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腹壁疝指腹腔内容物通过后天或先天性腹壁薄弱或缺陷处向外膨出，就在腹股沟韧带上方。多数腹股沟疝无症状，但部分可能发生嵌顿或绞窄，引起疼痛，需要立即手术治疗。诊断是基于临床的。治疗方法是手术修补。
（参见 新生儿腹股沟疝。)
腹股沟疝占腹壁疝约75%。
腹股沟疝的分类
腹股沟疝位于腹股沟韧带上方。他们可以是
间接的：穿过腹股沟内环进入腹股沟管
直接：直接向前延伸而不穿过腹股沟管
腹股沟疝的症状和体征
绝大多数患者主诉为可见一鼓包，有隐隐不适或无症状。他们通常可以通过将隆起推回腹壁缺损处来减小隆起的大小。
嵌顿性疝 不能减轻，并可能导致肠梗阻。
腹股沟疝
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这张照片显示右侧腹股沟疝（表现为膨胀凸出）。
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
绞窄疝则可引起持续性，逐渐加重的疼痛，通常伴恶心及呕吐。疝本身可致触痛，周围皮肤可见红斑；根据疝的部位，可能发生腹膜炎，引起全腹痛、肌卫及反跳痛。
腹股沟疝的诊断
腹股沟疝的治疗
外科手术修复
由于存在发生绞窄风险，致病率更高（高龄患者可致死），腹股沟疝通常需择期手术修补。男性中无症状腹股沟疝可进行观察；若出现症状，需择期手术修补。可通过剖腹手术或腹腔镜修补。
任何一种嵌顿疝或绞窄疝均需外科急诊手术修补。
关键点
腹股沟疝可以是直接的或间接的。
绞窄的表现包括疼痛和压痛加重，有时出现红斑； 可能继发腹膜炎。
进行选择性外科手术修复，以避免绞窄疝和紧急手术。