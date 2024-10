质子泵抑制剂

局部糖皮质激素

杜比单抗

禁食

必要时食管扩张

(参见 the American Gastroenterological Association (AGA) and the Joint Task Force on Allergy-Immunology Practice Parameters' (JTF) 2020 clinical guidelines for the management of eosinophilic esophagitis.)

对于成人来说,医疗选择包括质子泵抑制剂 (PPI)、外用皮质类固醇和生物制剂度匹单抗。

在儿童中,如果饮食改变无效,通常会使用 PPI。PPI 被认为通过 eotaxin-3 途径起作用。

若PPI治疗失败,常使用局部皮质类固醇治疗嗜酸性食管炎。患者可以使用多剂量氟替卡松吸入器 ;他们将药物吸入口中而不吸入,然后吞下。或者,可以在早餐后 30 分钟和晚餐后 30 分钟服用布地奈德 1-2 毫克口服浆液。应使用氟替卡松或布地奈德至少8周以确定疗效。如果患者通过任一疗法获得缓解,则他们常无限期地持续治疗。这些药物的维持剂量尚未确定。

Dupilumab 是一种生物制剂,通过皮下注射给予年龄 ≥ 1 岁且体重至少 15 公斤(33 磅)的患者。它是一种人类单克隆抗体,是一种白细胞介素 (IL)-4 受体 α 拮抗剂,可抑制 IL-4 和 IL-13 信号传导。一项 3 期临床试验表明,嗜酸性食管炎患者每周注射 度匹单抗 组织学结果和症状有所改善(1)。

对于某些嗜酸性食管炎患者来说,排除饮食疗法可能有效(2)。元素饮食可能对成人和儿童都有效,但对成人来说往往不切实际。

若患者存在显著狭窄,需球囊或探条谨慎扩张;操作时应进行多次、小心、渐进式扩张,以防食管穿孔。

正在研究针对体内嗜酸性粒细胞通路的注射和输液疗法治疗嗜酸性粒细胞性食管炎。

扩张后撕裂 隐藏详情 Image provided by Kristle Lynch, MD.