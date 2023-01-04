大便失禁是指非自主排便。诊断是临床性的治疗方法是肠道管理和会阴锻炼，但是有时需要进行结肠造口。
（参见肛门直肠疾病评估）
大便失禁的原因可能是
脊髓损伤或疾病
先天性畸形
直肠和肛门意外伤害
直肠脱出（脱垂）
糖尿病
严重的痴呆症
粪便压迫
广泛的炎症过程
肿瘤
产科损伤
涉及肛门括约肌分离或扩张肛门括约肌的手术
大便失禁的诊断
临床评估
有时进行影像学检查、盆底肌电图和肛门直肠测压
体格检查应注意评估括约肌总体功能和肛门周围感觉，并排除直肠肿块或直肠脱垂。
肛门括约肌内镜超声、骨盆和会阴MRI、骨盆底肌电图和肛门直肠测压法也是有用的。
大便失禁的治疗
排便管理方案
会阴部锻炼，有时需要生物反馈
有时需要外科干预
(参见 the American Society of Colon and Rectal Surgeons’ 2015 clinical practice guideline for the treatment of fecal incontinence.)
排便失禁的治疗包括训练定时排便的习惯，以形成可预测的排便模式。方法包括摄入足量的液体和足够容积的食物。 让患者坐于便桶，或给予其他常用促排便食物（如咖啡），以鼓励其排便。 可采用栓剂（如甘油栓，双醋苯啶栓）或磷酸盐灌肠。若不能建立规律的排便习惯，低渣饮食、口服洛哌丁胺可能减少排便次数。
简单的会阴运动，即患者反复收缩肛门括约肌、会阴肌和臂肌，可强化组织，有助排便控制，尤其适用轻症患者。对于有治疗动力患者，若其可理解并执行指令，或其肛门括约肌能感受直肠膨胀，建议在外科手术前试用生物反馈疗法（训练患者最大限度地使用肛门括约肌，更好地感受生理刺激）。生物反馈治疗对70 %的此类患者有效。
通过内镜超声检查评估的括约肌缺损者可直接行括约肌缝合修补术。
如果残留的括约肌不足以直接修补，特别是对<50岁的患者，可用股薄肌转位术修复。然而，这些手术的疗效持续时间并不长。一些中心于股薄肌内安置起搏器，其他中心则采用人造括约肌。这些及其他的试验性疗法仅在美国部分研究中心作为科研项目开展。
骶神经电刺激有望用于治疗大便失禁(1)。
当所有方法都失败时，可考虑行结肠造瘘术。
治疗参考文献
1.Bordeianou LG, Thorsen AJ, Keller DS, et al.The American Society of Colon and Rectal Surgeons Clinical Practice Guidelines for the Management of Fecal Incontinence.Dis Colon Rectum.2023;66(5):647-661.doi:10.1097/DCR.0000000000002776
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American Society of Colon and Rectal Surgeons: Clinical practice guideline for the treatment of fecal incontinence (2015)