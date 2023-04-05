绝大多数患者主诉为可见一鼓包，有隐隐不适或无症状。他们通常可以通过将隆起推回腹壁缺损处来减小隆起的大小。

嵌顿性疝 不能减轻，并可能导致肠梗阻。

腹股沟疝 隐藏详情 这张照片显示右侧腹股沟疝（表现为膨胀凸出）。 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

绞窄疝则可引起持续性，逐渐加重的疼痛，通常伴恶心及呕吐。疝本身可致触痛，周围皮肤可见红斑；根据疝的部位，可能发生腹膜炎，引起全腹痛、肌卫及反跳痛。