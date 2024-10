1.Tolin DF, Davies CD, Moskow DM, et al: Biofeedback and neurofeedback for anxiety disorders: a quantitative and qualitative systematic review.Adv Exp Med Biol 1191:265-289, 2020.doi: 10.1007/978-981-32-9705-0_16

2. Alouini S, Memic S, Couillandre A: Pelvic floor muscle training for urinary incontinence with or without biofeedback or electrostimulation in women: a systematic review. Int J Environ Res Public Health 19(5):2789, 2022.2022 年 2 月 27 日发布。doi:10.3390/ijerph19052789

3.Jiménez Morgan S, Molina Mora JA: Effect of heart rate variability biofeedback on sport performance, a systematic review. Appl Psychophysiol Biofeedback 42(3):235-245, 2017.doi:10.1007/s10484-017-9364-2

4.Fournié C, Chouchou F, Dalleau G, et al: Heart rate variability biofeedback in chronic disease management: a systematic review. Complement Ther Med 60:102750, 2021.doi:10.1016/j.ctim.2021.102750