自发性细菌性腹膜炎（SBP）是没有明确来源的腹水感染。临床表现包括发热、不适、腹水的症状和肝衰竭加重的症状。诊断依靠腹水化验。治疗需要使用头孢噻肟（cefotaxime）或其他抗生素。

（参见腹水.)

SBP在肝硬化所致的腹水中非常常见。这种感染可以引起严重的后果或死亡。引起SBP最常见的细菌是革兰氏染色阴性的大肠杆菌 和克雷伯肺炎杆菌以及革兰氏染色阳性的肺炎双球菌，通常只涉及单一菌群。

SBP的症状和体征 患者有腹水的症状和体征。通常感到不适，典型的表现为全腹持续的轻到中度的不适。 SBP的体征包括发热、不适、脑病、肝衰竭加重和无法解释的临床病情的恶化。 出现腹膜的体征（如腹部的压痛和反跳痛），但是由于腹水的存在，这些体征在一定程度上有所减轻。

SBP的诊断 诊断性腹水穿刺 临床诊断SBP是困难的；SBP的诊断需要在临床怀疑后进行诊断性穿刺并培养。培养前将腹水注入血培养介质中可提高培养敏感性至大约70%。多形核白细胞（PMNs）计数 > 250个/mcL（0.25 × 109/L）是SBP的诊断标准之一。PMN计数是腹水中的白细胞总数cheng'yi中性粒细胞的百分比。也可行血培养。因为SBP通常由单一菌群引起，所以如果培养得到混合菌群提示腹腔脏器穿孔或标本被污染。