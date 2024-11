1.Gobinet-Suguro M, Nagata N, Kobayashi K, et al.Treatment strategies for reducing early and late recurrence of colonic diverticular bleeding based on stigmata of recent hemorrhage: A large multicenter study.Gastrointest Endosc.2022;95(6):1210–1222.e12.doi:10.1016/j.gie.2021.12.023

2.Sengupta N, Feuerstein JD, Jairath V, et al.Management of Patients With Acute Lower Gastrointestinal Bleeding: An Updated ACG Guideline. Am J Gastroenterol.2023;118(2):208-231.doi:10.14309/ajg.0000000000002130