腹腔器官三大主要血管:

腹腔干供应食管、胃、近端十二指肠、肝、胆囊、胰腺及脾脏的血供。

肠系膜上动脉（SMA）供应十二指肠远端、空肠、回肠及结肠脾曲。

肠系膜下动脉（IMA）供应降结肠、乙状结肠及直肠。

胃、十二指肠和直肠侧支循环丰富；这些部位极少发生缺血。脾曲是肠系膜上动脉与肠系膜下动脉血供的分水岭，尤其易发生缺血。需注意急性肠系膜缺血与缺血性结肠炎不同，后者只累及小血管，导致主要是粘膜坏死和出血。

肠系膜血流的中断可以发生在动脉侧或静脉侧。一般来说，年龄>50岁患者发生急性肠系膜缺血的风险最大，闭塞类型及危险因素见表格急性肠系膜缺血病因。但许多患者并无确切危险因素。