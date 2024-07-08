75% 的憩室出血会自行停止。最初的治疗方法与下消化道出血相同。憩室出血的诊断过程中给予治疗。

对于下消化道少量出血的患者以及临床上出血已停止的患者，在充分结肠准备后，应首先进行结肠镜检查。对于这些患者，当下消化道出血已消退，且患者在一年内进行了准备充分的结肠镜检查，结果显示憩室病，但没有结直肠癌或其他可能的消化道出血病因（如血管扩张、息肉切除术后出血），则应考虑不进行结肠镜检查进行观察。

结肠镜检查发现近期出血的红斑（活动性出血、附着血块、黑斑和可见血管），可以选择内镜下控制出血，包括肾上腺素注射、应用内膜或纤维蛋白密封剂、加热探头或双极凝固和结扎。确诊结肠憩室出血经内镜治疗的患者早期和晚期复发出血率均低于经保守治疗的推定结肠憩室出血患者（1)。

对于持续存在血流动力学显著的下消化道出血的患者，应首先进行 CT 血管造影检查；然而，对于出血量较少或无持续出血临床证据的患者，该检查的诊断效果较低。在血管造影术期间，多种技术可用于控制出血，尤其是栓塞。栓塞成功率约80％。采用目前的超选择性插管技术，肠缺血或梗塞的血管造影并发症较少见（<5％）(2)。

很少需要手术，但推荐用于多次或持续发生难治性憩室出血的患者，或者进行了积极复苏但仍有血流动力学不稳定的患者。

如果正在考虑进行血管造影或手术，在活动性出血期间通过内窥镜或核医学检查以确定出血憩室，为介入放射科医师提供参考，并可能限制手术切除部位的大小。当出血部位已知时，因可以进行半结肠切除术或节段性结肠切除术，因此对次全结肠切除术（该术式有较高发病率和死亡率）的需求明显减少。然而，存在持续出血或威胁生命的出血的患者和无 可识别的出血性憩室的患者可能需要次全结肠切除术。[结肠手术后，出血部位定位不明确的憩室出血患者的死亡率为43%，而出血部位定位明确的患者手术后的死亡率为7%（3)。