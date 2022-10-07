憩室炎是指憩室炎症伴或不伴感染，导致肠壁蜂窝织炎、腹膜炎、穿孔、瘘道或脓肿。主要症状为腹痛。诊断依靠CT。治疗包括禁食，有时应用抗生素，偶尔手术治疗。
结肠憩室是指结肠粘膜和粘膜下层经肠壁肌层向外突出的囊状袋；因其不包含肠壁全层，被认为是假性憩室（参见 憩室病的定义)。
许多人有多个结肠憩室（憩室病)。 憩室病的发病率随着年龄的增长而上升；75%的大于80岁的人都有这种情况。在 50 岁以上的人群中，急性憩室炎在女性中最为常见；在 50 岁以下的人群中，这种情况在男性中最为常见。HIV 感染者和接受化疗的患者发生急性憩室炎的风险增加（1)。
憩室通常无症状，但有时可出现炎症（憩室炎）。一项研究报告指出，在憩室病史的患者中，有4.3％在11年随访期内出现憩室炎（2)。
非手术治疗的憩室炎可复发为急性或慢性过程。急性复发的风险高达39％，但是报道的差异很大（3)。 一项基于人群的大型研究发现，急性憩室炎发作后，1年复发率为8％，10年复发率为22％（4)。 大约一半的憩室炎在12个月内再次发作。然而，在一些患者中，憩室炎复发表现为慢性持续性腹痛；这可能在一次或多次急性发作后发生。
参考文献
1.Francis NK, Sylla P, Abou-Khalil M, et al: EAES and SAGES 2018 consensus conference on acute diverticulitis management: Evidence-based recommendations for clinical practice.Surg Endosc 33(9):2726–2741, 2019.doi.org/10.1007/s00464-019-06882-z
2.Shahedi K, Fuller G, Bolus R, et al: Long-term risk of acute diverticulitis among patients with incidental diverticulosis found during colonoscopy.Clin Gastroenterol Hepatol 11(12):1609–1613, 2013.doi: 10.1016/j.cgh.2013.06.020
3.Sallinen V, Mali J, Leppäniemi A, Mentula P: Assessment of risk for recurrent diverticulitis: A proposal of risk score for complicated recurrence.Medicine (Baltimore) 94(8):e557, 2015.doi: 10.1097/MD.0000000000000557
4.Bharucha AE, Parthasarathy G, Ditah I, et al: Temporal trends in the incidence and natural history of diverticulitis: A population-based study.Am J Gastroenterol 110(11):1589–1596, 2015.doi: 10.1038/ajg.2015.302
结肠憩室炎的病因
憩室炎的病因和病理生理学机制尚未完全清楚，且可能因人而异。长期以来，人们一直认为，当憩室出现微小穿孔或大穿孔时会发生憩室炎，导致肠道细菌释放并引发炎症。 然而，新出现的数据表明，在某些患者中，急性憩室炎更像是一种炎症而不是感染过程。 此外，巨细胞病毒可能是这种炎症的诱因；超过2/3的憩室炎患者的病变结肠组织中发现了活跃的病毒复制。
研究表明，每周的红肉消耗量、吸烟、肥胖和憩室炎的发病率之间有直接关系（1, 2)。非甾体抗炎药、阿司匹林、对乙酰氨基酚、皮质类固醇和阿片类药物也会增加憩室病和憩室炎的风险（3, 4)。进食坚果，果仁，玉米或爆米花与憩室炎的发展之间没有以前所认为的相关性。体育活动和膳食纤维已被证明有助于预防憩室的形成和憩室炎的发展（3个, 4个)。
病因学参考
1.Cao Y, Strate LL, Keeley BR, et al: Meat intake and risk of diverticulitis among men.Gut pii: gutjnl-2016-313082, 2017.doi: 10.1136/gutjnl-2016-313082
2.Strate LL, Keeley BR, Cao Y, et al: Western dietary pattern increases, and prudent dietary pattern decreases, risk of incident diverticulitis in a prospective cohort study.Gastroenterology 152(5):1023–1030.e2, 2017.doi: 10.1053/j.gastro.2016.12.038
3.Bohm SK, Kruis W: Lifestyle and other risk factors for diverticulitis. Minerva Gastroenterol Dietol 63(2):110–118, 2017.doi: 10.23736/S1121-421X.17.02371-6
