇性手指按摩、前房穿刺或高压氧（如有）进行治疗。