如何在没有背缝的情况下减少包皮环切术

将所有设备放在床头托盘上，触手可及。

将麻醉果冻涂在龟头和包皮上，并用封闭敷料（例如，保鲜膜或纱布）或一次性手套的指尖封闭和压缩。等待 20 到 30 分钟让麻醉剂生效。

清除受影响区域的任何异物。

净化区域。使用聚维酮碘从阴茎尖端到阴茎根部和几厘米外以同心圆擦拭。

提供适当的疼痛控制以允许患者合作。如果预计出现以下任何情况，请使用环或背块麻醉阴茎：积极的手法复位、针刺或透明质酸酶注射包皮，或使用 Babcock 钳方法回缩包皮。如果需要，也可以口服或静脉注射 止痛药、镇静剂或其他麻醉剂。

通过压缩龟头和包皮减轻局部水肿。用戴手套的手掌抓住阴茎远端，紧贴地挤压 5 到 10 分钟或更长时间。或者，在成人中，在该区域周围缠绕一条纱布或弹性绷带，从远侧开始，在远侧包裹得最紧，在近端包裹得更紧。要有耐心;水肿逐渐减轻。在进行手法复位之前取下所有绷带。

通过包茎环向近端推动龟头。 用双手，在双侧食指和中指之间牢牢握住阴茎，就在包茎环的近端。 然后，用拇指缓慢、稳定地用力推动龟头向近端穿过环，同时向远端挤压包皮，使其完全覆盖龟头。或者，在成人中，用一只手抓住并牵引阴茎轴，同时用另一只手的拇指推动龟头穿过包茎环。