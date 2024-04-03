视网膜中央动脉阻塞和分支动脉阻塞

临床评估

有时，彩色眼底摄影和荧光素血管造影

视网膜中央动脉阻塞 图片 Paul Whitten/SCIENCE PHOTO LIBRARY

出现急性、无痛性严重视力下降的患者需要怀疑该诊断。眼底镜检查通常可以明确诊断。常行荧光血管造影检查，可显示受累动脉无灌注状况。然而，如果患者出现被认为是由血栓栓塞事件引起的急性一过性单眼视力丧失，则影像学检查会花费不必要的时间，如果诊断明确则应推迟进行。

一旦诊断为视网膜动脉阻塞，应检查颈动脉多普勒超声和超声心动图以确定栓子的来源，避免将来再次出现栓塞。

如果 巨细胞动脉炎 如果怀疑有心脏病（例如，年龄超过 50 岁的患者，尤其是有头痛、头皮压痛、下颌疼痛、发热、疲劳和体重意外减轻等症状的患者），应立即进行红细胞沉降率 (ESR)、C 反应蛋白和血小板计数。如果栓塞斑块在视网膜中央动脉可见，则这些测试可能不是必要的。

由于中风的风险增加，因此某些中心会像评估中风或短暂性脑缺血发作的患者一样快速评估患者。