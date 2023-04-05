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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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腹股沟疝

作者：Parswa Ansari, MD, Hofstra Northwell-Lenox Hill Hospital, New York
已审核/已修订 4月 2023
看法 进行患者培训

腹壁疝指腹腔内容物通过后天或先天性腹壁薄弱或缺陷处向外膨出，就在腹股沟韧带上方。多数腹股沟疝无症状，但部分可能发生嵌顿或绞窄，引起疼痛，需要立即手术治疗。诊断是基于临床的。治疗方法是手术修补。

（参见 新生儿腹股沟疝。)

腹股沟疝占腹壁疝约75%。

腹股沟疝的分类

腹股沟疝位于腹股沟韧带上方。他们可以是

  • 间接的：穿过腹股沟内环进入腹股沟管

  • 直接：直接向前延伸而不穿过腹股沟管

腹股沟疝的症状和体征

绝大多数患者主诉为可见一鼓包，有隐隐不适或无症状。他们通常可以通过将隆起推回腹壁缺损处来减小隆起的大小。

嵌顿性疝 不能减轻，并可能导致肠梗阻。

腹股沟疝
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这张照片显示右侧腹股沟疝（表现为膨胀凸出）。
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

绞窄疝则可引起持续性，逐渐加重的疼痛，通常伴恶心及呕吐。疝本身可致触痛，周围皮肤可见红斑；根据疝的部位，可能发生腹膜炎，引起全腹痛、肌卫及反跳痛。

腹股沟疝的诊断

  • 临床评估

腹股沟疝依靠临床诊断。因疝可能仅在腹腔压力增高时出现，检查时患者应取直立位。若触诊未及疝，应在触诊腹部同时嘱患者咳嗽，或做Valsalva动作（男性应用手指触诊腹股沟管）。

大多数疝气，即使是大疝气，都可以通过持续的轻压手动复位；将患者置于头低脚高位可能会有帮助。

腹股沟包块可能与疝相类似，前者可能为肿大淋巴结（感染性或恶性）、异位睾丸或脂肪瘤。上述肿物质地硬，无法回纳。阴囊肿物可为精索静脉曲张精索积液睾丸肿瘤。若体格检查无法明确诊断，可行B超检查。

腹股沟疝的治疗

  • 外科手术修复

由于存在发生绞窄风险，致病率更高（高龄患者可致死），腹股沟疝通常需择期手术修补。男性中无症状腹股沟疝可进行观察；若出现症状，需择期手术修补。可通过剖腹手术或腹腔镜修补。

任何一种嵌顿疝或绞窄疝均需外科急诊手术修补。

关键点

  • 腹股沟疝可以是直接的或间接的。

  • 绞窄的表现包括疼痛和压痛加重，有时出现红斑； 可能继发腹膜炎。

  • 进行选择性外科手术修复，以避免绞窄疝和紧急手术。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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