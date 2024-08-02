肾上腺素是治疗全身过敏反应的首选，可以帮助缓解症状和体征，必须立即使用。

肾上腺素可以通过皮下或肌肉注射给药（常用剂量为，成人为1：1000 [0.1％]0.3至0.5mL；儿童为0.01mL/kg体重，每5至15分钟可重复）。最大吸收发生在肾上腺素在大腿前外侧（中外侧）给药时。

对 心脏骤停的管理 是按照标准协议进行的。低血压或严重气道梗阻的患者可以静脉注射肾上腺素或鞘内注射（IO）。优选使用输液泵连续滴注，但如果滴注和泵的制备延迟不可接受，则肾上腺素可作为0.05至0.1 mg的单次缓慢静脉推注剂量（0.5至1 mL 0.1 mg/mL[1:10000]溶液，持续1至2分钟）给药。连续滴注时，将1mg肾上腺素与250ml 5% 葡萄糖水或0.9%生理盐水混合，浓度为4mcg /mL，起始剂量为0.1 mcg/kg/分钟，根据血压、心率和氧合情况，每2 - 3分钟增加0.05 mcg/kg/分钟。如果病人的体重无法准确估计，建议成人的起始剂量为1至2微克/分钟，每2至3分钟向上滴定2至4微克/分钟。如果需要初始剂量，但静脉通路延迟，也可以通过气管内插管给予0.2至0.25毫克肾上腺素（2至2.5毫升0.1毫克/毫升的溶液，用无菌水或生理盐水稀释至5至10毫升）；或者，也可以给予第二份肾上腺素的IM剂量。

已证实β受体阻滞剂疗法是过敏反应的危险因素。根据肾上腺素的作用机制，如果患者正在服用β受体阻滞剂，其用于治疗过敏反应时其疗效可能会降低。尽管如此，由于 肾上腺素 是治疗过敏反应最有效的 疗法，无论是否接受 β 受体阻滞剂治疗，都应使用。尽管一些研究并不支持 β 受体阻滞剂疗效降低。 肾上腺素，仍然强烈建议在有较高过敏反应风险的情况下避免使用β受体阻滞剂，例如过敏免疫疗法或奥马珠单抗给药（1、2、3）。对于服用口服β受体阻滞剂的患者，建议在 5 分钟内静脉注射 1 至 5 毫克胰高血糖素（儿童为 20 至 30 微克/千克），然后以 5 至 15 微克/分钟的速度输注。快速给予胰高血糖素会引起呕吐。