巨细胞动脉炎的症状可能在几周内逐渐出现或突然出现。

患者可能出现全身症状比如发热（通常低热）、乏力、身体不适、无法解释的体重减轻以及盗汗。某些患者初诊为不明原因的发热。最终，大部分患者产生了与受累动脉相关的症状。

严重时，有时跳动性头痛（颞动脉的、枕骨的、前额的或者弥漫的）是最常见的症状。可与触摸头皮或梳头时引起的头皮疼痛伴发。

视力损害包括复视、暗点、视力模糊、视野缺损（警示症状）。单眼短期内部分或全部视野缺损（一过性黑朦）之后可能很快出现永久性不可逆的视力丧失。如果不及时治疗，另外一只眼睛也可受累。尽管，完全的双侧失明很少见。视力减退是由于眼动脉分支动脉炎或后睫状体动脉炎，导致视神经缺血。眼底镜检查可见缺血性视神经炎的表现，如视神经乳头苍白和水肿、棉絮状渗出斑或者小的出血。后期，视神经萎缩。由于脑远端颈动脉区或基底部动脉病变导致的枕骨皮质梗死引起的中央区盲点，很少见。在过去50年中，视觉障碍的发病率有所下降，这可能是因为在视觉障碍发生之前，巨细胞动脉炎已经被识别和治疗。

间歇性运动障碍（缺血性肌肉疼痛）可发生在下颌肌肉和舌头或舌尖的肌肉。当咀嚼坚硬的食物时，下颌间歇性运动障碍尤其明显。间歇性下颌运动障碍与复视的高风险相关。

当出现颈动脉或脊柱基底动脉及其分支狭窄或阻塞时，可出现卒中、短暂性一过性缺血等神经系统表现。

胸主动脉瘤和主动脉夹层是严重的，通常是主动脉炎的晚期并发症，在没有其他症状的情况下可能会进展。