4.Schultz JK, Azhar N, Binda GA, et al: European Society of Coloproctology: Guidelines for the management of diverticular disease of the colon.Colorectal Dis 22 (supplement 2):S5–S28, 2020.doi: 10.1111/codi.15140
结肠憩室炎的分类
憩室炎可分为以下几类：
急性单纯性憩室炎： 急性憩室炎最常见（75％~80％）的表现
急性复杂性憩室炎：根据是否存在脓肿、瘘管、梗阻或游离性穿孔来定义；有两种分类（如，见表急性复杂性憩室炎的分类)
憩室发炎穿孔后可发生并发症。
大约15%的急性复杂憩室炎患者有胆囊周围或肠内脓肿。
如果急性憩室炎没有完全愈合，就会发展为慢性憩室炎。
慢性憩室炎可分为以下几类
慢性单纯性憩室炎： 定义为结肠比增厚或无狭窄的慢性黏膜炎。
慢性复杂性憩室炎： 包括可能导致急性结肠梗阻和瘘管形成的狭窄性疾病（最常见于膀胱）
急性复杂性憩室炎的分类
分期
Hinchey分类
改良Hinchey分类
I
结肠周围脓肿或蜂窝织炎
结肠周围脓肿
II
盆腔、腹腔内或腹膜后脓肿
—
IIa
—
可经皮引流的远端脓肿
IIb
—
复杂脓肿伴瘘管形成
III
弥漫性化脓性 腹膜炎
弥漫性化脓性腹膜炎
IV
弥漫性粪性腹膜炎
粪性腹膜炎
Adapted from Klarenbeek BR, de Korte N, van der Peet DL, Cuesta MA: Review of current classifications for diverticular disease and a translation into clinical practice.Int J Colorectal Dis 27(2):207–214, 2012.doi: 10.1007/s00384-011-1314-5
结肠憩室炎的症状和体征
患者有左下腹部疼痛和压痛，并常有可触及乙状结肠；偶然可有耻骨上疼痛。然而，亚洲的憩室炎患者往往由于右结肠受累而表现为右侧疼痛。 疼痛可伴恶心、呕吐、发热，有时甚至伴发膀胱刺激症，出现泌尿系症状。 可有腹膜炎体征（如反跳痛或肌卫），尤其当合并脓肿或游离穿孔时。瘘管可表现为气尿、粪尿(尿液中的粪便)、阴道溢粪，或腹壁、会阴、大腿的皮肤或肌筋膜感染。肠梗阻患者表现为恶心、呕吐和腹胀。出血少见。
急性憩室炎复发的表现与最初发作表现类似；并不一定会更严重。
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结肠憩室炎的诊断
腹部与盆腔CT
结肠镜检查
对于已知憩室病史的患者表现出典型的腹部症状，临床上应高度怀疑。 但因其他疾病（如阑尾炎、结肠或卵巢肿瘤，炎症性肠病）也可有类似临床表现，故需进一步检查。
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通过口服和直肠给予水溶性造影剂进行腹部和骨盆CT检查，从而评估憩室炎；当没有禁忌症时也可给予静脉造影剂。然而，约10％的患者仍不能因此区分憩室炎和结肠癌。对于孕妇和儿童，可选用MRI作为替代 (1, 2)。
推荐在憩室炎治疗1~3个月后进行结肠镜检查，以评估是否有癌症。然而，在没有高危体征（例如，复杂性憩室炎、具有影像学异常或非典型病程的单纯性憩室炎、结直肠癌家族史、贫血、体重减轻）的情况下，在无并发症的发作后可能出现恶性病变或晚期腺瘤。急性憩室炎低（2）。
诊断参考
1.Stewart DB: Review of the American Society of Colon and Rectal Surgeons clinical practice guidelines for the treatment of left-sided colonic diverticulitis.JAMA Surg 156(1):94–95, 2021.doi: 10.1001/jamasurg.2020.5019
2.Francis NK, Sylla P, Abou-Khalil M, et al: EAES and SAGES 2018 consensus conference on acute diverticulitis management: Evidence-based recommendations for clinical practice.Surg Endosc 33(9):2726–2741, 2019.doi: 10.1007/s00464-019-06882-z
结肠憩室炎的治疗
根据疾病的严重程度选择
有时用抗生素
CT引导下经皮脓肿穿刺
有时需手术治疗
病情不严重的病人在家里接受治疗时要注意休息。症状常很快缓解。如果可以耐受，急性非复杂性憩室炎患者最好采用无限制的饮食。没有数据支持饮食限制。
症状较重的患者（如中度至重度疼痛、发热、白细胞明显增多）应住院治疗，服用泼尼松的患者也应住院治疗（他们发生穿孔和全身腹膜炎的风险较高）。治疗方法是卧床休息、禁食（针对急性复杂性憩室炎患者）和静脉输液。
抗生素治疗
对于急性憩室炎，无论是否复杂，传统上均推荐使用抗生素。然而，数据表明，抗生素可能不会改善复杂性憩室炎的结果，因此，其他方面健康的单纯性乙状结肠憩室炎患者可以不使用抗生素而安全管理。(参见 the American Gastroenterological Association's 2015 guidelines on management of acute diverticulitis.)
