临床评估

腹部疝依靠临床诊断。因疝可能仅在腹腔压力增高时出现，检查时患者应取直立位。若触诊未及疝，应在触诊腹部同时嘱患者咳嗽，或做Valsalva动作。应重点检查脐部、腹股沟处（对于男性患者，可用一个手指触诊腹股沟管）、股三角及所有既往手术切口处。

大多数疝气，即使是大疝气，都可以通过持续的轻压手动复位；将患者置于头低脚高位可能会有帮助。嵌顿疝气无法复位，可能是肠梗阻的原因。

腹股沟包块可能与疝相类似，前者可能为肿大淋巴结（感染性或恶性）、异位睾丸或脂肪瘤。上述肿物质地硬，无法回纳。阴囊肿物可为精索静脉曲张、精索积液或睾丸肿瘤。若体格检查无法明确诊断，可行B超检查。