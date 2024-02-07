食管破裂可能是医源性的，内镜检查或其他操作过程中损伤所致，也可以为自发性破裂（Boerhaave综合征）。病情危重，伴纵隔炎症状。诊断以水溶性造影剂，进行食管造影。需要立即手术修补和引流。

（参见 食管和吞咽性疾病概述）

内镜操作是食管破裂的主要原因，但食管有可能自发破裂，尤其是在呕吐、干呕或摄入巨大食物团时。

未经治疗的患者尤其容易发生自发性破裂 嗜酸性食管炎。

最常见破裂部位为食管远端的左侧。胃酸和其他胃内容物导致暴发性纵隔炎和休克。纵隔积气常见。

食管破裂的症状和体征 食管破裂的症状包括胸痛、腹痛、发热、呕吐、呕血和休克。 部分患者可触及皮下气肿。 可见纵膈纵隔嗄扎音（Hamman征）、与心跳同步的爆裂声。

食管破裂的诊断 胸部和腹部平片

食管镜 水溶性造影剂食管造影 图片 © Springer Science+Business Media 胸腹部X片显示纵隔积气、胸腔积液或纵隔增宽，提示诊断。 通过水溶性对比剂行食管造影可明确食管破裂的诊断，使用水溶性对比剂的目的为避免钡剂对纵隔的刺激。胸部CT可发现纵隔积气和液体，但准确定位穿孔处。内镜可能遗漏小穿孔。