肠易激综合征（IBS）

多种生理因素似与IBS症状相关。这些因素包括

肠敏感性增加（内脏痛觉过敏）

肠蠕动改变

内脏痛觉高敏感指肠腔正常扩张时敏感性增强；肠内积气正常，而痛感增强，可能原因为脑-肠轴神经通路重塑。部分患者（可能占七分之一）急性胃肠炎后，出现IBS症状（称为感染后IBS）。但是，许多患者并无器质性问题；即使有，也可能与症状无关。

便秘和腹泻 可能分别与结肠转运过慢或太快有关。某些便秘患者结肠高幅推进性收缩较少。该收缩可将结肠内容物向前推进数段。

餐后腹部不适可能由于过度的胃结肠反射（餐后结肠反射性收缩）、结肠高幅推进性收缩、内脏痛觉过敏）或者上述因素共同作用所致。脂肪摄入可能增加肠壁通透性，加剧内脏痛觉过感。摄入可发酵寡糖、双糖、单糖、多元醇（统称FODMAPs）含量高的食物后，由于小肠内吸收极少，故其可增加结肠蠕动及分泌。

女性激素水平变化可影响肠道功能。月经期间直肠敏感性增加，月经周期的其余时间则无此情况。性激素对胃肠蠕动影响甚小。