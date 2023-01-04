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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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大便失禁

作者：Parswa Ansari, MD, Hofstra Northwell-Lenox Hill Hospital, New York
已审核/已修订 1月 2023
看法 进行患者培训

大便失禁是指非自主排便。诊断是临床性的治疗方法是肠道管理和会阴锻炼，但是有时需要进行结肠造口。

（参见肛门直肠疾病评估

大便失禁的原因可能是

  • 脊髓损伤或疾病

  • 先天性畸形

  • 直肠和肛门意外伤害

  • 直肠脱出（脱垂

  • 糖尿病

  • 严重的痴呆症

  • 粪便压迫

  • 广泛的炎症过程

  • 肿瘤

  • 产科损伤

  • 涉及肛门括约肌分离或扩张肛门括约肌的手术

大便失禁的诊断

  • 临床评估

  • 有时进行影像学检查、盆底肌电图和肛门直肠测压

体格检查应注意评估括约肌总体功能和肛门周围感觉，并排除直肠肿块或直肠脱垂。

肛门括约肌内镜超声、骨盆和会阴MRI、骨盆底肌电图和肛门直肠测压法也是有用的。

大便失禁的治疗

  • 排便管理方案

  • 会阴部锻炼，有时需要生物反馈

  • 有时需要外科干预

(参见 the American Society of Colon and Rectal Surgeons’ 2015 clinical practice guideline for the treatment of fecal incontinence.)

排便失禁的治疗包括训练定时排便的习惯，以形成可预测的排便模式。方法包括摄入足量的液体和足够容积的食物。 让患者坐于便桶，或给予其他常用促排便食物（如咖啡），以鼓励其排便。 可采用栓剂（如甘油栓，双醋苯啶栓）或磷酸盐灌肠。若不能建立规律的排便习惯，低渣饮食、口服洛哌丁胺可能减少排便次数。

简单的会阴运动，即患者反复收缩肛门括约肌、会阴肌和臂肌，可强化组织，有助排便控制，尤其适用轻症患者。对于有治疗动力患者，若其可理解并执行指令，或其肛门括约肌能感受直肠膨胀，建议在外科手术前试用生物反馈疗法（训练患者最大限度地使用肛门括约肌，更好地感受生理刺激）。生物反馈治疗对70 %的此类患者有效。

通过内镜超声检查评估的括约肌缺损者可直接行括约肌缝合修补术。

如果残留的括约肌不足以直接修补，特别是对<50岁的患者，可用股薄肌转位术修复。然而，这些手术的疗效持续时间并不长。一些中心于股薄肌内安置起搏器，其他中心则采用人造括约肌。这些及其他的试验性疗法仅在美国部分研究中心作为科研项目开展。

骶神经电刺激有望用于治疗大便失禁(1)。

当所有方法都失败时，可考虑行结肠造瘘术。

治疗参考文献

    1.Bordeianou LG, Thorsen AJ, Keller DS, et al.The American Society of Colon and Rectal Surgeons Clinical Practice Guidelines for the Management of Fecal Incontinence.Dis Colon Rectum.2023;66(5):647-661.doi:10.1097/DCR.0000000000002776

    更多信息

    以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。

    1. American Society of Colon and Rectal Surgeons: Clinical practice guideline for the treatment of fecal incontinence (2015)

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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