抗生素治疗应保留用于急性复杂性憩室炎、免疫抑制、败血症或严重合并症的患者。
如果使用抗生素，应覆盖革兰氏阴性杆菌和厌氧菌。
口服抗生素治疗的门诊患者，治疗方案包括7至10天的
甲硝唑（500mg q8h）加氟喹诺酮（例如环丙沙星500mg q12h）
甲硝唑（每 8 小时 500 毫克）加头孢氨苄（每 6 或 8 或 12 小时 500 毫克）
甲硝唑（500mg q8h）加甲氧苄啶/磺胺甲恶唑（800/160mg q12h）
阿莫西林（875mg q12h）加克拉维酸（125mg q12h）
莫西沙星（对于不能服用青霉素或甲硝唑的患者，400mg，每天1次）
住院患者的静脉抗生素治疗方案的选择基于多种因素，包括疾病的严重程度、不良结果的风险（例如，由于其他疾病、年龄较大、免疫抑制）和机体耐药的可能性。存在多种方案。
没有明确的标准将脓肿大小与手术或介入（超声或 CT 引导）引流的需要联系起来。但小型结肠周围脓肿（直径不足2至3cm）通常可予广谱抗生素和禁食来治疗。
如果治疗结果好转，患者仍需住院治疗，直到症状缓解；在可以忍受的情况下恢复软食。发作消退后，患者应食用高纤维饮食，避免常规使用非甾体抗炎药 (NSAID) 或阿司匹林镇痛以防止复发。
经皮引流或超声内镜引导下引流
CT引导下经皮引流或超声内镜引导下引流正在成为较大脓肿（直径超过3cm）的治疗标准，对于抗生素不能解决和/或临床恶化的脓肿。然而，多发性脓肿，无法触及的或引流后无明显改善的脓肿需要手术治疗。
手术
对于有游离穿孔的患者或根据临床检查或影像学怀疑有粪便性腹膜炎时，需要立即进行手术。手术的其他适应证包括症状严重，在3至5天内对非手术治疗无应答，疼痛，压痛和发热情况加重。入院时约15％至20％的急性憩室炎患者需要手术（1)。
对于单纯性憩室炎,根据复发次数，推荐手术切除。目前，美国结肠和直肠外科医生协会（ASCRS）和其他实践指南建议在第二次发病后进行个案评估，而不是强制选择节段性结肠切除术（2–6；另见日本胃肠协会2019年结肠憩室出血和结肠憩室炎指南以及ASCRS的2020年左侧结肠憩室炎治疗指南）。反复发作造成死亡或并发症发生风险增高的患者通常认为需要手术。
对于复杂性憩室炎，手术建议有所不同。保守治疗急性复杂憩室炎后，不建议患者常规进行选择性节段性结肠切除术（7)。 建议对有瘘管和持续脓肿的慢性复杂憩室炎患者进行手术治疗。
需切除受累的肠段。不合并穿孔、脓肿或严重感染的体健者，可立即行肠端吻合术。其他患者则先行临时结肠造瘘术，待炎症消退和一般状况改善后，再行吻合术。
治疗参考文献
1.Wieghard N, Geltzeiler CB, Tsikitis VL: Trends in the surgical management of diverticulitis.Ann Gastroenterol 28(1):25–30, 2015.
