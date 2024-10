(参见 the American Academy of Pediatrics' clinical practice guideline (2018) for maintenance IV fluids in children.)

补液时还需要考虑维持基础代谢所需要的水分和电解质。日需要量与基础代谢率以及体温有关,不显性体液丢失(从皮肤和呼吸道蒸发的水分丢失)占总体维持水分的三分之一(婴儿高,而青少年和成人略低。

临床计算器 儿童维持液量的计算

极少需要进行精确的容量计算,但一般所给补液量无需再经肾脏浓缩或稀释。最常用的是用病人的体重估算代谢消耗,消耗kcal/24h约相当于需水mL/24h (见表 生理需求公式根据体重计算维持补液量)。 临床上很少需要复杂计算(如,利用体表面积计算)。

维持液体需要量可以分别计算同时补充,累计损失量和继续损失量可不依赖于维持输液率进行设置和调整。

基础需要量估计受高热(>37.8°C时每增加1度增加12%)、体温过低和活动的影响(如甲状腺功能亢进或癫痫持续状态时需要量增加,昏迷时减少)。

传统的维修液成分计算方法也是基于霍利德-塞格公式。根据该公式,患者需要量

钠:3mEq/100kcal/24h(3mEq/100mL/24小时)

钾:2mEq/100kcal/24h(2mEq/100mL/24小时)

(注:2〜3mEq/100mL/24h相当于20至30mEq/L[20 ~ 30 mmol/L]的液体。)

计算结果表明,在5%葡萄糖溶液中,维持液应由0.2% ~ 0.3%的生理盐水和20meq/L (20 mmol/L)的钾组成。 其他电解质(例如,镁、钙)不作为常规补充。通常,血清渗透压控制ADH的瞬时释放。 抗利尿激素 (ADH) 的释放也可以响应血管容量而不是渗透压(非渗透性 ADH 释放)。 最近的文献表明,接受0.2%盐水作为维持液的住院脱水儿童有时会患上低钠血症。这种发展可能归因于与体积相关的ADH释放以及大量与刺激相关的ADH释放(例如,来自压力、呕吐、脱水或低血糖症)。ADH导致游离水潴留增加。医源性低钠血症对于更为重病的儿童和术后住院儿童可能是一个更大的问题,在这些儿童中,压力起着更大的作用。

由于这种可能存在的医源性低钠血症,许多中心现在使用更加等渗的液体,如0.45%或0.9%生理盐水用于脱水儿童。最新的美国儿科学会 临床实践指南(2018) 建议所有 28 天至 18 岁的患者接受含有适当氯化钾和葡萄糖的等渗溶液作为维持静脉输液。这种改变还有利于允许使用相同的流体来代替持续的损失和提供维持需求量,这简化了管理。虽然适当的静脉维持补液仍存在实践争议,但所有临床医生都同意的重要的一点是,要密切监测接受静脉输液的脱水病人,包括监测血清电解质水平。