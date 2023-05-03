如何在没有背缝的情况下减少包皮环切术

包皮环切，包皮在回缩位置被卡住，是一种泌尿外科急症，需要将包皮复位到包裹龟头的正常远端位置，以防止龟头坏死。
（参见包茎和嵌顿性包茎。）
包茎可能发生在未割包皮的男性身上，通常是由于在泌尿科检查或手术过程中例如 导尿，牵开包皮后未能复位包皮。
在更具侵入性的方法（例如背侧裂隙）之前尝试手法复位方法，包括
压迫水肿的龟头和包皮，然后通过收缩的包皮环（包茎环）将龟头推回
放置在包皮周围的多个牵引Babcock 夹（非挤压），将包皮拉回龟头上
减少包茎的适应症
包皮病需要立即减少。
减少包茎的禁忌症
绝对禁忌证
减少包茎没有绝对的禁忌症。
相对禁忌证
如果局部感染、溃疡或 阴茎癌 存在。
减少包茎并发症
并发症包括
阴茎皮肤或包皮裂伤或撕裂
包皮损伤引起的包茎
减少包茎的设备
常规
无菌铺巾和手套
聚维酮碘
无菌纱布，4" x 4" 方格
水溶性润滑剂
2% 利多卡因凝jiao
局部麻醉剂（例如，1% 利多卡因或 0.5% 布比卡因不含肾上腺素）
辅助（有时使用）
一卷弹性绷带（2 英寸宽）
Babcock夹子（6 到 8 个）
冰，压碎，放入手术手套内
小针头（21 至 27 号），在水肿的包皮处穿刺
透明质酸酶，1 mL (150 U)，27 号针头，结核菌素注射器
用于渗透处理的盐或糖（1)
减少包茎的其他注意事项
如果担心龟头坏死或 阴茎癌。
尽管大多数成年人仅在镇静和局部麻醉的情况下耐受无创复位方法，但在某些情况下可能需要阴茎麻醉（例如阴茎环阻滞（围绕阴茎根部的皮下利多卡因）和/或背侧阻滞）（例如、积极的手动复位、使用 Babcock 夹或将针头插入包皮）。
在某些情况下(如儿童)可能需要程序性镇静或全身麻醉。
减少包茎的定位
使患者仰卧。
将您自己（操作员）放在担架旁边，高度使您的肘部舒适地搁在担架上。
减少包茎的分步说明
将所有设备放在床头托盘上，触手可及。
将麻醉果冻涂在龟头和包皮上，并用封闭敷料（例如，保鲜膜或纱布）或一次性手套的指尖封闭和压缩。等待 20 到 30 分钟让麻醉剂生效。
清除受影响区域的任何异物。
净化区域。使用聚维酮碘从阴茎尖端到阴茎根部和几厘米外以同心圆擦拭。
提供适当的疼痛控制以允许患者合作。如果预计出现以下任何情况，请使用环或背块麻醉阴茎：积极的手法复位、针刺或透明质酸酶注射包皮，或使用 Babcock 钳方法回缩包皮。如果需要，也可以口服或静脉注射 止痛药、镇静剂或其他麻醉剂。
通过压缩龟头和包皮减轻局部水肿。用戴手套的手掌抓住阴茎远端，紧贴地挤压 5 到 10 分钟或更长时间。或者，在成人中，在该区域周围缠绕一条纱布或弹性绷带，从远侧开始，在远侧包裹得最紧，在近端包裹得更紧。要有耐心;水肿逐渐减轻。在进行手法复位之前取下所有绷带。
通过包茎环向近端推动龟头。 用双手，在双侧食指和中指之间牢牢握住阴茎，就在包茎环的近端。 然后，用拇指缓慢、稳定地用力推动龟头向近端穿过环，同时向远端挤压包皮，使其完全覆盖龟头。或者，在成人中，用一只手抓住并牵引阴茎轴，同时用另一只手的拇指推动龟头穿过包茎环。
成功的复位将表现为在肿胀的龟头上复位包皮。
复位龟头和包皮水肿并促进手法复位的其他方法包括
冰的应用：将水和冰片放入手术手套中，然后除去所有空气并系好手套。将手套的拇指内陷，将阴茎放入其中，然后将手套固定到位并压缩 5 至 10 分钟。为防止阴茎受冷伤，请在 10 分钟后取下包装。
水肿包皮的圆周针穿刺：首先，麻醉阴茎。然后使用 21 到 27 号针在水肿的包皮上进行多次穿刺（大约 10 到 20 次），以便在手动按压该区域时让水肿渗出。在挤压过程中，在包皮周围使用纱布吸收渗出的液体和血液。
向包皮注射透明质酸酶：使用结核菌素注射器在 1 或 2 次皮下注射中总共注射 1 mL (150 U)（避免血管内注射，这会导致 过敏反应）。透明质酸酶导致水肿迅速扩散到周围组织中。在挤压过程中，在包皮周围使用纱布吸收任何渗出的液体和血液。
渗透剂在包皮上的应用：糖和盐是高渗剂，当应用到龟头和包皮上时，会引出低渗性水肿。这个过程可能需要几个小时，不应用于急性包皮病（1)。
完成任何这些操作后，如上所述手法复位包皮。
Babcock钳复位法
将 6 到 8 个 Babcock（非破碎）夹子放在包茎环的外边缘，沿圆周方向均匀间隔。
同时抓住夹子并应用缓慢的远端牵引力将包茎环拉过龟头。 小心不要撕裂包皮。
减少包茎的护理
如果手法复位尝试失败，请立即咨询泌尿科医生。
手法复位成功后安排泌尿科医生随访，以评估是否需要手术治疗（包皮环切术或背侧裂隙）。
大多数皮肤损伤在手法复位后不需要缝合。
可给予口服或外用抗生素以帮助降低感染风险，尤其是在高危患者（例如，免疫功能低下、糖尿病）中。
要求患者在重新评估之前不要缩回包皮，届时可以在医生的监督下进行缩回。
减少包茎的警告和常见错误
不耐烦可能导致在尝试复位之前未能压缩包皮和龟头足够的时间。
减少包茎的提示和技巧
为了成功复位包茎，患者的合作是必不可少的。儿童甚至焦虑的成年人可能需要局部麻醉，有时还需要镇静才能接受治疗。
参考文献
1.Kerwat R, Shandall A Stephenson B: Reduction of paraphimosis with granulated sugar.Br J Urol 82(5):755, 1998.doi: 10.1046/j.1464-410x.1998.00902.x