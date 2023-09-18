自发性细菌性腹膜炎（SBP）是没有明确来源的腹水感染。临床表现包括发热、不适、腹水的症状和肝衰竭加重的症状。诊断依靠腹水化验。治疗需要使用头孢噻肟（cefotaxime）或其他抗生素。
（参见腹水.)
SBP在肝硬化所致的腹水中非常常见。这种感染可以引起严重的后果或死亡。引起SBP最常见的细菌是革兰氏染色阴性的大肠杆菌 和克雷伯肺炎杆菌以及革兰氏染色阳性的肺炎双球菌，通常只涉及单一菌群。
SBP的症状和体征
患者有腹水的症状和体征。通常感到不适，典型的表现为全腹持续的轻到中度的不适。
SBP的体征包括发热、不适、脑病、肝衰竭加重和无法解释的临床病情的恶化。 出现腹膜的体征（如腹部的压痛和反跳痛），但是由于腹水的存在，这些体征在一定程度上有所减轻。
SBP的诊断
诊断性腹水穿刺
临床诊断SBP是困难的；SBP的诊断需要在临床怀疑后进行诊断性穿刺并培养。培养前将腹水注入血培养介质中可提高培养敏感性至大约70%。多形核白细胞（PMNs）计数 > 250个/mcL（0.25 × 109/L）是SBP的诊断标准之一。PMN计数是腹水中的白细胞总数cheng'yi中性粒细胞的百分比。也可行血培养。因为SBP通常由单一菌群引起，所以如果培养得到混合菌群提示腹腔脏器穿孔或标本被污染。
SBP的治疗
头孢噻肟或其他抗生素
白蛋白预防肝肾综合征
如果诊断SBP，那么需要给予抗生素如静脉注射头孢曲松或头孢噻肟2g，每4～8小时一次（根据革兰氏染色和培养结果），至少5天，直至腹水PMN计数<250个细胞/mcL。使用抗生素将提高生存机会。 由于一年内高达70％的患者出现SBP复发，所以需要给予预防性的抗生素治疗；使用最广泛的是喹诺酮类（如口服诺氟沙星400mg，每天1次）。
SBP 患者应在第 1 天接受 1.5 g/kg白蛋白 (25%) 和第 3 天接受 1 g/kg白蛋白，以降低肝肾综合征风险.
伴有静脉曲张破裂出血的腹水患者预防性使用抗生素可降低发生SBP的危险。