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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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自发性细菌性腹膜炎 （SBP）

作者：Danielle Tholey, MD, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
已审核/已修订 9月 2023
看法 进行患者培训

自发性细菌性腹膜炎（SBP）是没有明确来源的腹水感染。临床表现包括发热、不适、腹水的症状和肝衰竭加重的症状。诊断依靠腹水化验。治疗需要使用头孢噻肟（cefotaxime）或其他抗生素。

（参见腹水.)

SBP在肝硬化所致的腹水中非常常见。这种感染可以引起严重的后果或死亡。引起SBP最常见的细菌是革兰氏染色阴性的大肠杆菌克雷伯肺炎杆菌以及革兰氏染色阳性的肺炎双球菌，通常只涉及单一菌群。

SBP的症状和体征

患者有腹水的症状和体征。通常感到不适，典型的表现为全腹持续的轻到中度的不适。

SBP的体征包括发热、不适、脑病、肝衰竭加重和无法解释的临床病情的恶化。 出现腹膜的体征（如腹部的压痛和反跳痛），但是由于腹水的存在，这些体征在一定程度上有所减轻。

SBP的诊断

  • 诊断性腹水穿刺

临床诊断SBP是困难的；SBP的诊断需要在临床怀疑后进行诊断性穿刺并培养。培养前将腹水注入血培养介质中可提高培养敏感性至大约70%。多形核白细胞（PMNs）计数 > 250个/mcL（0.25 × 109/L）是SBP的诊断标准之一。PMN计数是腹水中的白细胞总数cheng'yi中性粒细胞的百分比。也可行血培养。因为SBP通常由单一菌群引起，所以如果培养得到混合菌群提示腹腔脏器穿孔或标本被污染。

SBP的治疗

  • 头孢噻肟或其他抗生素

  • 白蛋白预防肝肾综合征

如果诊断SBP，那么需要给予抗生素如静脉注射头孢曲松或头孢噻肟2g，每4～8小时一次（根据革兰氏染色和培养结果），至少5天，直至腹水PMN计数<250个细胞/mcL。使用抗生素将提高生存机会。 由于一年内高达70％的患者出现SBP复发，所以需要给予预防性的抗生素治疗；使用最广泛的是喹诺酮类（如口服诺氟沙星400mg，每天1次）。

SBP 患者应在第 1 天接受 1.5 g/kg白蛋白 (25%) 和第 3 天接受 1 g/kg白蛋白，以降低肝肾综合征风险.

伴有静脉曲张破裂出血的腹水患者预防性使用抗生素可降低发生SBP的危险。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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