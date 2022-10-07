憩室炎是指憩室炎症伴或不伴感染，导致肠壁蜂窝织炎、腹膜炎、穿孔、瘘道或脓肿。主要症状为腹痛。诊断依靠CT。治疗包括禁食，有时应用抗生素，偶尔手术治疗。

结肠憩室是指结肠粘膜和粘膜下层经肠壁肌层向外突出的囊状袋；因其不包含肠壁全层，被认为是假性憩室（参见 憩室病的定义)。

许多人有多个结肠憩室（憩室病)。 憩室病的发病率随着年龄的增长而上升；75%的大于80岁的人都有这种情况。在 50 岁以上的人群中，急性憩室炎在女性中最为常见；在 50 岁以下的人群中，这种情况在男性中最为常见。HIV 感染者和接受化疗的患者发生急性憩室炎的风险增加（1)。

憩室通常无症状，但有时可出现炎症（憩室炎）。一项研究报告指出，在憩室病史的患者中，有4.3％在11年随访期内出现憩室炎（2)。

非手术治疗的憩室炎可复发为急性或慢性过程。急性复发的风险高达39％，但是报道的差异很大（3)。 一项基于人群的大型研究发现，急性憩室炎发作后，1年复发率为8％，10年复发率为22％（4)。 大约一半的憩室炎在12个月内再次发作。然而，在一些患者中，憩室炎复发表现为慢性持续性腹痛；这可能在一次或多次急性发作后发生。

结肠憩室炎的分类 憩室炎可分为以下几类： 急性单纯性憩室炎： 急性憩室炎最常见（75％~80％）的表现

急性复杂性憩室炎：根据是否存在脓肿、瘘管、梗阻或游离性穿孔来定义；有两种分类（如，见表急性复杂性憩室炎的分类) 憩室发炎穿孔后可发生并发症。 大约15%的急性复杂憩室炎患者有胆囊周围或肠内脓肿。 如果急性憩室炎没有完全愈合，就会发展为慢性憩室炎。 慢性憩室炎可分为以下几类 慢性单纯性憩室炎： 定义为结肠比增厚或无狭窄的慢性黏膜炎。

慢性复杂性憩室炎： 包括可能导致急性结肠梗阻和瘘管形成的狭窄性疾病（最常见于膀胱） 表格 急性复杂性憩室炎的分类 表格

结肠憩室炎的症状和体征 患者有左下腹部疼痛和压痛，并常有可触及乙状结肠；偶然可有耻骨上疼痛。然而，亚洲的憩室炎患者往往由于右结肠受累而表现为右侧疼痛。 疼痛可伴恶心、呕吐、发热，有时甚至伴发膀胱刺激症，出现泌尿系症状。 可有腹膜炎体征（如反跳痛或肌卫），尤其当合并脓肿或游离穿孔时。瘘管可表现为气尿、粪尿(尿液中的粪便)、阴道溢粪，或腹壁、会阴、大腿的皮肤或肌筋膜感染。肠梗阻患者表现为恶心、呕吐和腹胀。出血少见。 急性憩室炎复发的表现与最初发作表现类似；并不一定会更严重。 憩室炎 图片 Image provided by David M.Martin, MD. 憩室炎（肉芽组织） 图片 Photo courtesy of Drs.Joel A.Baum and Rafael A.Ching Companioni.

关键点 憩室炎是憩室的炎症和/或感染。

大约75%的患者的炎症没有并发症；其余的患者出现脓肿、腹膜炎、肠梗阻或瘘管。

口服，经直肠和静脉注射给予造影剂后，进行腹部和盆腔CT检查以明确诊断；症状缓解1~3月后，行结肠镜检查以明确是否有肿瘤。

治疗方法取决于疾病严重程度，主要包括保守治疗，通常使用抗生素，有时经皮或超声内镜下引流，或者手术切除。