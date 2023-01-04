排便管理方案

会阴部锻炼，有时需要生物反馈

有时需要外科干预

(参见 the American Society of Colon and Rectal Surgeons’ 2015 clinical practice guideline for the treatment of fecal incontinence.)

排便失禁的治疗包括训练定时排便的习惯，以形成可预测的排便模式。方法包括摄入足量的液体和足够容积的食物。 让患者坐于便桶，或给予其他常用促排便食物（如咖啡），以鼓励其排便。 可采用栓剂（如甘油栓，双醋苯啶栓）或磷酸盐灌肠。若不能建立规律的排便习惯，低渣饮食、口服洛哌丁胺可能减少排便次数。

简单的会阴运动，即患者反复收缩肛门括约肌、会阴肌和臂肌，可强化组织，有助排便控制，尤其适用轻症患者。对于有治疗动力患者，若其可理解并执行指令，或其肛门括约肌能感受直肠膨胀，建议在外科手术前试用生物反馈疗法（训练患者最大限度地使用肛门括约肌，更好地感受生理刺激）。生物反馈治疗对70 %的此类患者有效。

通过内镜超声检查评估的括约肌缺损者可直接行括约肌缝合修补术。

如果残留的括约肌不足以直接修补，特别是对<50岁的患者，可用股薄肌转位术修复。然而，这些手术的疗效持续时间并不长。一些中心于股薄肌内安置起搏器，其他中心则采用人造括约肌。这些及其他的试验性疗法仅在美国部分研究中心作为科研项目开展。

骶神经电刺激有望用于治疗大便失禁(1)。

当所有方法都失败时，可考虑行结肠造瘘术。