脱水的症状和体征是根据不同亏损的程度 (见表 脱水的临床表现) 以及血清钠水平而定。

因为体液从间质 流入 血管内，高钠血症患儿 病情更重 （例如，粘膜非常干燥，面团状外观皮肤）比低钠血症儿童脱水程度更加严重。 然而，较之低钠血症的孩子，高钠血症的孩子有更好的血液动力学（例如，心动过速少和尿量更好），体液已转移出血管。

与钠水平升高或正常的脱水儿童相比，患有低钠血症的脱水儿童可能仅出现轻度脱水，但实际上更接近低血压和心血管衰竭。