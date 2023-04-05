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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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腹壁疝

作者：Parswa Ansari, MD, Hofstra Northwell-Lenox Hill Hospital, New York
已审核/已修订 4月 2023
看法 进行患者培训

腹壁疝指腹腔内容物通过后天或先天性腹壁薄弱或缺陷处向外膨出。多数疝无症状，但部分可能发生嵌顿或绞窄，引起疼痛，需要立即手术治疗。诊断是基于临床的。治疗方法是手术修补。

(参见急性腹痛。)

腹部疝非常常见，男性尤甚，因该病美国每年约进行700，000例手术。

腹疝的分类

腹部疝可分为两类。

  • 腹壁疝

  • 腹股沟疝

腹股沟疝占腹部疝约75%。另外10 % ～ 15 %为切口疝。股疝及其他少见疝占余下10 % ～ 15 %。

由于物理压迫影响血供，造成缺血致绞窄性疝。 绞窄可能导致肠梗塞，穿孔，和 腹膜炎

腹壁疝

腹壁疝包括

  • 脐疝

  • 上腹部疝

  • 半月线疝（Spigelian疝）

  • 切口（腹侧）疝

脐疝大多数为先天性（沿脐环突出），但部分可为成年后获得性，继发于肥胖、腹水、妊娠或长期腹膜透析。

脐疝
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这张照片显示了婴儿的先天性脐疝。
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

上腹疝沿腹白线发生。

半月线疝发生于腹直肌鞘外侧的腹横肌薄弱处，常位于脐下方。

切口疝则发生于既往腹部手术切口处。

腹股沟疝

腹股沟疝包括

  • 腹股沟疝

  • 股疝

腹股沟疝位于腹股沟韧带上方。腹股沟斜疝穿过腹股沟内环进入腹股沟管；腹股沟直疝直接向前突出，不经过腹股沟管。（参见 I新生儿腹股沟疝。)

腹股沟疝
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这张照片显示右侧腹股沟疝（表现为膨胀凸出）。
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

股疝位于腹股沟韧带下方并进入股管。

运动疝

运动型疝气并非真正疝，因其并无腹内脏器由腹壁缺陷处突出。相反，该病原因为：下腹部或腹股沟区肌肉、肌腱或韧带撕裂所致，且多为附着于耻骨的结构。它更恰当地称为运动性耻骨痛。

腹壁疝的症状和体征

绝大多数患者主诉为可见一鼓包，有隐隐不适或无症状。他们通常可以通过将疝气推回腹壁缺损处来减少疝气。

绞窄疝则可引起持续性，逐渐加重的疼痛，通常伴恶心及呕吐。疝本身可致触痛，周围皮肤可见红斑；根据疝的部位，可能发生腹膜炎，引起全腹痛、肌卫及反跳痛。

腹壁疝的诊断

  • 临床评估

腹部疝依靠临床诊断。因疝可能仅在腹腔压力增高时出现，检查时患者应取直立位。若触诊未及疝，应在触诊腹部同时嘱患者咳嗽，或做Valsalva动作。应重点检查脐部、腹股沟处（对于男性患者，可用一个手指触诊腹股沟管）、股三角及所有既往手术切口处。

大多数疝气，即使是大疝气，都可以通过持续的轻压手动复位；将患者置于头低脚高位可能会有帮助。嵌顿疝气无法复位，可能是肠梗阻的原因。

腹股沟包块可能与疝相类似，前者可能为肿大淋巴结（感染性或恶性）、异位睾丸或脂肪瘤。上述肿物质地硬，无法回纳。阴囊肿物可为精索静脉曲张精索积液睾丸肿瘤。若体格检查无法明确诊断，可行B超检查。

腹壁疝的治疗

  • 外科手术修复

由于存在发生绞窄风险，致病率更高（高龄患者可致死），腹股沟疝通常需择期手术修补。男性中无症状腹股沟疝可进行观察；若出现症状，需择期手术修补。可通过剖腹手术或腹腔镜修补。

任何一种嵌顿疝或绞窄疝均需外科急诊手术修补。

腹壁疝的预后

先天性脐疝极少发生绞窄，无需治疗；大多数在数年内自行缓解。对于巨大脐疝，可在2岁后择期手术修补。

成人脐疝有美观方面考虑，亦可择期修补；绞窄疝或嵌顿疝并不常见；若发生，通常包含网膜，而非肠道。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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