2.Feingold D, Steele SR, Lee S, et al: Practice parameters for the treatment of sigmoid diverticulitis.Dis Colon Rectum 57:284–294, 2014.doi: 10.1097/DCR.0000000000000075
3.Regenbogen SE, Hardiman KM, Hendren S, Morris AM: Surgery for diverticulitis in the 21st century: A systematic review.JAMA Surg 149(3):292–303, 2014.doi: 10.1001/jamasurg.2013.5477
4.Comparato G, Di Mario F: Recurrent diverticulitis.J Clin Gastroenterol 42(10):1130–1134, 2008.doi: 10.1097/MCG.0b013e3181886ee4
5.Young-Fadok TM: Diverticulitis.N Engl J Med 379(17):1635–1642, 2018.doi: 10.1056/NEJMcp1800468
6.Stewart DB: Review of the American Society of Colon and Rectal Surgeons clinical practice guidelines for the treatment of left-sided colonic diverticulitis.JAMA Surg 156(1):94–95, 2021.doi: 10.1001/jamasurg.2020.5019
7.Schultz JK, Azhar N, Binda GA, et al: European Society of Coloproctology: Guidelines for the management of diverticular disease of the colon.Colorectal Dis 22 (supplement 2):S5–S28, 2020.doi: 10.1111/codi.15140
关键点
憩室炎是憩室的炎症和/或感染。
大约75%的患者的炎症没有并发症；其余的患者出现脓肿、腹膜炎、肠梗阻或瘘管。
口服，经直肠和静脉注射给予造影剂后，进行腹部和盆腔CT检查以明确诊断；症状缓解1~3月后，行结肠镜检查以明确是否有肿瘤。
治疗方法取决于疾病严重程度，主要包括保守治疗，通常使用抗生素，有时经皮或超声内镜下引流，或者手术切除。
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
American Gastroenterological Association: Guidelines on management of acute diverticulitis (2015)
Japan Gastroenterological Association: Guidelines for colonic diverticular bleeding and colonic diverticulitis (2019)
American Society of Colon and Rectal Surgeons: Guidelines for the treatment of left-sided colonic diverticulitis (2020)
憩室病相关的节段性结肠炎（SCAD）
与憩室病相关的节段性结肠炎是指憩室间粘膜的慢性结肠炎症。诊断依赖内镜检查。治疗是对症治疗。
（参见结肠憩室病）
憩室病相关的节段性结肠炎（SCAD）和慢性复发 憩室炎是用来描述由憩室病引起的慢性结肠炎症的术语。SCAD通常影响憩室间粘膜，通常存在于左侧，不影响直肠和升结肠。
SCAD的病因不明，可能是多因素的。 粘膜脱垂、粪便停滞、局部缺血、肠道微生态改变，和/或慢性炎症可能在其病机中发挥作用。目前尚不清楚憩室病与结肠炎之间的因果关系，是由于共同的潜在因素还是巧合：其与炎症性肠病（IBD）、感染性结肠炎和缺血性结肠炎具有相似的组织学特征。 憩室病患者的SCAD患病率非常低（1％）。 SCAD通常影响年龄 > 60岁的男性。
SCDA的症状包括便血、腹痛和腹泻。
当内镜检查显示红斑，易碎和颗粒状粘膜，呈弥漫性或斑片状分布，累及憩室间粘膜时，支持SCAD诊断。
SCAD的治疗是对症治疗；迄今为止，尚未进行高质量的随机临床试验。建议使用口服抗生素环丙沙星和甲硝唑进行初始治疗。对于不能通过抗生素改善病情的患者，可以使用5-氨基水杨酸（5-ASA）口服制剂。皮质类固醇（如泼尼松）用于难治性病例。皮质类固醇难治性或皮质类固醇依赖型SCAD患者可以选择手术（节段结肠切除术）。