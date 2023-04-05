腹壁疝指腹腔内容物通过后天或先天性腹壁薄弱或缺陷处向外膨出。多数疝无症状，但部分可能发生嵌顿或绞窄，引起疼痛，需要立即手术治疗。诊断是基于临床的。治疗方法是手术修补。
(参见急性腹痛。)
腹部疝非常常见，男性尤甚，因该病美国每年约进行700，000例手术。
腹疝的分类
腹部疝可分为两类。
腹壁疝
腹股沟疝
腹股沟疝占腹部疝约75%。另外10 % ～ 15 %为切口疝。股疝及其他少见疝占余下10 % ～ 15 %。
由于物理压迫影响血供，造成缺血致绞窄性疝。 绞窄可能导致肠梗塞，穿孔，和 腹膜炎。
腹壁疝
腹壁疝包括
脐疝
上腹部疝
半月线疝（Spigelian疝）
切口（腹侧）疝
脐疝大多数为先天性（沿脐环突出），但部分可为成年后获得性，继发于肥胖、腹水、妊娠或长期腹膜透析。
上腹疝沿腹白线发生。
半月线疝发生于腹直肌鞘外侧的腹横肌薄弱处，常位于脐下方。
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
切口疝则发生于既往腹部手术切口处。
腹股沟疝
腹股沟疝包括
腹股沟疝
股疝
腹股沟疝位于腹股沟韧带上方。腹股沟斜疝穿过腹股沟内环进入腹股沟管；腹股沟直疝直接向前突出，不经过腹股沟管。（参见 I新生儿腹股沟疝。)
股疝位于腹股沟韧带下方并进入股管。
运动疝
运动型疝气并非真正疝，因其并无腹内脏器由腹壁缺陷处突出。相反，该病原因为：下腹部或腹股沟区肌肉、肌腱或韧带撕裂所致，且多为附着于耻骨的结构。它更恰当地称为运动性耻骨痛。
腹壁疝的症状和体征
绝大多数患者主诉为可见一鼓包，有隐隐不适或无症状。他们通常可以通过将疝气推回腹壁缺损处来减少疝气。
绞窄疝则可引起持续性，逐渐加重的疼痛，通常伴恶心及呕吐。疝本身可致触痛，周围皮肤可见红斑；根据疝的部位，可能发生腹膜炎，引起全腹痛、肌卫及反跳痛。
腹壁疝的诊断
腹壁疝的治疗
外科手术修复
由于存在发生绞窄风险，致病率更高（高龄患者可致死），腹股沟疝通常需择期手术修补。男性中无症状腹股沟疝可进行观察；若出现症状，需择期手术修补。可通过剖腹手术或腹腔镜修补。
任何一种嵌顿疝或绞窄疝均需外科急诊手术修补。
腹壁疝的预后
先天性脐疝极少发生绞窄，无需治疗；大多数在数年内自行缓解。对于巨大脐疝，可在2岁后择期手术修补。
成人脐疝有美观方面考虑，亦可择期修补；绞窄疝或嵌顿疝并不常见；若发生，通常包含网膜，而非肠道。