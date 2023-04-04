吞入的各种物体可能会嵌顿在胃或肠道内。 一些异物造成阻塞或穿孔。诊断依赖影像学或内镜检查。部分异物可在内镜下取出。
（参见消化道异物概述。）
胃部的异物中，有80~90％可自发通过胃肠道，10~20％需要非手术干预治疗， ≤1％需要手术治疗。因此，保守治疗适用于大多数钝性异物摄入的无症状患者。但若异物长度＞6cm，直径＞2.5cm，基本上不能通过胃(1)。
对体内携毒者（参见 体内携毒和体内藏毒）应高度警惕，因为包装破损泄漏，可致药物摄入过量。包装好的药品也可引起机械性梗阻
参考文献
1.ASGE Standards of Practice Committee, Ikenberry SO, Jue TL, Anderson MA, et al: Management of ingested foreign bodies and food impactions.Gastrointest Endosc 73:1085–1091, 2011.doi: 10.1016/j.gie.2010.11.010
胃肠道异物的症状和体征
除非发生消化道梗阻或穿孔，能通过食管的异物大多无症状。胃或肠的穿孔表现为腹膜炎的症状和体征，例如腹痛，肌卫和反跳痛。肠道阻塞引起腹痛、腹胀和/或呕吐。
胃肠道异物的诊断
影像学检查
内镜
腹部X线检查可帮助识别异物，并且利于追踪异物通过胃肠道的过程。 胸腹部X线对于识别穿孔征象（如膈下，纵隔或皮下游离气体）也很重要。便携式金属探测器可以帮助定位金属异物，特别是在儿童中。如果X线平片结果为阴性，CT扫描可能有所帮助。
体内携毒嫌疑人通常由被执法人员进行相关的医学检查。X线平片检查可以确认胃肠道内是否藏匿有药品。如果X线平片结果为阴性，CT扫描可能有所帮助。
这张X光片显示一个年幼的孩子吞下了一枚硬币。
DU CANE MEDICAL IMAGING LTD/SCIENCE PHOTO LIBRARY
该图像显示了胃中的药包。
图片由Alan Gingold, DO.提供。
这张图片显示了胃里的药包。
图片由Alan Gingold, DO.提供。
这张内镜图像显示胃内有一个尖锐的异物。
Image provided by Uday Shankar, MD.
Image courtesy of Zubair Malik, MD.
Image courtesy of Zubair Malik, MD.
这张X光片显示一个年幼的孩子吞下了一枚硬币。
DU CANE MEDICAL IMAGING LTD/SCIENCE PHOTO LIBRARY
该图像显示了胃中的药包。
图片由Alan Gingold, DO.提供。
这张图片显示了胃里的药包。
图片由Alan Gingold, DO.提供。
这张内镜图像显示胃内有一个尖锐的异物。
Image provided by Uday Shankar, MD.
Image courtesy of Zubair Malik, MD.
Image courtesy of Zubair Malik, MD.
内窥镜检查可以详细识别胃异物。
胃肠道异物的治疗
观察
有时行内镜下取出。
很少需要手术
处理取决于几个因素：
异物的位置
异物的性质
症状和体征
胃内异物
尖锐异物可能导致肠穿孔，应该从胃内取出。 对于小而圆形的物体（例如硬币）可以先观察一段时间，该时间长短取决于物体的性质。患者应观察粪便是否有物体自然通过排出。如果粪便中未出现该物体，应每隔48至72小时进行一次X射线检查，然后每周拍一次X射线。下列物体应该在内镜下取出(1)：
电池导致消化道损伤的症状或体征
圆柱形电池和圆盘形电池在胃内> 48小时 无胃肠道损伤征象
胃内的尖锐物体
胃内直径> 2.5cm的物体
在胃内滞留3至4周的任何物体
内窥镜可及范围内的任何磁铁
肠道异物
大多数已进入小肠的异物，通常可通过消化道顺利排出，即便需要数周时间。它们往往滞留在十二指肠的第一部分的弯曲处（十二指肠球部）和回盲瓣之前的生理性狭窄处。牙签或鱼骨等异物可在胃肠道内滞留数年之久，最后发展为肉芽肿或脓肿。摄入单个磁体不太可能导致胃肠道并发症，但是多个磁体极具危险性，因为它们可能会跨肠袢相互吸引，从而导致瘘管形成，阻塞，坏死或穿孔。
推进式小肠镜或气囊辅助小肠镜可进入小肠，并有助于某些小肠异物患者的治疗。
对于位于十二指肠远端小肠内的短而钝的物体，位置超过1周没有移动，内镜无法处理或出现肠梗阻的，可考虑手术取出。
毒品包裹
已服用毒品包裹并出现药物中毒症状和体征的患者应立即接受治疗。 当疑有拟交感神经毒性、肠梗阻、穿孔或药物渗漏时，应立即进行手术评估。无症状患者亦应收治入院，在重症监护室中密切监测。
因存在包裹破损的高风险，不建议内镜下取出药物包装。部分医师建议患者吞服聚乙二醇溶液作为缓泻剂，进行全消化道灌洗，以促进异物排出；其他医师则建议手术取出。尚不清楚何为最佳治疗手段。
治疗参考文献
1.ASGE Standards of Practice Committee, Ikenberry SO, Jue TL, Anderson MA, et al: Management of ingested foreign bodies and food impactions.Gastrointest Endosc 73:1085–1091, 2011.doi: 10.1016/j.gie.2010.11.010
关键点
通过食道的异物是无症状的，除非发生穿孔、阻塞或药物从摄入的包装中泄漏。
影像学检查可帮助识别异物，并有利于跟踪异物通过胃肠道的进展情况。
治疗取决于异物的性质，但尖锐的物体应该从胃肠道取出。
嵌顿的药物包装可能导致严重或致命的毒性；即使是无症状的患者也需要密切监测。
因存在较高的药包破裂风险，不建议内镜下取出药物包装。