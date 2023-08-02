食管穿孔可并发于食管镜检查或因食管静脉曲张出血而置三腔二囊管时。偶尔也可继发于剧烈呕吐（Boerhaave综合征）。 另外一些可能的诱因是吞食腐蚀性物质（如碱液、某些钮扣电池）。某些药物或者食道溃疡（如艾滋病和食道炎患者）也可以引起。

食管穿孔的病人通常几小时内急性起病，因纵隔炎症出现严重胸痛和呼吸困难。

通过临床表现、手术史和一些危险因素可以进行诊断。在病情严重、有胸痛并且可能有无法描述的危险因素的患者（如醉酒并可能强烈呕吐但不记得的患者，但不记得误食过哪些物质，或者不会说话的婴幼儿误服了钮扣电池），应考虑食管穿孔可能。胸部 X 光检查显示纵隔有空气，并通过 CT 证实，可提示诊断，但其他疾病（例如自发性心脏病） 纵隔积气）也可能导致纵隔空气。

治疗 选择覆盖口腔和胃肠道菌群的抗生素静脉应用（例如克林霉素450mg IV q6h，联合头孢曲松2g IV qd，至少2周）。有严重纵隔炎症，伴有胸腔积液 或气胸 的病人需要急诊纵隔探查，修复食管破口，行胸膜腔和纵隔引流。