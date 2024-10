限钠饮食

有时需要服用螺内酯(spironolactone),可能需要加用呋塞米(furosemide)

有时需要治疗性腹水穿刺

对于门静脉高压引起的腹水,限钠饮食(2000 mg/d)是首要并且安全的治疗措施。如果在数天内严格的限钠不能引起利尿,则应使用利尿剂。螺内酯常有效(口服剂量范围为50mg每天1次至200mg每天2次)。 如果螺内酯无效应该加用袢利尿剂(如口服呋塞米20~160mg每天1次,或20~80mg每天2次)。螺内酯可以引起钾潴留,而呋塞米促进钾排泄,所以这两种药物联合使用能提供最佳的利尿效果并降低引起钾异常的危险。仅在治疗低钠血症(血钠<125 mEq/L [125 mmol/L])时才需要控制液体入量。

体重和尿钠的变化反映对治疗的反应情况。因为腹水不能被过快地重吸收,所以体重减轻大约0.5kg/d是最佳的。 大量利尿引起血管内液体的丢失,特别是当不存在外周水肿时,这将引起肾衰竭或电解质紊乱(如低钾血症),后者将诱发门-体分流性脑病。如果存在周围性水肿,更积极的利尿方案上限是每天排尿1kg,通常耐受性较好(1)。饮食中限钠不充分是腹水持续存在的常见原因。

治疗性穿刺可与利尿剂联合使用。 如果引流腹水超过 5 升,则每放出一升应给予 6 至 8 克 25% 的白蛋白。白蛋白有助于降低穿刺后低血压(穿刺后循环功能障碍)的风险,但ye可能会导致 肝肾综合征。 治疗性腹腔穿刺术可以比利尿剂更快地减少腹水;但患者需要持续使用利尿剂以防止腹水再次积聚。

腹水自体回输的方法(如Le Veen腹腔静脉分流)常出现并发症,目前基本不再使用。经颈静脉肝内门-体分流(transjugular intrahepatic portal-systemic shunting, TIPS)可以降低门静脉压力,成功地治疗其他方法无效的腹水,但是TIPS是有创的,可以引起并发症,包括门-体分流性脑病和肝细胞功能恶化。

顽固性腹水定义为尽管使用了最大剂量的利尿剂(呋塞米 160 毫克和螺内酯 400 毫克,每日)或由于急性肾损伤 或低血压无法耐受利尿剂,腹水仍持续存在并需要腹腔穿刺术。顽固性腹水是转诊肝移植的指征。

