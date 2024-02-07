嗜酸性细胞性食管炎是一种慢性免疫介导的食管疾病，导致以嗜酸性粒细胞为主的食管炎症，可引起反流样症状，吞咽困难和食物嵌塞。诊断通过内窥镜活检。治疗包括质子泵抑制剂、局部皮质类固醇、饮食改变，有时还包括食管扩张。
（参见 食管和吞咽性疾病概述）
嗜酸性食管炎逐渐被人们认识，可见于婴儿期至青年期；偶尔见于老年人。男性更为常见。
嗜酸性食管炎的病因可能为遗传易感性个体对食物抗原的免疫应答；环境过敏原也可能参与其中。未经治疗的慢性食管炎最终可导致食管狭窄。
嗜酸细胞性食管炎的症状
嗜酸性粒细胞性食管炎的诊断
内镜及活检
有时钡餐检查
典型的嗜酸性粒细胞性食管炎患者有固体吞咽困难和特应性病史。抑酸剂治疗无效的反流症状需要考虑嗜酸性食管炎的诊断。成人中如果出食管食物嵌塞或非心源性胸痛，也需要考虑该诊断。
确诊需要内镜下活检提示嗜酸性粒细胞浸润（≥ 15个嗜酸性粒细胞/高倍视野）。 虽然内镜检查可见到明显异常（如线性沟纹、狭窄、堆叠的环状、血管斑纹消失、白色渗出物），但有时其外观也可能正常，因此有必要进行活检。 由于GERD也可引起嗜酸性粒细胞浸润，以反流症状为主的患者应行活检；近端和中段食管的样本应与远端食管样本分开处理。
Image provided by Kristle Lynch, MD.
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吞钡检查可能显示堆叠的环状食管、纵向皱襞、狭窄的食道口径或狭窄。
阻抗平面测量法 偶尔用于有明显症状的患者，以评估细微狭窄。
食物过敏测试 通常进行检查以确定可能的触发因素，但效果很小，因为嗜酸性粒细胞性食管炎不被认为是 IgE 介导的。
嗜酸细胞性食管炎的治疗
质子泵抑制剂
局部糖皮质激素
杜比单抗
禁食
必要时食管扩张
(参见 the American Gastroenterological Association (AGA) and the Joint Task Force on Allergy-Immunology Practice Parameters' (JTF) 2020 clinical guidelines for the management of eosinophilic esophagitis.)
对于成人来说，医疗选择包括质子泵抑制剂 (PPI)、外用皮质类固醇和生物制剂度匹单抗。
在儿童中，如果饮食改变无效，通常会使用 PPI。PPI 被认为通过 eotaxin-3 途径起作用。
若PPI治疗失败，常使用局部皮质类固醇治疗嗜酸性食管炎。患者可以使用多剂量氟替卡松吸入器 ；他们将药物吸入口中而不吸入，然后吞下。或者，可以在早餐后 30 分钟和晚餐后 30 分钟服用布地奈德 1-2 毫克口服浆液。应使用氟替卡松或布地奈德至少8周以确定疗效。如果患者通过任一疗法获得缓解，则他们常无限期地持续治疗。这些药物的维持剂量尚未确定。
Dupilumab 是一种生物制剂，通过皮下注射给予年龄 ≥ 1 岁且体重至少 15 公斤（33 磅）的患者。它是一种人类单克隆抗体，是一种白细胞介素 (IL)-4 受体 α 拮抗剂，可抑制 IL-4 和 IL-13 信号传导。一项 3 期临床试验表明，嗜酸性食管炎患者每周注射 度匹单抗 组织学结果和症状有所改善（1）。
对于某些嗜酸性食管炎患者来说，排除饮食疗法可能有效（2）。元素饮食可能对成人和儿童都有效，但对成人来说往往不切实际。
若患者存在显著狭窄，需球囊或探条谨慎扩张；操作时应进行多次、小心、渐进式扩张，以防食管穿孔。
正在研究针对体内嗜酸性粒细胞通路的注射和输液疗法治疗嗜酸性粒细胞性食管炎。
治疗参考文献
1.Dellon ES, Rothenberg ME, Collins MH, et al: Dupilumab in Adults and Adolescents with Eosinophilic Esophagitis.N Engl J Med 387(25):2317-2330, 2022.doi: 10.1056/NEJMoa2205982
2.Mayerhofer C, Kavallar AM, Aldrian D, et al: Efficacy of Elimination Diets in Eosinophilic Esophagitis: A Systematic Review and Meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol 21(9):2197-2210.e3, 2023.doi: 10.1016/j.cgh.2023.01.019
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
American College of Gastroenterology: Evidenced Based Approach to the Diagnosis and Management of Esophageal Eosinophilia and Eosinophilic Esophagitis (EoE) (2013)
American Gastroenterological Association and the Joint Task Force on Allergy-Immunology Practice Parameters: Clinical guidelines for the management of eosinophilic esophagitis (2020)