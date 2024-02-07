内镜及活检

有时钡餐检查

典型的嗜酸性粒细胞性食管炎患者有固体吞咽困难和特应性病史。抑酸剂治疗无效的反流症状需要考虑嗜酸性食管炎的诊断。成人中如果出食管食物嵌塞或非心源性胸痛，也需要考虑该诊断。

确诊需要内镜下活检提示嗜酸性粒细胞浸润（≥ 15个嗜酸性粒细胞/高倍视野）。 虽然内镜检查可见到明显异常（如线性沟纹、狭窄、堆叠的环状、血管斑纹消失、白色渗出物），但有时其外观也可能正常，因此有必要进行活检。 由于GERD也可引起嗜酸性粒细胞浸润，以反流症状为主的患者应行活检；近端和中段食管的样本应与远端食管样本分开处理。

嗜酸性粒细胞性食管炎异常的内镜图像 嗜酸性粒细胞性食管炎的沟壑 Image provided by Kristle Lynch, MD. 嗜酸性粒细胞性食管炎的环和狭窄 Image provided by Kristle Lynch, MD. 嗜酸性粒细胞性食管炎的渗出物 Image provided by Kristle Lynch, MD. 嗜酸性粒细胞性食管炎的沟壑 Image provided by Kristle Lynch, MD. 嗜酸性粒细胞性食管炎的环和狭窄 Image provided by Kristle Lynch, MD. 嗜酸性粒细胞性食管炎的渗出物 Image provided by Kristle Lynch, MD.

吞钡检查可能显示堆叠的环状食管、纵向皱襞、狭窄的食道口径或狭窄。

阻抗平面测量法 偶尔用于有明显症状的患者，以评估细微狭窄。

食物过敏测试 通常进行检查以确定可能的触发因素，但效果很小，因为嗜酸性粒细胞性食管炎不被认为是 IgE 介导的。