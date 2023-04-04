影像学检查

内镜

腹部X线检查可帮助识别异物，并且利于追踪异物通过胃肠道的过程。 胸腹部X线对于识别穿孔征象（如膈下，纵隔或皮下游离气体）也很重要。便携式金属探测器可以帮助定位金属异物，特别是在儿童中。如果X线平片结果为阴性，CT扫描可能有所帮助。

体内携毒嫌疑人通常由被执法人员进行相关的医学检查。X线平片检查可以确认胃肠道内是否藏匿有药品。如果X线平片结果为阴性，CT扫描可能有所帮助。

异物成像检查 消化道异物(x线) 这张X光片显示一个年幼的孩子吞下了一枚硬币。 DU CANE MEDICAL IMAGING LTD/SCIENCE PHOTO LIBRARY 胃内异物（CT扫描） 该图像显示了胃中的药包。 图片由Alan Gingold, DO.提供。 胃内异物（内镜） 这张图片显示了胃里的药包。 图片由Alan Gingold, DO.提供。 胃内异物(内镜) 这张内镜图像显示胃内有一个尖锐的异物。 Image provided by Uday Shankar, MD. 盲肠中的纽扣电池（内窥镜检查） Image courtesy of Zubair Malik, MD. 结肠螺钉（X 射线） Image courtesy of Zubair Malik, MD. 消化道异物(x线) 这张X光片显示一个年幼的孩子吞下了一枚硬币。 DU CANE MEDICAL IMAGING LTD/SCIENCE PHOTO LIBRARY 胃内异物（CT扫描） 该图像显示了胃中的药包。 图片由Alan Gingold, DO.提供。 胃内异物（内镜） 这张图片显示了胃里的药包。 图片由Alan Gingold, DO.提供。 胃内异物(内镜) 这张内镜图像显示胃内有一个尖锐的异物。 Image provided by Uday Shankar, MD. 盲肠中的纽扣电池（内窥镜检查） Image courtesy of Zubair Malik, MD. 结肠螺钉（X 射线） Image courtesy of Zubair Malik, MD.

内窥镜检查可以详细识别胃异物。