全身过敏反应（anaphylaxis）是一种IgE介导的急性致死性过敏反应，发生在致敏者再次接触该过敏原时。症状包括喘鸣、呼吸困难、喘息和低血压。诊断是基于临床的。应用肾上腺素治疗。可以使用吸入或注射beta-激动剂治疗支气管痉挛和上呼吸道水肿，有时候需气管插管。低血压需静脉补液和使用血管加压药。
(参见过敏和过敏性疾病概述。）
过敏反应是一种严重的全身性超敏反应，通常发病迅速，特征是可能危及生命的呼吸和/或循环功能障碍（1）。
过敏反应的终生患病率估计为 1.6% 至 5.1%（1）。致命的过敏反应很少见。
参考文献
1.Golden DBK, Wang J, Waserman S, et al.Anaphylaxis: A 2023 practice parameter update.Ann Allergy Asthma Immunol 2024;132(2):124-176.doi: 10.1016/j.anai.2023.09.015
过敏反应的病因
全身过敏反应的典型诱发因素包括
药物（如beta－内酰胺类抗生素、胰岛素、链激酶、过敏原提取液）
食物（如：坚果、鸡蛋、海鲜）
蛋白（如：破伤风抗毒素、输血）
动物毒液
乳胶
花生、乳胶、贝类和其他过敏原可能会通过空气传播。偶尔，运动或冷暴露可以激发或促进严重过敏反应的发生。
特应性疾病史并不增加发生全身过敏反应的风险，但增加过敏性休克时发生死亡的风险。
过敏反应的病理生理学
过敏反应的症状和体征
过敏反应的症状通常在接触过敏原后15分钟内开始，涉及皮肤、上呼吸道或下呼吸道、心血管系统和/或胃肠道。 尽管每个患者再次接触过敏原会出现相同的症状，但未必会加重。
症状轻重不同，包括面部潮红、搔痒、喷嚏、流涕、恶心、腹部绞痛、腹泻、窒息感或呼吸困难、心悸和眩晕。
全身过敏反应的体征包括低血压、心动过速、荨麻疹、血管性水肿、喘息、喘鸣、发绀和晕厥.。可在数分钟内发生休克，患者可从抽搐发作发展到意识丧失，甚至是死亡。有时可不出现呼吸道及其他症状而首先表现为心血管性虚脱。
迟发相反应可能会发生在暴露后4至8小时或更久。症状和体征通常比早期发生的轻，也可以仅仅是荨麻疹，然而，它们可以是更严重的或致命的。因此，出现过敏反应的患者应在初始反应后在急诊室中观察数小时。
全身过敏反应的诊断
病史和体格检查
有时测量血清类胰蛋白酶水平
全身过敏反应的诊断是根据临床表现进行诊断。出现任何下列不明原因的症状时应怀疑为过敏反应：
休克
呼吸道症状（如呼吸困难、喘鸣、哮鸣）
有两个或两个以上的其他可能的过敏反应（如血管性水肿、流涕、胃肠道症状）
快速进展为休克的风险没有时间进行检测，尽管可以通过测量类胰蛋白酶的血清水平（最好在反应后 2 小时内）来确认轻微的可疑病例。 过敏反应期间，这些水平升高，如果不清楚或症状复发（例如，在静脉注射药物治疗后），测量这些水平有助于确诊。
根据病史通常很容易识别病因。如果医护人员有不明原因的过敏性症状, 应该考虑乳胶过敏。
经验与提示
过敏反应的治疗
立即使用肾上腺素
必要时气管插管
低血压时给予静脉补液和血管升压药
使用抗组胺药物
有支气管痉挛，给予吸入beta-激动剂
类过敏反应的处理与过敏反应类似。
肾上腺素
肾上腺素是治疗全身过敏反应的首选，可以帮助缓解症状和体征，必须立即使用。
肾上腺素可以通过皮下或肌肉注射给药（常用剂量为，成人为1：1000 [0.1％]0.3至0.5mL；儿童为0.01mL/kg体重，每5至15分钟可重复）。最大吸收发生在肾上腺素在大腿前外侧（中外侧）给药时。
对 心脏骤停的管理 是按照标准协议进行的。低血压或严重气道梗阻的患者可以静脉注射肾上腺素或鞘内注射（IO）。优选使用输液泵连续滴注，但如果滴注和泵的制备延迟不可接受，则肾上腺素可作为0.05至0.1 mg的单次缓慢静脉推注剂量（0.5至1 mL 0.1 mg/mL[1:10000]溶液，持续1至2分钟）给药。连续滴注时，将1mg肾上腺素与250ml 5% 葡萄糖水或0.9%生理盐水混合，浓度为4mcg /mL，起始剂量为0.1 mcg/kg/分钟，根据血压、心率和氧合情况，每2 - 3分钟增加0.05 mcg/kg/分钟。如果病人的体重无法准确估计，建议成人的起始剂量为1至2微克/分钟，每2至3分钟向上滴定2至4微克/分钟。如果需要初始剂量，但静脉通路延迟，也可以通过气管内插管给予0.2至0.25毫克肾上腺素（2至2.5毫升0.1毫克/毫升的溶液，用无菌水或生理盐水稀释至5至10毫升）；或者，也可以给予第二份肾上腺素的IM剂量。
