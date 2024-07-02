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缺血性结肠炎为结肠血流一过性降低所致。症状是左下腹疼痛和直肠出血。诊断依靠CT或结肠镜。治疗包括静脉补液支持、禁食及抗生素。
可发生坏死，但通常局限于黏膜层或黏膜下层，偶尔发生全层坏死需手术。主要见于老年人（ > 60岁），由小血管 动脉粥样硬化所致。亦可为腹主动脉瘤修复术后并发症。
缺血性结肠炎的症状和体征
缺血性结肠炎的症状较急性肠系膜缺血更轻，起病较慢，主要表现为左下腹疼痛，随后出现便血。这两种疾病的病理生理学和治疗方法大不相同。
缺血性结肠炎的诊断
CT或结肠镜检查
缺血性结肠炎由CT或结肠镜诊断。
缺血性结肠炎（CT 扫描）
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在CT扫描中，降结肠（上箭头）从脾曲到近端乙状结肠壁较厚。应注意乙状结肠远端憩室病（下箭头），无炎性或缺血性改变。
Image provided by Parswa Ansari, MD.
缺血性结肠炎 （结肠镜检查）
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在结肠镜检查中，黏膜呈弥漫性红斑和溃疡，符合中度至重度缺血性结肠炎。
Image provided by David M.Martin, MD.
无需行血管造影或磁共振血管造影。
缺血性结肠炎的治疗
静脉补液、肠道休息及抗生素
很少需要手术
缺血性结肠炎治疗包括静脉补液支持、禁食及抗生素 (1)。
低流量状态的潜在原因是与之相关的治疗（如控制心律失常）。
极少需手术治疗，除非缺血性结肠炎为血管手术并发症或伴有粘膜全层坏死。约5%的患者可有复发 (2)。
偶尔在数周后，肠管缺血处可发生狭窄，需行手术切除。
治疗参考文献
1.Brandt LJ, Boley SJ.AGA technical review on intestinal ischemia.American Gastrointestinal Association. Gastroenterology.2000;118(5):954-968.doi:10.1016/s0016-5085(00)70183-1
2.FitzGerald JF, Hernandez Iii LO.Ischemic colitis. Clin Colon Rectal Surg.2015;28(2):93-98.doi:10.1055/s-0035-1549099