已证实β受体阻滞剂疗法是过敏反应的危险因素。根据肾上腺素的作用机制，如果患者正在服用β受体阻滞剂，其用于治疗过敏反应时其疗效可能会降低。尽管如此，由于 肾上腺素 是治疗过敏反应最有效的 疗法，无论是否接受 β 受体阻滞剂治疗，都应使用。尽管一些研究并不支持 β 受体阻滞剂疗效降低。 肾上腺素，仍然强烈建议在有较高过敏反应风险的情况下避免使用β受体阻滞剂，例如过敏免疫疗法或奥马珠单抗给药（1、2、3）。对于服用口服β受体阻滞剂的患者，建议在 5 分钟内静脉注射 1 至 5 毫克胰高血糖素（儿童为 20 至 30 微克/千克），然后以 5 至 15 微克/分钟的速度输注。快速给予胰高血糖素会引起呕吐。
其他治疗
喘鸣和喘息的患者如果对肾上腺素治疗无反应，需要给氧和气管插管。推荐尽早插管，如果等待肾上腺素发挥作用而上呼吸道发生水肿，将很难插管而不得不行环甲膜切开术。
肾上腺素给药后往往可以解决低血压。持续性低血压通常可以用等渗静脉输液（例如0.9％盐水）治疗。补液和静脉应用肾上腺素仍难以纠正低血压时，需使用血管升压药，如：多巴胺5 mcg/kg/min。
抗组胺药H1拮抗剂（如：静脉用苯海拉明50～100mg）和H2拮抗剂（如：静脉用西咪替丁300mg），应每6小时一次直到症状消退。
吸入性β受体激动剂（如沙丁胺醇）可用于治疗接受以下药物治疗后持续存在的支气管收缩： 肾上腺素。
皮质类固醇的作用尚未得到证实，但可能有助于预防晚期反应。
治疗参考文献
1.White JL, Greger KC, Lee S, et al: Patients taking β-Blockers do not require increased doses of epinephrine for anaphylaxis. J Allergy Clin Immunol Pract 6 (5):1553–1558.e1, 2018.doi: 10.1016/j.jaip.2017.12.020
2.Sturm GJ, Herzog SA, Aberer W, et al: β-blockers and ACE inhibitors are not a risk factor for severe systemic sting reactions and adverse events during venom immunotherapy.Allergy 76 (7):2166–2176, 2021.doi: 10.1111/all.14785
3.Tejedor-Alonso MA, Farias-Aquino E, Elia Pérez-Fernández E, et al: Relationship between anaphylaxis and use of beta-blockers and angiotensin-converting enzyme inhibitors: A systematic review and meta-analysis of observational studies.J Allergy Clin Immunol Pract 7 (3):879–897.e5, 2019.doi: 10.1016/j.jaip.2018.10.042
预防过敏反应
过敏反应的首要预防是避免已知的过敏原。 当无法回避过敏原时可采取脱敏治疗（如：昆虫毒液）。
既往对X线造影剂有类过敏反应的患者应避免再使用。如果必须使用造影剂检查，可提前18小时口服强的松50mg，每6小时1次，共3次，并在检查前1小时口服50mg苯海拉明，但这一预防措施尚无有效的证据支持。
奥马珠单抗可用于预防1岁以上患有IgE介导的食物过敏患者意外接触一种或多种食物后可能发生的1型过敏反应（包括过敏反应）。
对昆虫毒液、食物和其他已知物质过敏的患者应佩戴具有警示作用的手镯，并随身携带自动肾上腺素注射器（成人0.3mg，儿童0.15mg），在接触过敏原后立即自行注射，并口服抗组胺药物。如果发生严重反应，应建议患者尽快使用这些治疗方法，然后去急诊室。他们可以在急诊室被密切监护和重复或根据需要进行调整治疗。
关键点
过敏反应的常见诱因包括药物（如，beta-内酰胺类抗生素，过敏原提取物），食品（如坚果，海鲜），蛋白质（如破伤风抗毒素，输血），动物毒液类和乳胶。
含碘造影剂，阿司匹林，其他非甾体抗炎药，阿片类药物，单克隆抗体和运动可以引起非IgE介导的过敏样表现（过敏反应）。
如果患者有不明原因的低血压、呼吸道症状、或两种以上的过敏性表现（如血管性水肿，流涕，胃肠道症状），则考虑为全身过敏反应。
应立即给予肾上腺素，因为过敏症状可能会迅速恶化气道阻塞或休克，肾上腺素可以帮助缓解症状。
指导患者始终佩戴警示手环，并随身携带预填充的自注射肾上腺素注射器，以在暴露后迅速进行自我治疗。